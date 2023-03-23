Antidepresan kullanımı cinsel hayatı etkiler mi? Antidepresan cinsellik ilişkisi nasıldır?

Farklı psikolojik rahatsızlıkların tedavi süreçlerinde antidepresan ilaçlar reçete edilebilir. Bu bağlamda en çok araştırılan hususların başında antidepresanların cinsellik ile olan ilişkisi yer alır. Ancak her bir psikiyatrik ilaç türünün cinsel yan etkilere yol açmadığı hatırlatılmalıdır. Kişinin bünyesi, rahatsızlığının şiddeti veya ilacın dozu ile kullanım sıklığı gibi unsurlar cinsel yan etkilerin görülmesine etki edebilir. Bu nedenle antidepresan kullanımına başlandığı zaman birkaç hafta içerisinde cinsel yan etkiler görülüp ortadan kalkmadığı takdirde mutlaka tedaviyi yürüten uzmanlara danışılmalıdır.

Antidepresan cinsellik ilişkisi nasıldır?

Pek çok psikiyatrik bozukluğun tedavisinde antidepresan ilaçlar reçete edilebilir. Bununla birlikte antidepresan ilaçların faydaları gibi yan etkileri de sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla farklı psikiyatrik bozukluklardan ötürü ilaç tedavisine başlayan kişilerin yanıt aradıkları sorular arasında "Psikiyatri ilaçları cinselliği etkiler mi?" de yer alır. Bu bağlamda farklı fizyolojik ve nörolojik ilaçlar gibi psikiyatrik tedavilerde kullanılan ilaçların da cinselliği etkileyebildiği belirtilmelidir. Ancak cinsel isteksizlik yapan ilaçlar gibi bir sınırlandırma yapmak pek de doğru değildir. Çünkü bireylerin antidepresan gibi psikiyatrik ilaçları kullanma sebepleri, ilacın kullanım sıklığı ve dozu ile kişinin bünyesi kullanılan ilaçların yan etkilerinde değişiklik görülmesini sağlayabilir. Bu nedenle antidepresan cinselliğe etkisi her birey için aynı olmamakla beraber yaygın olarak görülen yan etkilerin ele alınmasında fayda vardır.

Antidepresan cinsel isteksizlik yapar mı?

Farklı hastalıkların tedavi süreçlerinde kullanılan ilaçlar, bireylerde belli başlı yan etkilerin görülmesine yol açabilir. Bu durum psikiyatrik hastalıkların tedavilerinde kullanılan antidepresanlar için de geçerlidir. Ancak antidepresanların her bir bireyde cinsel isteksizlik ya da diğer cinsel işlev bozukluklarına yol açmadığı bilinmelidir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde ise antidepresan kullanımının yaygın olarak görülen cinsel yan etkilerinden söz edilebilir. Bu bağlamda antidepresan ilaçların yol açabildiği cinsel problemler şu şekilde sıralanabilir:

Libido azalması

Erektil disfonksiyon bozuklukları (iktidarsızlık, erken boşalma gibi)

Orgazm inhibisyonu (orgazm bozukluğu/ gecikmesi)

Priapizm (uzamış ereksiyon)

Antidepresanlar neden cinsel isteksizlik yapar?

Kişilerde antidepresan kullanımına bağlı olarak farklı cinsel problemlere yol açan yan etkiler görülebilir. Bu bağlamda "Antidepresan iktidarsızlık, erken boşalma, uzamış ereksiyon, cinsel isteksizlik gibi durumlara neden yol açar?" sorusuna yanıt sunulmalıdır. Temelde serotonin hormonunun libido ile orgazm fonksiyonları üzerinde son derece etkili olduğu bilinir. Bununla birlikte serotonin hormonunun bu fonksiyonlara etki ederek CFB gelişiminde rol oynadığı söylenebilir. Dolayısıyla serotonin hormonu, merkezi sinir sisteminde yer alan dopamin hormonunun düzeyini düşürebilme etkisine sahiptir. Antidepresan ilaçlar da serotonin hormonunun düzeyini artırmayı amaçladığı için bu ilaçlar dopamin hormonunun seviyesinde düşüş görülmesini tetikleyebilir.

Yapılan araştırmalar incelendiğinde özellikle selektif serotonin geri alım inhibitörlerinin cinsel isteksizlik ya da iktidarsızlık gibi durumlara daha çok sebep olduğu söylenebilir. Dolayısıyla her bir antidepresan ilaç ile psikiyatrik ilaç türünün cinsel isteksizliği beraberinde getirdiği düşünülmemelidir. Örneğin serotonin geri alım inhibitörlerinde cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açma oranı daha yüksekken bu durum trisiklik antidepresanlar için hastaların %5-10'u gibi düşük bir orandadır. Bu kapsamda antidepresan ilaçların kişinin ihtiyacına ve fizyolojik-psikolojik sağlamlığına göre reçete edildiği hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla kişinin durumu göz önünde bulundurularak uzmanlar tarafından reçete edilen antidepresanların her zaman cinsel yan etkilerinin oluştuğu düşünülmemelidir.

Antidepresanların cinsel yan etkileri ne zaman geçer?

Psikolojik rahatsızlıkların tedavi süreçleri uzun ya da kısa bir zaman dilimini kapsayabilir. Bu tedavi sürecinin ne kadar vakit alacağı ise kişinin psikolojik rahatsızlığına, kullanılan tedavi yöntemine ve tedavi sürecinde görülen ilerlemeye bağlıdır. Dolayısıyla antidepresan kullanan bireylerin bu ilaçları ne kadar bir süre boyunca ve hangi dozda almaya devam edecekleri de uzman tarafından belirlenir.

