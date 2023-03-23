Genital uçuk nedir, neden olur? Genital uçuk tedavisi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir?

Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir rahatsızlık olan genital herpes, halk arasında yaygın olarak genital uçuk adıyla bilinir. Bu rahatsızlığa yol açan virüsün iki ayrı formunun bulunduğu söylenebilir. Herpes simplex isimli virüsün yol açtığı genital uçuk rahatsızlığı anal, oral ya da vajinal yolla kişilere bulaşabilir. Genital uçuk belirtileri arasında kaşıntı, içi dolu kabarcıkların oluşması, ağrı ve yanma hissi yer alırken; bu durumun mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmesi gerektiği söylenmelidir. Aksi takdirde kişide spesifik belirtilerle kendini göstermese de Herpes simplex adlı virüsün diğer kişilere bulaşma riski vardır.

Genital uçuk nedir?

Tıpta genital herpes olarak da isimlendirilen genital uçuk, viral bir iltihabi durum şeklinde nitelendirilir. Bununla birlikte "Genital herpes nedir?" sorusunun, hastalığın en yaygın belirtisi ile yanıtlanması gerekir. Genital herpes, genital bölgede yer alan içi sıvı dolu kabarcıklarla karakterize olan bir rahatsızlıktır. Farklı durumların neden olabildiği genital herpes (genital uçuk), genelde bir virüsten kaynaklı olarak oluşur. Dolayısıyla genital bölgede uçuk oluşmasına vajinal, oral ya da anal seks neden olabilir.

Bu rahatsızlığın temel nedeni olan virüsün adı ise Herpes simplex olarak bilinir. Ayrıca Herpes simplex adlı virüsün iki ayrı formunun olduğu söylenebilir. Söz edilen virüsün formlarından biri HSV-1 iken, bir diğer formu ise HSV-2'dir. HSV-1 formundaki Herpes simplex virüsü genelde oral bölgeye yakın olan uçuğa yol açar. Herpes simplex virüsünün HSV-2 formunun ise daha çok genital uçuk şeklinde kendini gösterdiği bilinir. Bu rahatsızlığın belirtilerini yaşayan bireylerin ise mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekir.

Genital uçuk neden olur?

Yaygın olarak genital uçuk ismiyle bilinen genital herpes adlı rahatsızlık, bir virüsten kaynaklı olarak oluşur. Dolayısıyla "Genital bölgede uçuk neden çıkar?" sorusunun temel yanıtı Herpes simplux virüsü ile ilişkilidir. Bu virüs anal, oral ya da vajinal seks esnasında kişiye bulaşabilir. Genital herpes rahatsızlığına yol açan bu virüsün vücuda bir defa alındığı takdirde yaşam boyunca vücutta barındığı bilinir. Yani genital uçuğa neden olan bu virüs, ömür boyunca sessiz (latent) bir şekilde vücutta kalır.

HSV-1 ve HSV-2 şeklinde iki ayrı formu bulunan Herpes simplex virüsünun her zaman belli başlı belirtilerle kendini göstermediği söylenebilir. Ancak genelde bu virüsün özellikle HSV-2 formunun genital bölgede içi dolu kabarcıklar ile seyreden antiviral rahatsızlığa yol açtığı bilinir. Bununla beraber genital uçuğun belli periyotlarda olacak şekilde tekrarladığı bilinir. Dolayısıyla Herpes simplex virüsü kimi durumlarda herhangi bir antivital rahatsızlığa yol açmasa da farklı kişilere cinsel yolla bulaşabildiği için mutlaka tedavi edilmelidir.

Genital uçuk belirtileri nelerdir?

Vücutta genital bölgede uçuk şeklinde içi dolu kabarcıklar görüldüğü zaman bu durum Herpes simplex virüsüne işaret eder. Dolayısıyla kişilerin "Genitali herpes belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt aradığı görülür. Bu bağlamda genital herpesin temel belirtisinin, genital bölgede farklı kısımlarda oluşabilen içi dolu kabarcıklar olduğu söylenebilir. Ayrıca genital herpese yol açan HSV virüsünün aşamalı olarak tetiklediği bazı durumlar da mevcuttur. Genital herpesin yol açtığı diğer belirtiler bu kapsamda aşağıdaki gibi sıralanabilir:

HSV virüsü kişiye bulaştıktan 4 gün sonra kaşıntı ve yanma gibi semptomlar oluşabilir.

Kaşıntı ve yanma gibi genital uçuk belirtilerine yaygın olarak ağrılı içi su dolu kesecikler eşlik eder.

Genital uçuğun belirtilerinden olan içi su dolu kesecikler, ilerleyen günlerde ağrının eşlik ettiği yaralara dönüşebilir.

HSV virüsünün kişiye bulaşmasından 4-15 gün sonra genital uçukların kabuklanarak iyileşmeye başladığı görülebilir.

İçi su dolu kabarcıklar iyileşirken ise hastaların idrar yaparken yanma, ağrı, şeffaf akıntı ve kasıklarda ağrılı bezelerin oluşması gibi semptomlarla karşılaşmaları olağandır.

Genital uçuğun diğer belirtileri arasında baş ağrısı, kırgınlık, ateş ve kas ağrısı da yer alır.

Genital uçuk belirtileri herkeste aynı mı görülür?

Genital uçuk belirtilerinin her bir hastada aynı şiddette görülmediği söylenmelidir. Ayrıca genital herpes belirtilerinin hastaların %10-20'sinde görüldüğü de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerdendir. Dolayısıyla genital uçuk rahatsızlığı yaşayan bireylerin %80-90'ının spesifik belirtileri taşımadığı belirtilebilir. Bununla beraber erkeklerde genital herpes belirtilerinin daha hafif şiddette görüldüğü saptanmıştır. Erkeklerde daha çok penis gövdesi ile başında lezyonların geliştiği söylenebilir.

Genital herpes tedavisi nasıldır?

Herpes simplex virüsünün yol açtığı genital herpes hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bu durumun tedavisi için üroloji ya da kadın hastalıkları uzmanlarına başvurulması mümkündür. Genital herpes belirtilerini taşıyan kadınların jinekologlara ya da devlet hastanelerinde görev alan kadın hastalıkları doktorlarına başvurmaları uygundur. Bununla beraber "Genital uçuk nasıl geçer?" sorusuna yanıt arayan bireylerin de mutlaka ilk olarak bir doktora danışmaları gerekir.

Peniste ya da vajinada uçuk tedavisi için ilk olarak genital herpesin teşhisi konulmalıdır. Dolayısıyla bu süreçte üroloğa ya da kadın hastalıkları doktoruna başvuran bireylere fiziksel muayene yapılır. Bunun yanı sıra hastalardan anamnez alınırken bir yandan da virüsün tespit edilebilmesi için bireylerden alınan sürüntüler incelenir. Daha sonra kişide genital herpes rahatsızlığının mevcut olduğu kesinleştiği takdirde virüsün yok edilmesi için değil yayılmasının ve çoğalmasının önlenmesi için tedaviye başlanır. Bu süreçte antiviral ilaçlar ile kaşıntı, yanma, kabuklanma gibi genital uçuk belirtileri giderilir. İlaçların kullanım dozu ve süresi ise mutlaka uzman doktor tarafından hastalığın şiddetine göre belirlenmelidir.