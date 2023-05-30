Göğüslerinin arasına dövme yaptıran kadın işlem sırasında yaşadığı acıyı paylaştı

Stormie isimli genç kadın, TikTok'ta paylaştığı bir videoda dövme salonunda dövme yaptırdığı anları paylaştı. Dövme yaptırmadan önce uyuşturucu sprey sıkmanın acı hissetmemesini sağlayacağını düşünen Stormie, bu konuda yanıldığını gösterdi.

Stormie, göğüslerinin arasına dövme yaptırırken rahat edebilmek adına gri bir fermuarlı kapüşonlu giymişti.

Video, yorum bölümünde düşüncelerini paylaşan çok sayıda izleyici tarafından ilgi gördü. Biri "Uyuşturucu spreyle ağrının daha kötü olduğuna yemin ederim" diyerek uyuşturcu spreyin işe yaramadığını belirtti. Stormie, spreyi daha önce kullanmadığını ama acıdan korktuğu için işe yarayacağını düşündüğünü söyledi.

Dövme yaptırmak isteyenlere tavsiye veren bir kişi "Uyuşturma kremi en iyi sonucu verir. Sprey uzun süre dayanmaz." dedi.