Tedavi sürecinde antidepresan kullanımına bağlı olarak cinsel yan etkiler yaşayan bireyler ise uzmanlara danışabilir. Bu durumda ilacın ya da kullanım dozunun değiştirilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca uzmanlar gerekli gördükleri takdirde kişilere farklı ilaçlar reçete ederek antidepresanlara bağlı olarak görülen yan etkilerin hafifletilmesini sağlayabilir.

Genel olarak antidepresanların cinsel yaşam veya günlük aktiviteleri etkileyen yan etkilerinin geçmesi ise birkaç hafta sürebilir. Ancak kimi bireylerde antidepresanların yan etkileri görülmeyebilirken bazı kişilerde bu yan etkiler şiddetli olarak yaşanabilir. Dolayısıyla bu konuda mutlaka tedavi sürecini yöneten ruh sağlığı uzmanlarına danışılmalıdır.

Antidepresanların cinsel yan etkilerini gidermek için neler yapılabilir?

Bir psikiyatrik rahatsızlığın tedavisinde kullanılan antidepresan ilaç ya da ilaçların cinsel yan etkilerinin giderilmesi konusunda mutlaka tedaviyi yürüten uzmana danışılmalıdır. Çünkü bireylerin antidepresan kullanımını aniden kesmeleri ya da yan etkilerini gidermek için ilacın dozunu azaltmaları son derece ciddi sorunlara yol açabilir. Antidepresanların yan etkilerinin giderilmesi ya da hafifletilmesi için uzmanlar tarafından yürütülebilen uygulamalar ise şu şekildedir:

İlacın cinsel yan etkilerinin birkaç hafta boyunca gözlemlenmesi ile ortadan kalkıp kalkmadığını ya da hafifleyip hafiflemediğini saptamak

Kullanılan antidepresan ilacın uygun ise cinsel aktiviteden sonra alınacak şekilde reçete edilmesi

Antidepresan ilacın kullanım dozunun gözden geçirilmesi

Eğer mümkün ise cinsel yan etkilere yol açmayacağı düşünülen farklı bir antidepresanın reçete edilmesi

Cinsel yan etkileri giderecek ya da hafifletecek olan diğer bir antidepresan veya ilacın reçete edilmesi

Aripa ve cinsellik ilişkisi nasıldır?

Psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan antipsikotik kategorisine dahil bir ilaç olan Aripa alerjik reaksiyonlara ya da nöbet gibi durumlara yol açabilir. Bu ilacın cinsellik ile olan ilişkisi yani cinsel yan etkileri de sıklıkla sorgulanır. Aripa adlı antipsikotik ilacın yaygın ya da nadir olarak görülen yan etkileri arasında herhangi bir cinsel bozukluk yer almaz. Fakat kişiler Aripa kullanımına bağlı olarak görülen farklı fizyolojik yan etkilerden ötürü cinsel isteksizlik yaşadıkları takdirde mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

Cipralex cinsel yan etkileri nelerdir?

Özellikle stres, öfke kontrol bozukluğu ve depresyon gibi durumlarda kişilere reçete edilebildiği görülen Cipralex adlı selektif serotonin geri alım inhibitörleri türündeki ilacın cinsel yan etkileri pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu bağlamda "Cipralex 10 mg cinsel isteksizlik yapar mı?" sorusuna yanıt sunulması için bu ilacın yan etkileri üzerine yapılan çalışmalar ve prospektüsünde yer alan uyarılar incelenebilir.

Cipralex adlı ilacın yaygın olarak görülen yan etkileri arasında ereksiyon sorunları, cinsel dürtüde azalma, orgazm bozuklukları ve ejakülasyonda gecikmenin yer aldığı görülür. Ancak bu yan etkilerin genelde birkaç hafta içerisinde hafiflediği ya da kendiliğinden geçtiği bilinir. Dolayısıyla Cipralex cinsel yan etkileri görüldüğü takdirde kişinin tedavi sürecini yöneten uzman doktora başvurması yeterlidir.

Paxera cinsel isteksizlik yapar mı?

SSRI grubuna dâhil bir ilaç olan Paxera, seksüel fonksiyon ya da cinsel dürtüde değişikliğe yol açabilir. Bu yan etkilerin birkaç hafta içerisinde ortadan kalkmadığı durumlarda ise psikiyatrik tedavi sürecini yürüten ruh sağlığı uzmanına danışılmalıdır.

Selectra cinsel isteksizlik yapar mı?

Seçici serotonin geri alım inhibitörleri kapsamındaki bir ilaç olan Selectra, özellikle erkeklerde boşalmanın gecikmesi gibi cinsel işlev bozukluklarına yol açabilir. Bununla birlikte Selectra adlı ilacın yaygın yan etkileri arasında peniste sertleşme bozukluğunun yer aldığı görülür. Dolayısıyla Selectra'nın cinsel yan etkileri birkaç hafta içerisinde ortadan kalkmadığı zaman mutlaka ruh sağlığı uzmanına başvurulmalıdır.

Lustral cinsel isteksizlik ne zaman geçer?

SSGİ kapsamındaki bir ilaç olan Lustral'ın çok yaygın olan yan etkileri arasında erkeklerde boşalmanın gecikmesi gibi cinsel işlev bozukluklarının yer aldığı söylenebilir. Ayrıca bu ilacın yaygın olarak görülen yan etkileri kapsamında peniste sertleşme sorunları ile adet döngüsü problemlerinin mevcut olduğu belirtilebilir. Lustral'ın yaygın olmayan yan etkilerinde farklı cinsel işlev bozukluklarının yer aldığı görülür. Dolayısıyla normal şartlarda birkaç hafta içerisinde kendiliğinden kaybolabilen bu cinsel yan etkiler geçmediği takdirde tedavi sürecini yöneten ruh sağlığı uzmanına bilgi verilmelidir.