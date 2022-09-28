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Green Card hangi ülkelerde geçerli? Yeşil Kart vizesinin geçerli olduğu ülkeler hangileri?

27.09.2022 02:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Green Card, Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen bir çalışma ve ikamet hakkıdır. Resmî adı ile "Daimî İkametgâh Kartı"na sahip olan kişiler Amerika vatandaşlarına tanınan tüm imkânlara da sahip olur. Ancak Green Card her ülke için geçerli değildir. Bazı ülkeler Green Cart için başvuru yapamaz.

Green Card hangi ülkelerde geçerli? Yeşil Kart vizesinin geçerli olduğu ülkeler hangileri?

Adını renginden alan Yeşil Kart ya da Green Card, sahip olanlara Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı olarak yaşama ve çalışma imkâanı sunar. Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasasının getirdiği kurallara bağlı olarak kullanılır.

Bu karta sahip olmadan önce başvuru yapılmalıdır. Başvuru yapabilmek için bazı koşulları yerine getirme gerekliliği bulunur. Her yıl aynı zamanlarda yapılan özel bir çekilişe başvuru yapılmalıdır. Çekilişi kazanan kişiler Green Card hakkına sahip olurlar. Posta yolu ile ya da şahsen başvuru kabul edilmez. Tüm başvuru işlemleri resmî internet sitesi üzerinden yapılmalıdır.

Başvuru için gerekli şartlar ve çekiliş tarihleri her yıl Amerika Birleşik Devletleri hükumeti tarafından açıklanır. On sekiz yaşını doldurmuş olmak, pasaport sahibi olmak gibi şartlar bulunur. Ancak Green Card'a başvurmanın ilk koşulları arasında ABD hükumeti tarafından açıklanan listede bulunan ülkelerden birinin vatandaşı olma zorunluluğu vardır. 2020 yılında yapılan açıklamalara göre bazı ülkelerin ABD giriş başvuruları askıya alınmıştır.

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Green Card hangi ülkelerde geçerli?

Green Card aynı zamanda sahip olan kişilere birçok ülke için vizesiz girme hakkı da verir. Yaklaşık 47 ülkeden başvurular kabul edilir. Son beş yıl içerisinde ABD'ye 50 binden fazla göçmen gönderen ülkelerde doğan kişiler bu çeklişe katılamazlar. Eğer yaşadıkları ülkenin ABD'ye gönderdiği göçmen sayısı 50 binin altına düştüyse o ülke tekrardan çekilişe dâhil edilir. Türkiye, Green Card çekilişine başvurabilen ülkeler arasındadır. Peki, Green Card en çok hangi ülkelere çıkıyor?

Çekilişler bilgisayar aracılığı ile tamamen şansa dayalı olarak gerçekleşir. Ancak istatistiklere göre en çok Green Card çıkan ülkelerden bazıları şunlardır: Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belçika, Fiji, Kırgızistan vb.

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Green Card süresiz mi?

Green Card, kazanan kişilere Amerika Birleşik Devletleri'nde beş yıllığına yaşama ve çalışma hakkı tanınmasını sağlar. Ancak beş yılın sonunda Amerika vatandaşı olmak da mümkündür. Bu durum var olan ülkenin vatandaşlığından çıkma zorunluluğu taşımaz. Kişiler çift vatandaşlık hakkı kazanmış olurlar.

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Hangi ülkeler Green Card çekilişine katılabilir?

Yeşil Kart vizesinin geçerli olduğu ülkeler her yıl değişkenlik gösterir. En güncel listeye göre başvuru yapma hakkına sahip olan bazı ülkeler şu şekildedir:

  • Avusturalya
  • Fiji
  • Palau
  • Papua Yeni Gine
  • Soloman Adaları
  • Tonga
  • Vanuatu
  • Batı Samo
  • Tuvalu
  • Bahamalar
  • Arjantin
  • Uruguay
  • Arnavutluk
  • Bulgaristan
  • Danimarka
  • İspanya
  • Türkiye
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Güncel yayınlanan bilgilere göre ise Green Card çekilişine katılamayan ülkeler şunlardır:

  • Bangladeş
  • Brezilya
  • Kanada
  • Çin (Hong KongSAR dâhil)
  • Kolombiya
  • Dominik Cumhuriyeti
  • El Salvador
  • Haiti
  • Honduras
  • Hindistan
  • Jamaika
  • Meksika
  • Nijerya
  • Pakistan
  • Filipinler
  • Güney Kore
  • Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç) ve bağımlı bölgeleri
  • Venezuela
  • Vietnam
Green Card çıkma ihtimali nedir? Green Card çıkma olasılığı, yüzdesi kaç?Green Card çıkma ihtimali nedir? Green Card çıkma olasılığı, yüzdesi kaç?


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