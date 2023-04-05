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Gözler o güne çevrildi! AK Parti'de çalışmalar ivme kazandı; CHP ve İYİ Parti son bir hamle peşinde... Bahçeli: Bakalım nasıl bir kargaşa çıkacak

05.04.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel seçimlerde yer alacak tüm partiler zorlu bir hafta geçiriyor. Meclis'te çoğunluğu sağlayabilmek adına gerek Cumhur İttifakı gerekse Millet İttifakı çalışmalarını hızlandırdı, bu hafta kritik kararlar alınıyor. AK Parti'de çalışmalar Erdoğan'ın başkanlık ettiği üst kurul düzeyine çıktı. MHP, son gün olan pazar gününü beklemeden listesini YSK'ya teslim edecek. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bahçeli, Millet İttifakı'na tepki gösterdi. CHP ve İYİ Parti ise son bir adım için yoğun temasta...

Gözler o güne çevrildi! AK Parti'de çalışmalar ivme kazandı; CHP ve İYİ Parti son bir hamle peşinde... Bahçeli: Bakalım nasıl bir kargaşa çıkacak

Seçimlere katılacak partiler milletvekili listeleri için partiler bu hafta pazar gününe dek yoğun mesai yapıyor. Genel seçime Cumhur İttifakı'nın diğer partilerinden ayrı girme kararı alan MHP ise pazar gününü beklemeyip cuma günü harekete geçecek. Millet İttifakı'nı cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine gönderme yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, ortak listeler belirlenirken de iki partinin sorun yaşayacağı düşüncesini dile getirdi. CHP ve İYİ Parti ise anlaştıkları illerin sayısını artırmak için çabalarını sürdürüyor.

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AK PARTİ'DE SON SÖZ ÜST KURULDA

NTV'de yer alan habere göre; AK Parti'de, üst kurul çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kurulda listelere son şekli verilecek.

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MHP ERKEN TESLİM EDECEK

Milliyetçi Hareket Partisi'nde ise hazırlanan geçici liste, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulmuştu. Bahçeli'nin son şeklini vereceği liste, cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

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Cumhur İttifakı liderlerinden Bahçeli, Erdoğan ve Destici Elazığ'da düzenlenen Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde.

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BAHÇELİ: ÇALIŞMALAR KUYUMCU TİTİZLİĞİYLE SÜRÜYOR

Partisinin seçim hazırlıklarına ilişkin Türkgün Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Milletvekili aday değerlendirme ve tespit komisyonumuz kılı kırk yaran çalışmalarını kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor. Bu hafta içinde milletvekili listemiz netleşir. Bakalım zillet ittifakı nasıl bir kargaşa yaşayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı üzerinde kavgaya tutuşanların liste savaşları mukadderdir." açıklamasında bulundu.

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CHP'DE KRİTİK GÜN CUMARTESİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde de milletvekili adaylarını belirleme süreci devam ediyor. CHP'li kurmayların en geç bugün, listeleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi bekleniyor. Aday listesi, cumartesi günü Parti Meclisi toplantısında oylanacak.

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CHP'de milletvekili aday adaylarının bugünden itibaren Genel Merkez'e girmeleri de yasaklandı.

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CHP VE İYİ PARTİ SAYIYI ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

CHP ile İYİ Parti arasında, ortak liste çalışması da var. Kulislere yansıyan bilgilere göre en az 9 ilde ortak liste olacağı belirtiyor.
Ortak liste ile seçime girilecek il sayısının 15'e çıkartılması için yoğun temas var.

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'İTTİFAK İÇİ İTTİFAK' ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Saadet, DEVA ve Gelecek Partileri arasında, "İttifak içi ittifak" formülü için de çalışmalar sürüyor. Ancak görüşmelerden, şu ana kadar sonuç çıkmadığı öğrenildi.

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