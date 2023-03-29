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'İlk turda biter' diyerek noktayı koydu! Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken sözler

29.03.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadroğlu, dün gerçekleştirdiği Konya ziyareti sırasında gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarıyla ilgili iddialı ifadeler kullandı. CHP lideri; HÜDA PAR'ın seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

'İlk turda biter' diyerek noktayı koydu! Kılıçdaroğlu'ndan seçim sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken sözler

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine doğru geri sayımını sürdürürken, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim turu kapsamında dün Konya'daydı. CHP liderine Konya'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti. Gün boyu kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, gazeteciler Ruşen Çakır, Hıdır Göktaş ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtladı.

KILIÇDAROĞLU: "SEÇİM İLK TURDA BİTER"

Seçim sonuçlarıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerden zaferle ayrılacaklarını belirtirken "Seçim ilk turda biter, seçimin ilk turda lehimize tamamlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

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HÜDA PAR VE YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN 'İTTİFAK' KARARI

Cumhur İttifakı'naki Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi süreciyle ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu,"Bakın iktidarda kalmak için yapamayacakları şey, vermeyecekleri ödün yok. Maalesef bu yapıdalar." diyerek iktidara yüklendi.

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CHP lideri yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"KİRLİLER BİR TARAFTA, TEMİZLER BİR TARAFTA"

"Koltuk için bu kadar büyük ödünler veren, tavizler veren başka bir siyasi dönem hiç görmedim. Düne kadar yan yana gelmeyenler kucaklaştılar, yeter ki bana gelin, ben koltuğumda kalayım diye. Hangi bedellerle o koltukta kalacak, akıl alacak şey değil. Siyaset çok kirlendi; kirliler bir tarafta, temizler bir tarafta. Toplumun bunu bilmesi lazım. Kirlenenlerin tamamı orada, kirliliğe destek verenler orada, kul hakkı yiyenler orada, vatandaşın hakkını hukukunu ayaklar altına alanlar orada. Bütün bunlara karşı demokrasiyi savunan, ahlakı, temiz ahlakı savunanlar da burada. Biz temiz ahlaktan yanayız. Demokrasiden yana, insan haklarından yana çaba harcıyoruz. Toplumun bu gerçeği görmesi lazım."

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