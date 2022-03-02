Gezginlerin ve kamp severlerin en çok tercih ettiği, olmazsa olmaz araçlar

Doğada vakit geçirmek gibisi yok. Her mevsimin farklı bir çekiciliği ve keyfi var. Kış aylarında içine kapanan ya da baharda uykudan uyanan doğanın keyfini çıkarmak, insana yaşam enerjisi veriyor. Siz de doğada vakit geçirmeyi seviyor, tatil planlarınızı kamp yapmaktan yana kullanıyorsanız bazı ürünlerle bu aktiviteleri daha keyifli ve konforlu hale getirebilirsiniz. Sizler için hazırladığımız listeye göz atarak doğanın keyfini çıkarmanıza yardım edecek ürünleri inceleyebilir, beğendiğiniz parçaları kolayca kamp günlüklerinin bir parçası haline getirebilirsiniz. Ne dersiniz, vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Mükemmel ses kalitesiyle Ultimate Ears Wonderboom Hoparlör

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"Kamp yaparken müziksiz olmaz." diyenlerin sahip olması gereken ürünler arasında yer alan Ultimate Ears Wonderboom Hoparlör, yüksek bas ve kristal netliğinde sesiyle benzersiz bir ses müzik deneyimi yaşatıyor. Su geçirmeyen tasarımıyla 1 metre suyun altında 30 dakika boyunca sorunsuz çalışıyor. Bu sayede ürünü kamp yaparken yağmurlu günlerde ve deniz kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. 360 derece ses özelliğiyle etrafına eşit derecede ses iletiyor. Kaliteli bataryası sayesinde 13 saat boyunca kesintisiz müzik dinleyebilirsiniz. Double Up özelliği ise tek cihaz ile iki adet Wonderboom hoparlöre bağlanmayı mümkün kılıyor.

2. Paslanmaz çelik yapısıyla Penguen Kamp Termosu

Kış kampı yaparken sıcak içecek olmazsa olmazlar arsında yer alıyor. Sıcak içecekleri uzun süre muhafaza etmek içinse kaliteli bir termosa ihtiyaç var. Siz de uzun süre içeceği sıcak tutabilecek bir ürün arıyorsanız Penguen Kamp Termosu'na göz atabilirsiniz. 2,2 litre kapasiteye sahip ürün, 24 saat boyunca içeceğin sıcaklığını muhafaza ediyor. İç ve dış paslanmaz çelik yüzeyi, yıpranma ve çizilmeye karşı direnç göstererek uzun süreli kullanım sunuyor. Vakumlu izolasyon kapağı ısı çıkışını önleyerek sıvının tercihinize göre sıcak ya da soğuk kalmasını sağlıyor. Sap kısmı, güvenli bir tutuş sağlıyor. Ayrıca ürünün kapağını bardak olarak da kullanabilirsiniz.

3. Kahvesiz yapamayanlar için Bialetti Moka Pot

Hem gezmeden hem kahveden vazgeçemeyenlerden misiniz? Kamp yaparken de lezzetli kahvelerden mahrum kalmak istemiyorsanız Bialetti Moka Pot, aradığınız ürün olabilir. 150 ml kapasitesi bulunan ürün, bir defada 2 kişilik kahve yapmak için uygun. Yüksek kaliteli döküm gövde darbelere karşı direnç gösteriyor. Termoplastik sap, sıcaklığın elinize zarar vermesini engelliyor. Ürünün iç kısmı; su haznesi, öğütülmüş filtre kahve ve espressoyu koyabileceğiniz üç hazneden oluşuyor. Kahve potunu indüksiyon hariç diğer tüm ocaklarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Moka potu sadece su ile temizleyebilirsiniz. Bulaşık makinesinde yıkanması tavsiye edilmiyor.

4. Sızdırmaz özelliğiyle Stanley Mug

Stanley Mug, kamp sırasında içeceğinizi sıcak ya da soğuk tutmanıza yardımcı oluyor. Çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde sıcak içecekleri 1,5 saate kadar sıcak tutarak çay ve kahve keyfinizin süresini uzatıyor. Soğuk içecekleri 3 saatte kadar soğuk tutarken buzlu sıvılar 15 saatte kadar rahatlıkla kalabiliyor. Sızdırmaz kapağıyla sıvının dökülmesini önlüyor. Ayrıca sıvı sıçramalarına da engel oluyor. Ergonomik sap tasarımı konforlu kullanım sunuyor. Paslanmaz çeliği sayesinde yıpranmaya karşı oldukça dirençli olan bu ürün kamp için harika bir seçim. Ayrıca ürün, BPA içermiyor. Dayanıklı materyallerden üretilen Stanley Mug, uzun yıllar boyunca size eşlik ediyor.

