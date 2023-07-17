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Hedefinde kız çocukları vardı! Kılık değiştirip... 'Bir bakayım, ne güzelmiş' deyip küpelerini çaldı

17.07.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da kılık değiştirip, farklı tarihlerde 9 kız çocuğunun kulağındaki küpeleri, 'Bir bakayım, ne güzelmiş’ diyerek çıkarıp çalan Z.G. (21) adlı kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Z.G.'nin hırsızlık yaptığı ve küpeleri kuyumcuya sattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte farklı tarihlerde küçük yaştaki kız çocuklarının kulağındaki küpelerin çalınması üzerine aileler, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ailelerin ifadesine başvuran, çocukları pedagog eşliğinde dinleyen polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarıyla Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin Z.G. olduğu belirlendi. Z.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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TANINMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Görüntülerde, Z.G.’nin zaman zaman tanınmamak için başörtüsü taktığı saptandı. Z.G.’nin son olarak bir binaya başörtülü girdiği, ancak elinde bir poşetle başörtüsüz çıktığı tespit edildi.

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KUYUMCUYA SATTIĞI ANLAR KAMERADA

Z.G.’nin kız çocukların kulağından çaldığı küpeleri kuyumcuya satması da kameralara yansıdı.

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ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Çocuklara 'Ne güzelmiş, bir bakayım" diyerek küpeleri çıkarıp, alarak kaçtığı belirlenen Z.G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın ‘Suçla Sinerjik Mücadele Projesi’ kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır hırsızlık

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