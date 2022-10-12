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iCloud kişileri görüntüleme adımları: iCloud hesabında rehberdeki kişileri görüntüleme ve düzenleme nasıl yapılır?

12.10.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iCloud yedekleme ve eşleme işlemleri sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyorsa iCloud kişilerini de dilediğiniz her yerden görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. iCloud Kişiler ile arkadaşlarınızın, ailenizin ve iş arkadaşlarınızın numaralarına, e-posta adreslerine ve diğer iletişim bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. iCloud hesabında rehberdeki kişileri görüntüleme ve düzenleme nasıl yapılır?

iCloud kişileri görüntüleme adımları: iCloud hesabında rehberdeki kişileri görüntüleme ve düzenleme nasıl yapılır?

iCloud rehberi görüntüleme ve düzenleme işlemini iPhone, iPad, iPod Touc, Mac ve Windows PC üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Rehberdeki kişileri düzenlediğinizde iCloud sayesinde diğer Apple aygıtlarınızda da kişiler aynı şekilde düzenlenmiş olur. Hayatınızı kolaylaştıracak bu işlemler hakkındaki detaylara göz atabilirsiniz.

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iCloud kişiler nasıl görüntülenir?

iCloud sayesinde rehberinizdeki kişilere hem cep telefonunuz hem de masaüstü bilgisayarınız üzerinden erişebilirsiniz. Bir kişiyi rehbere eklediğinizde ya da güncellediğinizde ise bu değişikliği tüm Apple aygıtlarınızda yaparak sizlere kolaylık sağlar. iCloud kişileri görüntüleme için iCloud.com'da Kişiler uygulamasını açmanız ve dilediğiniz kişinin üzerine tıklayarak detayları görüntülemeniz yeterli olur.

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iCloud kişiler nasıl düzenlenir?

iCloud kişileri düzenleme için öncelikle bazı maddeleri gözden geçirmeniz tavsiye edilir:

  • Apple cihazlarınızın sürüm güncellemelerinin yapıldığından emin olun.
  • Tüm Apple aygıtlarınızda iCloud'a aynı hesap ile giriş yaptığınızdan emin olun.
  • Tüm cihazlarınızda iCloud'u ayarlayın. Eğer Windows PC kullanıyorsanız iCloud'u indirin.
  • Wi-Fi ağına, etkin bir internet ağına ya da hücresel bağlantıya bağlı olduğundan emin olun.

iPhone, iPad veya iPod Touch üzerinden iCloud kişiler nasıl düzenlenir?

  • 'Ayarlar' uygulamasından 'Adınız' sekmesine tıklayın.
  • iCloud'a gidin.
  • Kişiler bölümünü açın.
  • Birleştirmek ya da vazgeçmek istediğiniz sorulduğunda 'Birleştir' seçeneğine tıklayın.
  • Kişiler üzerinde depolanan tüm bilgiler iCloud'a yüklenir.
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MacBook üzerinden iCloud kişiler nasıl düzenlenir?

  • Bilgisayar ekranınızın üst tarafındaki menü çubuğundan Apple menüsüne girin.
  • 'Sistem Tercihleri'ni seçin.
  • 'Apple Kimliği'ne tıklayın.
  • Kişiler'i seçin.
  • Bu aşamadan sonra Kişiler'de depolanan tüm bilgiler iCloud'a yüklenir.

iCloud.com'da iCloud kişiler nasıl düzenlenir?

Windows PC üzerinden iCloud.com'a girip Apple Kimliği ile giriş yaparak kişileri düzenlemeniz mümkündür. Burada kişiler üzerinde yapacağınız tüm değişikliklerin otomatik olarak diğer aygıtlarınızda da güncelleneceğini bilmeniz gerekir. iCloud.com'da Kişiler uygulaması üzerinden dilediğiniz kişiyi detaylı bir şekilde görüntüleyip düzenlemeniz de mümkündür:

  • Kişiler listesinden bir kişi seçin.
  • Kişilerinizi belirli bir gruba göre filtrelemek istiyorsanız sol tarafta bulunan kenar çubuğundan grubu seçin.
  • Kişiye telefon etmek için bir telefon numarasına tıklayın, e-posta göndermek için bir e-posta adresine ve adresini harita üzerinde görmek için bir adrese tıklayın.
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