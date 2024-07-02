İmamoğlu'na nispet mi misilleme mi? Murat Kurum yeniden koltuğa oturdu, herkesin atladığı o detaya dikkat çekti: Gözler İstanbul'da olacak!

Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığına eski Bakan Murat Kurum getirildi. Kurum'un yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanı olması bir anda gündem yarattı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gösterilen Kurum, oyların yüzde 39,59'unu almış, rakibi mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ise 1 milyonun üzerinde oy farkıyla seçimi kazanmıştı.

"İMAMOĞLU'NA NİSPET Mİ MİSİLLEME Mİ?"

Kurum'un seçimlerden 3 ay sonra yeniden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koltuğuna oturması sonrası gazeteci Altan Sancar, herkesin atladığı detaya dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Kurum'un İstanbul'daki birçok konuda yine söz sahibi olacağı bir makama getirildiğinin altını çizen Sancar, "Seçimi kaybettiği Ekrem İmamoğlu'na bir yerde bir nispet mi diyelim artık bir misilleme diyebileceğimiz bir durumu da AK Parti gerçekleştirmiş oldu." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARIN EN ÖNEMLİ TARTIŞMA KONUSU OLACAK"

İki isminde en büyük vaatleri arasında olan 'kentsel dönüşüm' konusunda nasıl bir uyum içinde çalışacağının merak konusu olduğunu belirten Sancar, "Önümüzdeki haftaların, ayların en önemli tartışma konusu bu olacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü Tv'ye konuşan Sancar'ın açıklamaları şöyle;

"DOĞRUDAN ERDOĞAN'IN BEKLENTİSİYLE..."

"Artık eski diyeceğiz Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin hem rahatsızlığı ama hem de aslında bu görevden alma biraz da Murat Kurum’u bu göreve getirmek amacıyla yapıldı gibi görünüyor. En azından AK Parti kaynakları ki yayında görüştüğümde de söylemiştim. AK Parti kaynakları bunu söylüyorlar. Murat Kurum yeniden biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan ailesinin de beklentisiyle ve sermaye çevrelerinin beklentisiyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirildi.

GÖZLER İSTANBUL'A ÇEVRİLDİ

Burada şu ayrıntıyı atlamamak lazım Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'da seçimi kaybetmişti Murat Kurum fakat bu görevlendirme ile birlikte yine İstanbul'la ilgili çok sayıda konuda biliyorsunuz; İstanbul'da geri görünüm ve öngörünüm gibi etkilenme alanları var boğaz konusunda… Bu ve birçok konuda İstanbul'daki kentsel dönüşüm konusunda yine söz sahibi makama getirilmiş oldu. Seçimi kaybettiği Ekrem İmamoğlu'na bir yerde bir nispet mi diyelim artık bir misilleme diyebileceğimiz bir durumu da AK Parti gerçekleştirmiş oldu.

Şimdi bu çerçeve içerisinde İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi ile kendisinin de vaat ettiği kentsel dönüşüm başta olmak üzere birçok konuda uyumlu mu çalışacak yoksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına engeller mi çıkaracak; bu önümüzdeki haftaların, ayların en önemli tartışma konusu olacak."







