KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Genital uçuk nedir, neden olur? Genital uçuk tedavisi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir?

Genital uçuk nedir, neden olur? Genital uçuk tedavisi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir?

16.03.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında genital uçuk, tıpta ise genital herpes olarak bilinen rahatsızlık, kadınlarda ya da erkeklerde içi dolu kabarcıkların oluşması ile karakterizedir. Bu rahatsızlığa sahip olan kadınlarda vajina dudakları ile çevresinde lezyonlar oluşur. Genital uçuğa sahip olan erkek bireylerin ise daha çok penis başı ve gövdesinde içi dolu kabarcıkların oluştuğu söylenebilir. Herpes simplex adlı virüsün yol açtığı bu rahatsızlıkta tedavi süreci ilaçlarla yürütülür. Genital uçuk belirtileri nelerdir?

Genital uçuk nedir, neden olur? Genital uçuk tedavisi nasıl yapılır, belirtileri nelerdir?

İçindekiler

  • Genital uçuk nedir?
  • Genital uçuk neden olur?
  • Genital uçuk belirtileri nelerdir?
  • Genital uçuk belirtileri herkeste aynı mı görülür?
  • Genital herpes tedavisi nasıldır?

Hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilen bir rahatsızlık olan genital herpes, halk arasında yaygın olarak genital uçuk adıyla bilinir. Bu rahatsızlığa yol açan virüsün iki ayrı formunun bulunduğu söylenebilir. Herpes simplex isimli virüsün yol açtığı genital uçuk rahatsızlığı anal, oral ya da vajinal yolla kişilere bulaşabilir. Genital uçuk belirtileri arasında kaşıntı, içi dolu kabarcıkların oluşması, ağrı ve yanma hissi yer alırken; bu durumun mutlaka bir uzman tarafından tedavi edilmesi gerektiği söylenmelidir. Aksi takdirde kişide spesifik belirtilerle kendini göstermese de Herpes simplex adlı virüsün diğer kişilere bulaşma riski vardır.

Genital uçuk nedir?

Tıpta genital herpes olarak da isimlendirilen genital uçuk, viral bir iltihabi durum şeklinde nitelendirilir. Bununla birlikte "Genital herpes nedir?" sorusunun, hastalığın en yaygın belirtisi ile yanıtlanması gerekir. Genital herpes, genital bölgede yer alan içi sıvı dolu kabarcıklarla karakterize olan bir rahatsızlıktır. Farklı durumların neden olabildiği genital herpes (genital uçuk), genelde bir virüsten kaynaklı olarak oluşur. Dolayısıyla genital bölgede uçuk oluşmasına vajinal, oral ya da anal seks neden olabilir.

Bu rahatsızlığın temel nedeni olan virüsün adı ise Herpes simplex olarak bilinir. Ayrıca Herpes simplex adlı virüsün iki ayrı formunun olduğu söylenebilir. Söz edilen virüsün formlarından biri HSV-1 iken, bir diğer formu ise HSV-2'dir. HSV-1 formundaki Herpes simplex virüsü genelde oral bölgeye yakın olan uçuğa yol açar. Herpes simplex virüsünün HSV-2 formunun ise daha çok genital uçuk şeklinde kendini gösterdiği bilinir. Bu rahatsızlığın belirtilerini yaşayan bireylerin ise mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekir.

Genital uçuk neden olur?

Yaygın olarak genital uçuk ismiyle bilinen genital herpes adlı rahatsızlık, bir virüsten kaynaklı olarak oluşur. Dolayısıyla "Genital bölgede uçuk neden çıkar?" sorusunun temel yanıtı Herpes simplux virüsü ile ilişkilidir. Bu virüs anal, oral ya da vajinal seks esnasında kişiye bulaşabilir. Genital herpes rahatsızlığına yol açan bu virüsün vücuda bir defa alındığı takdirde yaşam boyunca vücutta barındığı bilinir. Yani genital uçuğa neden olan bu virüs, ömür boyunca sessiz (latent) bir şekilde vücutta kalır.

HSV-1 ve HSV-2 şeklinde iki ayrı formu bulunan Herpes simplex virüsünun her zaman belli başlı belirtilerle kendini göstermediği söylenebilir. Ancak genelde bu virüsün özellikle HSV-2 formunun genital bölgede içi dolu kabarcıklar ile seyreden antiviral rahatsızlığa yol açtığı bilinir. Bununla beraber genital uçuğun belli periyotlarda olacak şekilde tekrarladığı bilinir. Dolayısıyla Herpes simplex virüsü kimi durumlarda herhangi bir antivital rahatsızlığa yol açmasa da farklı kişilere cinsel yolla bulaşabildiği için mutlaka tedavi edilmelidir.

İlginizi Çekebilir

Antidepresan kullanımı cinsel hayatı etkiler mi?

Antidepresan kullanımı cinsel hayatı etkiler mi?

 Seks terapisinin faydaları nelerdir?

Seks terapisinin faydaları nelerdir?

 Alkolün cinsel hayata etkisi nedir?

Alkolün cinsel hayata etkisi nedir?

 Cinsel isteksizlik neden olur?

Cinsel isteksizlik neden olur?

 Sürekli ereksiyon hâli nedir?

Sürekli ereksiyon hâli nedir?

Genital uçuk belirtileri nelerdir?

