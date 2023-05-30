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Göğüslerinin arasına dövme yaptıran kadın işlem sırasında yaşadığı acıyı paylaştı

30.05.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövme acısı yaptırılan bölgeye ve acı eşiğine göre değişim gösteriyor. Göğüs arası dövmelerinin son yıllarda oldukça popüler olması bu dövmenin acısına rağmen tercih edilmesini sağlıyor. TikTok'ta bir kadın göğüs arası dövmesi yaptırırken yaşadığı acılı anları paylaşarak yaptığı hatayı açıkladı.

Göğüslerinin arasına dövme yaptıran kadın işlem sırasında yaşadığı acıyı paylaştı

Stormie isimli genç kadın, TikTok'ta paylaştığı bir videoda dövme salonunda dövme yaptırdığı anları paylaştı. Dövme yaptırmadan önce uyuşturucu sprey sıkmanın acı hissetmemesini sağlayacağını düşünen Stormie, bu konuda yanıldığını gösterdi.

Stormie, göğüslerinin arasına dövme yaptırırken rahat edebilmek adına gri bir fermuarlı kapüşonlu giymişti.

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Video, yorum bölümünde düşüncelerini paylaşan çok sayıda izleyici tarafından ilgi gördü. Biri "Uyuşturucu spreyle ağrının daha kötü olduğuna yemin ederim" diyerek uyuşturcu spreyin işe yaramadığını belirtti. Stormie, spreyi daha önce kullanmadığını ama acıdan korktuğu için işe yarayacağını düşündüğünü söyledi.

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Dövme yaptırmak isteyenlere tavsiye veren bir kişi "Uyuşturma kremi en iyi sonucu verir. Sprey uzun süre dayanmaz." dedi.


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