5. Kolay taşıma imkanı veren Queta Kamp Tencere Seti

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Kamp yaparken yemek yapmak zorlayıcı olabiliyor. Yemek için gereken ürünlerin taşıması kolay olması gerekirken aynı zamanda darbelere karşı direnç de göstermeli. Queta Kamp Tencere Seti, hafif ve kompakt yapısıyla kolay taşıma imkanı verirken aynı zamanda çantanızda fazla yer kaplamıyor. Alüminyumdan elde edilen iç malzeme, aşınmaya karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Ayrıca ısıyı hızlı şekilde iletmesi sayesinde tenceredeki yemekleri kısa sürede pişirebilirsiniz. Katlanabilen sap kısmı, ısıya karşı dayanıklı yapısıyla elinizin yanmasına izin vermiyor. Set içinde kaşık, çatal, bardak, bardak koruyucu, 2 adet tencere ve taşıma çantası bulunuyor.

6. Elektriksiz kalmanızı önleyen N/A Solar Aydınlatma

Kampta elektriğin olmaması çoğunlukla zorlayıcı olabiliyor. Özellikle geceleri karanlıkta kalmak ve telefonunuz şarj edememek gibi sorunlarla başa çıkmak için bir çözüm gerek. N/A Solar Aydınlatma sayesinde elektriğe ihtiyaç duymadan istediğiniz yerde aydınlatma yapabilir, telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Katlanabilir tasarımıyla kolay taşıma imkanı veren ürünün ışık emisyon yüzeyi 180 derece ayarlanabiliyor. Güneş enerjisiyle gün içinde kendini şarj eden aydınlatma, geceleri piline depoladığı güçle aydınlatma sağlıyor. Ayrıca USB girişi sayesinde telefonunuzu şarj etmenize imkan tanıyor. 5 farklı çalışma modundan ihtiyacınız olanı seçebilirsiniz. Ürün IP65 koruma sınıfıyla suya ve toza karşı direnç gösteriyor.

7. Rahat tasarımıyla My Lizbon Kamp Seti

My Lizbon Kamp Seti'yle kamp ve gezi sırasında yemek için kolayca alan yaratabilirsiniz. Katlanan set, aracınızda fazla yer kaplamadığı için yerden tasarruf etmenizi sağlıyor. 120 kilo taşıma kapasitesi bulunan sandalyeler, dayanıklı yapıya sahip. Toz ve kir tutmayan kumaştan üretilen ürün, su ile kolayca temizleniyor. Zemine temas eden kısmı plastik ile güçlendirilen sandalyeler, yere sağlam şekilde basarak düşmenizi önlüyor. Sırt bölgesinde ise yırtılma ve esnemeye karşı güçlendirilmiş kumaş bulunuyor. Sade ve şık bir görünüme sahip bu set, uzun yıllar sorunsuz kullanım sunuyor.

8. Geniş iç hacmiyle LOAP Saulo Sırt Çantası

LOAP Saulo Sırt Çantası, kamp ve gezi sırasında eşyalarınızı kolayca taşımanıza yardım ediyor. 65 litre hacme ve 25 kilo taşıma kapasitesine sahip ürün, AAS I sırt sistemi sayesinde sırtınızdaki ağırlığı eşit derecede yayarak çantayı daha rahat taşımanızı sağlıyor. Ayrıca maksimum dolulukta bile dengenizin bozulmasını önlüyor. Sırtı mükemmel şekilde havalandıran çanta, ter oluşumunu azaltıyor. BULLTECH polyesterden elde edilen dış yüzeyi, yıpranmaya karşı dayanıklılık gösteriyor ve kolayca temizleniyor. İki bölmesi bulunan ürün, eşyalarınızı sınıflandırmanızı kolaylaştırıyor. Bel kemeri ve omuz kayışları vücut yapısına uyum göstererek daha az yorulmanıza neden oluyor.

9. Rüzgar geçirmeyen Jack Wolfskin Mont

Kış aylarında kamp ve gezi yapmayı sevenlerin yanına alması gereken ürünler biri de Jack Wolfskin Mont. Mont, ultra hafif yapısıyla daha az efor sarf etmenize yardımcı oluyor. Ördek tüyünden elde edilen ürün, soğuk havalarda sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Rüzgar ve su geçirmeyen ürün, kış kamplarında üşümenizi engelliyor. Nefes alan yapısıyla en hareketli anlarda bile kendinizi konforlu hissetmenize yardımcı oluyor. Lastikli kol manşetleri sıcak havanın dışarı çıkmasını ve soğuk havanın içeri girmesini önlüyor. İşlevsel, geniş cepleri, cüzdan ve anahtar için gereken alanı oluşturuyor. Dayanıklı materyallerden üretilen mont, uzun yıllar boyunca size eşlik edecek kalitede.

10. Uzun süreli kullanım sunan Mofy's Çok Amaçlı Kürek

Gezi ve kamp gereçlerinde olmazsa olmaz ürünler biri de Mofy's Çok Amaçlı Kürek. Katlanabilir özelliğiyle yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz. Kazma, kürek, çapa, mala ve şişe açacağı olarak kullanabileceğiniz ürün, pusula özelliğiyle yön bulmanıza da yardımcı oluyor. Kauçuk sap kısmı ellerinizin acımasını önlüyor. Su ve güneş etkilerine karşı direnç gösteren küreğin boyunu uzatıp kısaltabilirsiniz. Karbon çelikten elde edilen ürün, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar boyunca kullanım imkanı sunuyor. Çok amaçlı kullanılan kürek sayesinde tek ürünle birden fazla işlemi gerçekleştirebilirsiniz.