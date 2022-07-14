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Günlük burç yorumları: 14 Temmuz Perşembe günü tüm burç yorumları!

14.07.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 14 Temmuz Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 14 Temmuz Perşembe günü tüm burç yorumları!

14 Temmuz Perşembe yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

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KOÇ

Artık size ilham vermeyen görevlerle zaman kaybetmeyin. Dışarı çıkın ve sonraki 24 saati yeni bir sosyal ortam keşfederek ve yeni arkadaşlar edinerek geçirin. Yine de duygularınıza karşı dikkatli olun. Çok kolay âşık olabilirsin!

BOĞA

Bir süredir sizi endişelendiren, büyük olasılıkla nakit akışı durumunuzla ilgili bir sorun, şimdi ve hafta sonu arasında sizi tatmin edecek şekilde çözülmelidir. Bir dahaki sefere, tamamen maddi şeyler için bu kadar kafa yorma.

İKİZLER

Her an yeni bir başlangıç mümkün. Ancak bugün farklı bir şeye başlarsanız, en çılgın hayallerinizin ötesinde başarılı olma şansı her zaman vardır. Cetveliniz Merkür ile grafiğinizin para alanında hareket etmek de bir kâr getirebilir.

YENGEÇ

Bu sıra para konularında şansınız açık. İş cephesinde önemli olan insanlar tarafından ihmal edilmiş ve görmezden gelinmiş hissedebilirsiniz. Kendi çabalarınız, stresi atmanıza ve zihinsel dinginliğe ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Bazıları aile büyükleriyle bir araya gelebilir. Bir tatil planı yapmaya başlayabilirsiniz.

ASLAN

Bir sorun hakkında ne kadar çok endişelenirseniz, o kadar çok sorun haline gelir, bu nedenle beyninizin olumsuz düşünceleri teşvik eden kısmını kapatın ve her zaman ve her durumda söz ve eylemde olumlu olun. Pozitif olun.

BAŞAK

Zodyak'ın en hırslı üyesi olmayabilirsiniz, ancak bugün profesyonel hayat merdivenini bir veya iki basamak yukarı taşımak için bir fırsat görürseniz, onu başka biri yapmadan önce yakalamalısınız. Yeteneklerinizi kendinizi zenginleştirmek için kullanın, başkalarını değil.

TERAZİ

Hayatın sorunlarına daha kolay bir yaklaşım, şimdi ve hafta sonu arasında sizin için iyi sonuç verecek. Bu yüzden diğer insanların ne yapıyor olabileceğine kafayı takmayı bırakın ve eğlenmeye odaklanın. Daha büyük şemada gerçekten önemli olan şey budur.

AKREP

Sizi ne kadar başarılı olduklarına dair hikayelerle kandırmaya çalışanlara karşı dikkatli olun. Doğruyu söylüyor olabilirler ama aynı zamanda önemli bir risk taşıyan bir projeye yatırım yapmanızı da umuyor olabilirler. Şüpheniz varsa, sadece “hayır” deyin.

YAY

Sizden çok daha güçlü kişi ve sorunlarla savaşmanızın bir anlamı yok. Hedefinize ne zaman ilerleyeceğinizi ve ne zaman geri çekileceğinizi bilmeniz önemlidir. Bu şekilde, önceden pervasızca şarj ettiğinizden daha uzun süre oyunda kalacaksınız.

OĞLAK

İsterseniz rutinlerinizi ve yöntemlerinizi değiştirebilirsiniz, ancak bunlar hala sizin için çalışıyorken neden tüm bu çabaya giriyorsunuz? Dünün dolunayıyla hala biraz sarsılmış olabilirsiniz, bu nedenle önümüzdeki 24 saat için önemli kararlar almayı erteleyin.

KOVA

Bugün zihin gezegeni Merkür ile bağlantılı olan hükümdarınız Uranüs ile, hedeflediğiniz hedefe ulaşabileceğinizden bir an bile şüphe duymayacaksınız. Ancak, koymanız gereken iş miktarını hafife almayın. Önünüzde daha zorlu alanlar var.

BALIK

Olumlu bir tutum bugün bir zorunluluktur ve hem Güneş hem de Merkür haritanızın en dinamik alanından geçerken sorun olmayacak. Bugün, yarın ve hafta sonu harcadığınız çabalar, yılın ilerleyen zamanlarında büyük kazançlar sağlayacak.

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