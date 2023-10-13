İsrail'den Gazze'ye karadan 'nokta operasyonu' başladı! Sivil konvoy vuruldu: 70 ölü, 200'den fazla yaralı...

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki "terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek" için geçen gün Gazze Şeridi'nde "karadan nokta operasyonları" düzenlendiğini açıkladı.

OPERASYONLARIN REHİNELERİN YER TESPİTİ İÇİN YAPILDIĞI AÇIKLANDI

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki "terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği" kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktığını aktardı. (AA)

SİVİL KONVOYA SALDIRI...

Gazze İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırıları sebebiyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Yerinden edilmiş Filistinlilerin oluşturduğu konvoya düzenlenen saldırıda en az 70 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.



Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı "yeni bir katliam" şeklinde niteledi. Haberde, İsrail güçlerinin, yerinden edilen vatandaşların Gazze'nin güneyine ulaşmak için yollara düştüğü Salahaddin ve Reşid Caddelerinde oluşturdukları 3 ayrı kafileye saldırdığı aktarıldı.



