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Hayatınızı kurtarın! 8 ölümcül kanserin en yaygın belirtileri

22.08.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanser çağımızın ölümcül hastalıklarından. Kanser korkutucu olsa da önceden teşhis ve yeni tedavi yöntemleri ile tedavi sürecini çok daha iyi geçirmek mümkün olabiliyor. Kanseri erken teşhis etmek hayati önem taşıyor. Uzmanlar 8 ölümcül kanserin en yaygın belirtilerini söyleyerek bilinçli olmanız hakkında uyarılarda bulunuyor.

Hayatınızı kurtarın! 8 ölümcül kanserin en yaygın belirtileri

Kanser nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Dünyada bulunan en yaygın hastalıklardan olan kanseri önceden teşhis etmek oldukça büyük önem taşıyor. Kanserin 200’den fazla türü bulunuyor. Dr Rebecca Leon Sun On Sunday Health'e yaptığı açıklamada “En yaygın kanserlerden bazılarının semptomlarını bilmek hayat kurtarıcı olabilir. Bir şeylerin yanlış olabileceğine dair değişiklikleri veya işaretleri erken fark etmek, daha sonra hayat kurtaran tıbbi yardım arayabileceğiniz anlamına gelir." Dedi. Dr Leon, belirsiz semptomlar olarak açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk ve genel ağrı, sızılar ve riski artırabilecek aile öyküsüne dikkat etmenizi tavsiye ediyor.

MEME KANSERİ

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Ayda bir kez göğsünüzde ve koltuk altınızda bezelye büyüklüğünde veya daha büyük sert, hareketsiz bir yumru var mı diye kontrol edin. Akıntının olabileceği meme başı bölgesi de dahil olmak üzere boyut, his veya görünümde değişiklik olup olmadığına bakın. Deride büzüşme, çukurlaşma veya kızarıklık, devam eden ağrı da meme kanseri belirtilerdir

PROSTAT KANSERİ

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En sık görülen semptomları gecenin ortasında çişe kalkmak, idrarda zayıf akış, daha sık idrara çıkmak veya mesanenizi boşaltamamaktır. Sperm veya idrarınızdaki kan ve sertleşme sorunları da prostat kanseri belirtilerdir.

AKCİĞER KANSERİ

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Üç hafta veya daha uzun süren inatçı öksürük, kuru veya balgamlı, tekrarlayan göğüs enfeksiyonları, ses kısıklığı veya hırıltılı ses, nefes darlığı, hırıltılı solunum veya göğüs ağrısı olup olmadığına bakın. Vakaların neredeyse yüzde 80'i önlenebilir, çünkü dörtte üçü sigaradan kaynaklanıyor. Akciğer kanserinde pasif içiciler de risk altında.

BAĞIRSAK KANSERİ

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En çok 75 yaş üstü kişilerde görülür, ancak çok daha genç yaştaki insanları da etkileyebilir. Karın ağrısına, bağırsak alışkanlıklarındaki değişikliklere, tuvalete daha sık gitmeye ve dışkınızda kan olup olmadığına dikkat edin.

CİLT KANSERİ

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Cilt kanseri en yaygın beşinci kanserdir, ancak yüzde 87'si önlenebilir. Bir ben 6 mm'den büyük görünüyorsa, kontrol ettirin. Yeni lezyonlar veya lekeler, boyut veya his değişiklikleri (karıncalanma mı yoksa ağrılı mı?), renk değişiklikleri (koyu veya açık mı?) veya kabarma, kaşıntı veya kanama olup olmadığına dikkat edin.

TESTİS KANSERİ

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Testislerinizi düzenli olarak inceleyin, kalınlaşma veya topaklar, şişlik, kızarıklık, ağrı olup olmadığına bakın. Testis kanseri en çok 30-34 yaş arası erkeklerde görülür, ancak semptomları kontrol etmek her yaşta hayati önem taşır.

RAHİM AĞZI KANSERİ

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Semptomlar adetleriniz arasında kan lekesi, anormal kokulu vajinal akıntı, ağrılı cinsel ilişki ve cinsel ilişkiden sonra kanamayı içerir. Menopoz sonrası kadınlarda kanama görülmesi de bir semptomdur.

YUMURTALIK KANSERİ

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Başlıca semptomlar karında şişkinlik, yemek yedikten sonra tokluk hissi, idrar veya bağırsak değişiklikleri ve ailede hastalık öyküsüdür. Her yıl teşhis edilen yaklaşık 7.500 yeni vaka var ve bu da yumurtalık kanserini en yaygın kanserlerden yapıyor.

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