Vücutta genital bölgede uçuk şeklinde içi dolu kabarcıklar görüldüğü zaman bu durum Herpes simplex virüsüne işaret eder. Dolayısıyla kişilerin "Genitali herpes belirtileri nelerdir?" sorusuna yanıt aradığı görülür. Bu bağlamda genital herpesin temel belirtisinin, genital bölgede farklı kısımlarda oluşabilen içi dolu kabarcıklar olduğu söylenebilir. Ayrıca genital herpese yol açan HSV virüsünün aşamalı olarak tetiklediği bazı durumlar da mevcuttur. Genital herpesin yol açtığı diğer belirtiler bu kapsamda aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • HSV virüsü kişiye bulaştıktan 4 gün sonra kaşıntı ve yanma gibi semptomlar oluşabilir.
  • Kaşıntı ve yanma gibi genital uçuk belirtilerine yaygın olarak ağrılı içi su dolu kesecikler eşlik eder.
  • Genital uçuğun belirtilerinden olan içi su dolu kesecikler, ilerleyen günlerde ağrının eşlik ettiği yaralara dönüşebilir.
  • HSV virüsünün kişiye bulaşmasından 4-15 gün sonra genital uçukların kabuklanarak iyileşmeye başladığı görülebilir.
  • İçi su dolu kabarcıklar iyileşirken ise hastaların idrar yaparken yanma, ağrı, şeffaf akıntı ve kasıklarda ağrılı bezelerin oluşması gibi semptomlarla karşılaşmaları olağandır.
  • Genital uçuğun diğer belirtileri arasında baş ağrısı, kırgınlık, ateş ve kas ağrısı da yer alır.

Genital uçuk belirtileri herkeste aynı mı görülür?

Genital uçuk belirtilerinin her bir hastada aynı şiddette görülmediği söylenmelidir. Ayrıca genital herpes belirtilerinin hastaların %10-20'sinde görüldüğü de yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen verilerdendir. Dolayısıyla genital uçuk rahatsızlığı yaşayan bireylerin %80-90'ının spesifik belirtileri taşımadığı belirtilebilir. Bununla beraber erkeklerde genital herpes belirtilerinin daha hafif şiddette görüldüğü saptanmıştır. Erkeklerde daha çok penis gövdesi ile başında lezyonların geliştiği söylenebilir.

Genital herpes tedavisi nasıldır?

Herpes simplex virüsünün yol açtığı genital herpes hem erkeklerde hem de kadınlarda görülebilen bir rahatsızlıktır. Dolayısıyla bu durumun tedavisi için üroloji ya da kadın hastalıkları uzmanlarına başvurulması mümkündür. Genital herpes belirtilerini taşıyan kadınların jinekologlara ya da devlet hastanelerinde görev alan kadın hastalıkları doktorlarına başvurmaları uygundur. Bununla beraber "Genital uçuk nasıl geçer?" sorusuna yanıt arayan bireylerin de mutlaka ilk olarak bir doktora danışmaları gerekir.

Peniste ya da vajinada uçuk tedavisi için ilk olarak genital herpesin teşhisi konulmalıdır. Dolayısıyla bu süreçte üroloğa ya da kadın hastalıkları doktoruna başvuran bireylere fiziksel muayene yapılır. Bunun yanı sıra hastalardan anamnez alınırken bir yandan da virüsün tespit edilebilmesi için bireylerden alınan sürüntüler incelenir. Daha sonra kişide genital herpes rahatsızlığının mevcut olduğu kesinleştiği takdirde virüsün yok edilmesi için değil yayılmasının ve çoğalmasının önlenmesi için tedaviye başlanır. Bu süreçte antiviral ilaçlar ile kaşıntı, yanma, kabuklanma gibi genital uçuk belirtileri giderilir. İlaçların kullanım dozu ve süresi ise mutlaka uzman doktor tarafından hastalığın şiddetine göre belirlenmelidir.

İlginizi Çekebilir

Cinsel hastalıklar nelerdir?

Cinsel hastalıklar nelerdir?

Cinsel sağlık için dikkat edilmesi gerekenler

Cinsel sağlık için dikkat edilmesi gerekenler

 Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama neden olur?

Cinsel ilişki sırasında veya sonrasında kanama neden olur?

 Sürekli uyarılma sendromunun nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Sürekli uyarılma sendromunun nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Kadın prezervatifi nedir?

Kadın prezervatifi nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı bir cinsel hayat için dikkat edilmesi gerekenlerSağlıklı bir cinsel hayat için dikkat edilmesi gerekenler
Büyük beden olduğu için göğüslerini örtmesini istediler Büyük beden olduğu için göğüslerini örtmesini istediler
Vücudunu yargılayanlara inat bikinisiyle çektiği videoda...Vücudunu yargılayanlara inat bikinisiyle çektiği videoda...
Anahtar Kelimeler:
herpes herpes virüsü herpes simpleks alara dudak isim

En Çok Okunan Haberler

Evlenip oyunculuğu bırakmıştı! Hadise'nin paylaşımında ortaya çıktı

Evlenip oyunculuğu bırakmıştı! Hadise'nin paylaşımında ortaya çıktı

Şahan Gökbakar'dan gündem olan paylaşım!

Şahan Gökbakar'dan gündem olan paylaşım!

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Bir günde harcadığı para şoke etti! "Çok çalışıyorum..."

Yıllara meydan okuyor! Sabah 4.45'te uyanıp...

Yıllara meydan okuyor! Sabah 4.45'te uyanıp...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

Mutfakların en havalısı! Retro tasarımıyla öne çıkıyor, şıklığıyla göz dolduruyor

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

14 ay boyunca idrarını yapamadı! Sonunda hastanelik oldu

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Kocasının ihanetini canlı yayında ifşa etti! Milyonlarca izlendi...

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Benzersiz ve kalıcı bir koku arayanlar için en iyi Hugo Boss parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.