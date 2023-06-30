Güneş kreminden rimele: Bu sezonun favorileri arasına girmeye aday 10 cilt bakım ve kozmetik ürünü

Sağlıklı, güzel görünen bir cilde sahip olmak doğru ve etkili ürünler kullanmakla kolaylaşıyor. Rujlar, rimeller, güneş kremleri ve kapatıcılar derken hangi ürünü kullanacağınız konusunda kafa karışıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Cilt tipinize ve zevkinize en uygun olanı seçmeye çalışırken karşınıza pek çok seçenek çıkabilir. İşinizi kolaylaştırmak için sezonun en yeni favori ürünlerini sizin için derledik. Her cilt tipine uygun, yeni ve kaliteli ürünleri inceleyelim.

1. Kavurucu yaz sıcaklarına karşı önlem almak isteyenlere: La Roche-Posay Anthelios Family Spray

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Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için etkili bir güneş kremi tavsiyesi arayanlar buraya! La Roche-Posay Anthelios Family Spray temiz içeriği ve etkili formülüyle öne çıkan güneş kremlerinden biri. Ürün tüm ailenizin yüzü ve vücudu için uygun. Yüksek UVA/UVB korumasına sahip ve bu sayede fazlasıyla popüler. Üstelik tüm cilt tipleri için kullanılabilir ve her kullanımda ciltteki renk eşitsizliklerini giderir.

2. Yüksek kapatıcılık arayanlara: Missha BB Krem SPF42+++ M Perfect Cover BB Cream RX (No.22)

Cildinize uygun bir BB krem önerisine hazır mısınız? Sizi sezonun öne çıkan BB kremi Missha BB Krem SPF42+++ M Perfect Cover BB Cream RX (No.22) ile tanıştıralım! Ürün, içerisindeki hyalüronik asit ve seramid sayesinde benzersiz nem tutma özelliğine sahip. İçerdiği papatya özü de cildinize hassas bir bakım yapar. Ayrıca ciltteki koyu lekeleri giderir ve içerisinde bulunan kolajen ile cildinizin daha sıkı görünmesine yardımcı olur. İnce yapısı ve nem tutma özelliğiyle bu yaz size taptaze bir görünüm verecek olan bu yeni ürünü siz de denemek ister misiniz?

3. Kepekli saçlara elveda: VICHY Dercos Kepek Karşıtı Yeniden Doldurulan Normal ve Yağlı Saçlara Özel Şampuan

Saç diplerinizde oluşan kepeğe etkili bir çözüm mü arıyorsunuz? Öyleyse VICHY Dercos Kepek Karşıtı Yeniden Doldurulan Normal ve Yağlı Saçlara Özel Şampuan ile tanışmanızın vakti geldi! Ürün saçlarınızın doğal parlaklığını ön plana çıkarır ve saçlarınızı yıpratmadan temizler. Dermatologların gözdesi olan bu ürün saçlarınızdaki kepeği yüzde yüze kadar gidermeye yardımcı olur. Saçlarınızın mikrobiyom dengesini koruyarak saç derisinin yatışmasına katkı sağlar. Bu ürün sayesinde yağlı ve kepekli saçlara veda edebilirsiniz.

4. Akne karşıtı: Cerave Yüz Temizleme Jeli

Cerave Yüz Temizleme Jeli, yağ emici teknolojisiyle cilt bariyerinizi korur, cildinizi yağ ve kirden arındırırır ve kurutmaz. Yağlı ve akne problemi olan ciltler için hazırlanmış; seramid, salisilik asit ve niasinamid içeren özel formülüyle favorileriniz arasında yer almaya aday, siyah noktalara ve lekelere karşı savaş açan bu ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

5. Kirpiklerde lifting etkisi: L'Oréal Paris Telescopic Lift Extra Black Maskara

Keskin ve etkileyici bakışlara sahip olmak artık çok kolay! L'Oréal Paris Telescopic Lift Extra Black Maskara lifting etkisiyle kirpiklerinize yeni bir boyut kazandırıyor. Özel çift taraklı yapısıyla topaklanmanın önüne geçerek kirpiklerinize daha uzun ve dolgun bir görünüm verir. Kirpikleri tek tek ayırır, onlara hacim verir ve içerdiği seramid sayesinde kirpiklerinizin dökülmesini engeller.

6. Dolgun Dudaklar Artık Hayal Değil: Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı

Maybelline New York Lifter Gloss Nemlendirici Dudak Parlatıcısı, bu sezon herkesin makyaj çantasında yer bulacak! Dudaklarınıza lifting etkisi yaparak dolgunlaştıran ürün, dudaklarınızda yapışkan his bırakmaz. İçerdiği hyalüronik asit sayesinde etkili bir nemlendirme sağlar. Özel büyük aplikatörü ile kolayca uygulanır ve dudaklarınızı pürüzsüzleştirir. Siz de daha dolgun ve dikkat çekici dudaklar için bu ürünü mutlaka kullanmalısınız.

7. Cilde ipeksi dokunuş veren: Hcr Beauty Doğal At Kılı Selülit Fırçası + Smooth Vücut Peeling

Kuru ve çatlamış bacaklara son! Kıl dönmesi, batık ve selülit görüntüsüne son veren Hcr Beauty Doğal At Kılı Selülit Fırçası + Smooth Vücut Peeling ile pürüzsüz bir cilde sahip olmak şimdi çok kolay! Ürün doğal at kılından üretiliyor ve vücuda nem desteği vererek kan dolaşımını hızlandırıyor. Düzenli kullanımda selülit görünümünü azaltan ürün kuruyan cildinizin onarılmasına yardımcı oluyor.

8. Buğulu gözlerin sırrı: Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 414

Yepyeni formülüyle suya, neme ve tere dayanıklı; 16 saate kadar kalıcı Show By Pastel Show Your Game Waterproof Gel Eye Pencil - Jel Göz Kalemi 414 bu yaz trendlerin ilk sıralarında yerini alıyor! Kolay uygulanabilen jel formdaki bu göz kalemiyle buğulu göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Gözlerinizi ön plana çıkararak tüm bakışları üzerinizde toplayabilirsiniz.

9. Göz çevresindeki çizgili görünüme ve kırışıklığa karşı etkili: Avon Anew Protinol Power Göz Çevresi Kremi

Göz çevrenizin daha genç bir görünüme kavuşmasını sağlayan yeni Avon Anew Protinol Power Göz Çevresi Kremi ile göz çevrenizdeki çizgilerinizden ve kırışıklıklarınızdan kolayca kurtulabilirsiniz. Kırışıklık karşıtı ürün gözlerinizin altındaki koyu halkaların geçmesine yardımcı olur. Protinol teknolojisine sahip ürün, içerdiği niacinamide ile cildinizdeki kolajeni korur ve cilt yüzeyinizi yeniler.

10. Gece gündüz doğal görünüm: Max Factor Facefinity Concealer 030 Kapatıcı

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Vegan içeriğe sahip Max Factor Facefinity Concealer 030 Kapatıcı 30 saate kadar kalıcılık sağlar ve dağılmaz. Cildinizin nefes almasını engellemeyen yapıya sahip ürün terleme ve ıslanmalara karşı da dayanıklı! Ürün antioksidan özelliklere sahip olmasıyla cildinizi mavi ışınlardan korur. Gözeneklerinizi ve cilt tonunuzdaki eşitsizlikleri mükemmel bir kapatıcıyla ortadan kaldırmak için bu ürünü mutlaka denemelisiniz.

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