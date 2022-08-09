Güzel göründükleri kadar da uygun fiyatlı olan elbise modelleri ve önerileri

Yazın gelmesiyle şıkır şıkır giyinme zamanı çoktan geldi. Yaz modası sürekli değişiyor ve buna bütçe ayırmak her geçen gün biraz daha zor oluyor. Hem son trendleri yakalamanızı sağlayan hem bütçenizi sarsmayan pek çok alternatif ürünü sizler için derledik. İşte detaylar!

1. Bir yaz akşamı partisi için: Koton Kadın Metalik Abiye Dik Yaka Kolsuz Kısa Elbise

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"Yaz akşamı partisine davetliyim ancak pahalı bir elbise almak istemiyorum." diyorsanız doğru yerdesiniz! Hem şık olmak hem bu şıklığı düşük maliyet ile sağlamak isteyenlere Koton Kadın Metalik Abiye Dik Yaka Kolsuz Kısa Elbise modelini önerebiliriz. Özel gün kutlamasına giderken ya da yaz partilerine katılırken tercih edebileceğiniz elbise; uygun fiyatı ve kalitesi ile dikkat çekiyor. Ürünü şık bir topuklu ayakkabı ile kombinleyebilir, uzun küpeler tercih edip saçınızı topuz yaparak gecenin yıldızı olabilirsiniz. Modeli daha detaylı inceleyip sepetinize eklemeye ne dersiniz?

2. Marin esintiler tercih edenlere: TİRE MODA Kadın Haki Beyaz Çizgili Mini Elbise

TİRE MODA Kadın Haki Beyaz Çizgili Mini Elbise, yazın açık havada ve plajlarda şıklık arayanların ilk tercihi olabilir. Mini etek boyu, bisiklet yakası, kloş kalıbı ve örme kumaşı ile dikkat çeken ürün; vücudunuzu sıkmadan şık bir görünüme kavuşmanızı sağlar. Viskon kumaş yapısı sayesinde terletmez ve cildinizin hava almasına yardımcı olur. Sekiz farklı renk seçeneğinin bulunması, zevkinize ve bedeninize uygun olan modeli tercih etmenize olanak tanır. Üstü çizgili, altı düz beyaz renkli kumaş ile tasarlanan elbiseyi uygun fiyatıyla satın alarak gardırobunuza ekleyebilirsiniz. Altına giydiğiniz sneakerlarla sokak modasını yakalayabilirsiniz.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Günlük hayatında da şık görünmek isteyenlere: DeFacto Relax Fit Beli Büzgülü Askılı Basic Elbise

Sırada haki rengini sevenler ve rahat olmayı hayat mottosu yapanlar için harika bir önerimiz var: DeFacto Relax Fit Beli Büzgülü Askılı Basic Elbise. Uygun fiyata kaliteyi satın almak için ideal olan ürün, haki rengi dışında siyah ve mavi renkleriyle de müşteriyle buluşuyor. Yuvarlak yaka ve beli büzgülü olarak üretilen elbise, %100 pamuklu kumaşıyla yaz aylarında terlemenizi önlüyor. Sandalet, terlik ve hatta topuklu ayakkabılar ile kombinleyeceğiniz ürün, katıldığınız her ortamda şık görünmenize yardımcı oluyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir tasarım sunan DeFacto, bu modeliyle rahatlığın ve konforun kapılarını sizin için aralıyor.

4. Yırtmaç detaylı elbiseleri sevenlere: Missguided Somon Boğazlı Kolsuz Kadın Elbise

Tek parçadan oluşan yakalı ve yırtmaçlı Missguided Somon Boğazlı Kolsuz Kadın Elbise ile hem gece partilerine hem gündüz organizasyonlarına katılabilirsiniz. Kolsuz ve vücuda oturan detayları ile hatlarınızı ortaya çıkaran model ile fit bir görünüm yaratabilirsiniz. %95 polyester ve %5 elastan kumaştan üretilen elbise, aşınma ve yıpranmalara karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkar. Çamaşır makinesinde yıkanıp kırışmayan ürünün nem emilimi yüksek olduğu için çabuk kurur. Somon rengini seven biriyseniz uygun fiyatıyla dikkat çeken bu ürünü incelemeye ne dersiniz?

5. Pembe rengini sevenlere: Koton Fırfırlı Mini V Yaka Kısa Kollu Elbise

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Koton Fırfırlı Mini V Yaka Kısa Kollu Elbise ile yazın enerjisini üzerinizde hissedebilirsiniz. Gündelik amaçlı kullanabilen ürün; fırfırlı eteği, V yakası ve kısa kollu formda tasarlanarak müşteriyle buluşuyor. %95 polyester ve %5 elastan kumaştan üretilen elbise, makinede yıkanarak kullanım kolaylığı sunuyor. Hem topuklu sandaletler hem spor ayakkabılar ile giyebileceğiniz modeli katıldığınız ortama göre spor ya da şık biçimde kombinleyebilirsiniz. Minimal tarzda kolye, bileklik ve küpeler takarak şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Pembe rengini seven biriyseniz uygun fiyatlı bu ürünü kaçırmamanızı öneriyoruz.

6. İş yaşamında şık görünmek için: İslander Kloş Elbise

Kalite ve şıklığın bir araya gelmiş hâli olan İslander Kloş Elbise ile iş yaşamında toplantıdan toplantıya koşarken, aynı akşam farklı bir organizasyonda da boy gösterebilirsiniz. %70 pamuk ve %30 polyesterden üretilen elbise, tok duruşu ile göz doldurur. Basenleri kolayca kamufle edebilen ürünün kloş etek kısmı, fazlalıklarınızı kolayca kamufle etmenize yardımcı olur. Yarım kollu olan elbise, derin V yaka detayı ile bütünlük yaratır. 34 ve 40 beden aralığı bulunan model, toplamda altı farklı renk seçeneği sunar. Uygun fiyatlı şık bir elbise arıyorsanız bu ürüne göz atmanızda fayda var.

7. Desenli elbiseleri sevenlere: TRENDYOLMİLLA Ekru Askılı Elbise

Canlılığın beraberinde getirdiği heyecana kapılanlar için TRENDYOLMİLLA Ekru Askılı Elbise isabetli bir seçim olabilir. Üzerinde bulunan çiçek ve limon detayları, yazın enerjisini üzerinize taşıyor. Askılı, midi boy ve kare yaka formunda tasarlanan elbise, kalitesi ve uygun fiyatı ile kullanıcıların beğenisini kazanıyor. %100 viskon kumaşla üretildiği için rahat kullanım sunuyor. Parmak arası terlik ve hasır bir clutch ile kombinleyeceğiniz model ile zahmetsiz şıklığa sahip olabilirsiniz. Midi boyu sayesinde her ortamda rahatlıkla tercih edeceğiniz elbisenin, dolabınızın favori parçalarından biri olacağına şüphemiz yok.