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Hurma çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır? Hurma çekirdeği kaç günde çimlenir, saksıda yetişir mi?

13.03.2023 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya genelinde hurma çok fazla tüketilen meyvelerin arasında yer alır. Özellikle Ramazan ayında tüketimi çok popülerdir. İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır ve açlığın hurmayla giderilmesinin sağlık açısında faydalı olduğuna inanılır. Tropikal ve çöl şartlarında kolayca büyüyen hurmanın geçmişi sekiz bin yıl öncesine dayanır. Hurma bitkisi sıcak iklimlerde yetişir, tüm şartlar karşılandığında evlerde de yetiştirilebilir. Peki, hurma çekirdeği nasıl çimlenir?

Hurma çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır? Hurma çekirdeği kaç günde çimlenir, saksıda yetişir mi?

Hurma bitkisi, Palmiyegiller ailesine mensup bir ağaç çeşididir. Hurma ağaçlarının görüntüsü palmiyelere benzediğinden oldukça dikkat çeker. Çöl ve tropikal iklimlerde büyüyen palmiyeler gibi bu bitki de sıcak ortamları sever. Sıcak ve güneşi çok sevmesine rağmen bol su ihtiyacı da bulunur. İki ihtiyaçtan birinin karşılanmaması durumunda meyve almak zorlaşır. Birçok İslam ülkesinde Ramazan ayında akla ilk gelen unsurlardan biri hurmadır. Severek tüketilmesiyle birlikte insan sağlığına da birçok faydası bulunur. Şifalı bitkiler içerisinde bulunan hurma mineral ve vitamin açısından oldukça zengindir. Günümüzde birçok sağlıklı tarifin içerisinde de hurma kullanılmaya başlandığı söylenebilir. Hurmanın popülerleşmesiyle birlikte bu besinin nasıl yetiştirildiği de merak konusu olmuştur. Hurma meyvesinin içindeki çekirdekten bitki elde edilebilir. Bunun için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunur.

Hurma çekirdeği çimlendirme nasıl yapılır?

Hurma sıcak iklim yapısına uyum sağlamış bir bitki türüdür. Gerekli koşullar sağlandığında ev ortamında da hurma yetiştirilebilir. Evde hurma yetiştirmek isteyenlerin bilmesi gereken en önemli şey çimlendirme işleminin doğru yapılmasıdır. Çimlendirme işlemine başlamadan hurma çekirdeklerinin kurutulması gerekir. Bunun için birkaç gün sıcak bir ortamda beklemelidir.

Her çimlendirme işleminde olduğu gibi burada da etken madde sudur. Çekirdeklerin çimlenebilmesi için özellikle ılık su içerisinde beklemesi gerekir. Ilık su içerisinde 3 gün bekleyen çekirdekler çimlenme işlemi için hazır hale gelir. Bu işlem sırasında çekirdekler suyu emer ve şişer. Bir kap içerisine ıslak talaş doldurulur ve şişen çekirdekler buraya koyulur. Belirli aralıklarla spreyle su sıkılarak, talaşın nemli kalmasını sağlamak önemlidir. Yaklaşık bir ay sonra hurma bitkisi çimlenmeye başlayacaktır. Tohum çimlendikçe üzerinde yeşil sivri sapları çıkmaya başlar. Bu saplar 10 cm kadar büyüdüğünde toprağa ekmeye hazır hale gelmiştir demektir.

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Hurma çekirdeği kaç günde çimlenir?

Hurma bitkisinin ekimi birçok bitkiyle aynı olmakla birlikte bakım isteyen bir bitkidir. Sıcak iklimlere alışık olan bu bitkinin, ev ortamında yetiştirilebilmesi için bolca güneş alan bir alan gerekir. Çimlenme işlemi, uygun şartlar yerine getirildiğinde 15-20 gün sonrasında gerçekleşir. Ancak, şartlara bağlı olarak hemen çimlenme gerçekleşmeyebilir. Yine de çimlenmesi beklenmelidir.

Çimlenmeye başlayan tohumlar, yine uygun koşullara bağlı olarak bir ay sonra filizlenmeye başlar. Torflu toprağa ekilen bitkinin kurumaması da önemlidir. Özellikle yaz aylarında haftada bir kez sulanmalıdır. Yeterli güneşten yararlanan bir hurma bitkisi, iyi bakıldığı takdirde kısa sürede gelişir.

Hurma çekirdeği saksıda yetişir mi?

Hurma bitkisi ev ortamındaki saksıda vb. iç mekanlarda yetişebilir. Özellikle günümüzde iyi bir salon bitkisi olarak bilinir. Hurmanın gelişim göstermesi bol güneş alan bir noktada durmasına bağlıdır. Hurma çekirdeği saksıya ekilmeden önce, çekirdeğin çimlendirilmesi gerekir. Tohum olarak kullanılan çekirdek, ılık bir suyun içinde şiştikten sonra ıslak talaşın içine koyulur. Daha sonra üzeri verimli toprakla örtülür. Bu noktada ekimin yapılacağı saksının büyüklüğüne dikkat etmek gerekiyor. Hurma köklü bir bitki olduğundan, bitkinin rahat yetişebilmesi için fidanın ekileceği saksının derinliği yaklaşık 25 cm olmalıdır.

Hurma çekirdeği dikilir mi?

Hurma bitkisi yetiştirmek için çekirdeğinin çimlendirilmesi gerekir. Çimlendirme işlemi için çekirdeklerin 3 gün boyunca suda bekletilip, şişmesi şarttır. Çekirdekler şiştikten sonra toprağa ekilmelidir. Bitkinin sağlıklı bir şekilde yetişebilmesi için güneş ışığını bol miktarda alması ve haftada bir kere sulanması gerekir. Tüm bakım şartları yerine getirilen bitkinin zamanla geliştiği görülecektir.

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