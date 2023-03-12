'Hanımefendi milleti kandıracağını sanıyor' dedi, İmamoğlu'na "İBB Başkanını işi yok mu" diyerek tepki gösterdi! Destici'den dikkat çeken sözler

Destici, BBP İstanbul İl Başkanlığınca Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı'nda düzenlenen "39 ilçesi ile İstanbul Seçime Hazır" programında yaptığı konuşmada, ülke olarak zor günlerden geçtiklerini anlatarak, bütün Türkiye'yi etkileyen deprem nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını söyledi.

Depremin yaralarının hep birlikte sarılacağını belirten Destici, "Biz devlet, millet dayanışmasıyla bu zorluğu aşacağız. Biz ilk günden itibaren bölgede olduk ve bölgede devam ediyoruz. Orada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın geride bıraktıkları da hem devletimize hem bize emanet. Elbette ki devletimiz sahip çıkıyor, biz de sahip çıkacağız." diye konuştu.

"MİLLETİ UYARMAKLA GÖREVLİYİZ"

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği HDP'yi ittifaka davet edip onların desteklerini isteyeceğini savunan Destici, "Bunlar milletin gözü önünde cereyan ediyor" dedi.

Milleti uyarmakla görevli olduklarını ifade eden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İttifak içinde bulunan, kendilerini Atatürkçü, milliyetçi, merkez sağ olarak adlandıran İYİ Parti'nin Genel Başkanı Sayın Akşener, 'PKK eşittir HDP, HDP eşittir PKK' diyor. Güzel, bu doğru bir söylem. Peki ben Sayın Akşener'e soruyorum; 'HDP eşittir PKK'ysa senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşüyor, senin niye sesin çıkmıyor' diyorum. Efendim görüşebilirmiş ama masaya onların tekliflerini getiremezmiş. Bak, bak... Kandırmacaya bak. Ya teklif gelmiş, metne girmiş zaten. Altılı masanın teklifinde Avrupa Yerel Yönetimler Şartı yok mu? Var... Altılı masanın teklifinde kayyumların alınıp belediyelerin PKK'ya geri verileceği yok mu? Var. Daha ne olacak? Çoktan gelmiş masaya. HDP de PKK da açıklanan metne dahi girmiş, daha niceleri var. Hanımefendi milleti kandıracağını zannediyor. Eğer sen gerçekten samimi olarak 'HDP eşittir PKK' diyorsan o zaman senin cumhurbaşkanı adayın PKK'yla görüşemez, görüşüyorsa masa adına görüşüyordur. Çünkü masanın cumhurbaşkanı adayı."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kimsenin milleti kandırılmasına müsaade etmeyeceklerini dile getirerek, "PYD'ye, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatları düzenlenmesi için meclisten tezkere oylamaları yapılırken Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'nin bazı genel başkan yardımcılarının ağzından 'güneyimizde yani Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD, YPG yani PKK olsun' sözlerini duymadık mı? Altılı masanın adayı cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığında Suriye'nin kuzeyinde PKK resmileşir. Buraya, tarihe bir not olarak düşüyorum ama biliyorum ki milletimiz buna müsaade etmeyecek, buna geçit vermeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA ÖNCE 'NOTER MASASI' OLAN MASA BİR PAZARLIK MASASINA DÖNÜŞMÜŞ"

Altılı masaya bakıldığında "altı benzemez" gördüklerini anlatan Destici, "Meral Akşener Hanımefendi'nin tabiriyle daha önce 'noter masası' olan masa, bir pazarlık masasına dönüşmüş. Masadakilerin hepsi düşmüş bakanlık ve milletvekilliği derdine. Ülke diye, millet diye bir öncelikleri yok." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettiğine vurgu yapan Destici, "İBB başkanının işi yok mu? İstanbul'un 100 günlük suyu kalmış eğer yağış olmazsa. Yağış olmazsa İstanbul susuz kalacak, belediye başkanı bununla ilgilenmiyor ama ittifaktaki bir partinin genel başkanına refakat ediyor. Kendisi ayrı bir programla yardım götürse, oradaki yardımları organize etse, tabii ki gitsin gelsin ama kardeşim, senin önceliğin ittifaktaki bir partinin genel başkanına refakatçi olmak mıdır, bu millet seni bunun için mi seçti? Bu millet seni İstanbul'u yönet diye seçti." diye konuştu.

Destici, Cumhur İttifakı olarak yola ilk günkü azimle devam edeceklerini anlatarak, ittifakın ilkelerine uyan, "Büyük Türkiye" yürüyüşüne destek veren, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız bir şekilde bir arada yaşama idealini benimseyen bütün siyasi partilerin ittifaka katılmasından memnuniyet duyacaklarını söyledi.

"TBMM'DE ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMEK ÇOK MÜHİMDİR"

BBP'nin birinci önceliğinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi tekrar kazanması olduğunu vurgulayan Destici, Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde etmenin de çok önemli olduğunu ifade etti.

Destici, BBP olarak kendi ad ve amblemleriyle Cumhur İttifakı çatısı altında seçime girmek istediklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremle karşı karşıya kaldık. Artık seçimlerde müzik ve yüksek sesli araçlar kullanmayacağız. Artık seçimlerde yemekli, eğlenceli toplantılar gerçekleştirmeyeceğiz. Elimizdeki bütün imkanları öncelikle deprem bölgesine, zorda olan kardeşlerimize aktaracağız. Seçim çalışmalarımızı birebir vatandaşlarımızı ziyaret ederek gerçekleştireceğiz. Seçim çalışmalarımızı böyle geniş katılımlı toplantılarımızda şehitlerimizin, depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ruhlarına Fatihalar okuyarak, onları anarak ama öbür taraftan da seçimin önemini anlatarak ve vatandaşlarımızı BBP çatısı altında toplanmaya ve Cumhur İttifakı'nı desteklemeye davet edeceğiz. Bizim safımız da tarafımız da duruşumuz da bellidir. Bizim duruşumuz, devletimizin, milletimizin, ülkemizin bütünlüğünün yanındadır. Safımız bunun teminatı olan, bunu devam ettirme için gayret eden Cumhur İttifakı'dır, yani cumhurun yanındayız. Adayımız da Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Destici, konuşmasının ardından BBP'ye yeni katılan üyelere rozet taktı.

(AA)

