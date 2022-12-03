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İstanbul'daki ulaşım sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken ifade: İBB olsaydı çok tehlikeli olabilirdi

03.12.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı'nda minibüs odaları başkanları ve şoförleri ağırladı. Görüşmede İstanbul için hafta içinde verilen taksi kararı da gündeme geldi. "Alınan kararın yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diliyorum" diyen Erdoğan konuşmasının devamında, "Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki ulaşım sorunuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken ifade: İBB olsaydı çok tehlikeli olabilirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. Minibüsçülere hitap eden Erdoğan, "Tüm gelişimleri tüm oluşumları özellikle UKOME olarak yoluna koyma fırsatını yakaladık. UKOME olmayıp da İBB olsaydı bu durum tabi çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü" dedi.

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"YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, buradan Atatürk Havalimanı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi. Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı. Toplantıda Erdoğan minibüsçülerin sorunlarını dinledi. Açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Öncelikle bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve hafta içinde alınan kararın, tüm minibüsçü camiası için, tüm taksi camiası için yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Sıkıntılarınızı takip ettik, ediyoruz zaman zaman bir çok minibüs ve taksi duraklarında oradaki kardeşlerimizden de sıkıntılarınızı dinliyoruz" dedi.

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"BAZI ÇIKAR ŞEBEKELERİNİN OYUNUNU BOZDUNUZ"

"Alınan karar çok çok isabetli oldu" diyen Erdoğan, "Bu kararla birlikte bazı çıkar şebekelerinin oyununu bozdunuz. Bu çok önemliydi. Sizin üzerinizden bir şeyler devşirmeye çalışanların oyununu bozdunuz. Bu çok çok önemliydi. Ve bundan sonraki süreçte de inanıyorum, İstanbul çok daha huzurlu çok daha rahat olacak. Ve minibüsçü camiası olsun, taksi camiası olsun çok daha huzurlu şekilde hizmetlerine devam edecekler. Ve 2023 bütün bu adımların atılması için de yeni bir dönemin başlamasına da ayrıca vesile olacak. Şurada 7 ayımız var . İnşallah bununla birlikte atılacak adımlar sizleri ve İstanbul halkını da rahatlatacaktır" diye konuştu.

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"UKOME DEĞİL, İBB OLSAYDI ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİRDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir çok şeyleri biliyoruz ama bir çok şeyleri de konuşamıyoruz. Vakti geldiğinde konuşuruz ayrı mesela. Ama gerek de yok. Çünkü siz sizi çok iyi biliyorsunuz, biz de sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü içinizdeki bütün gelişmeleri tüm oluşumları özellikle UKOME olarak yoluna koyma fırsatını yakaladık. Eğer UKOME olmayıp da İBB olmuş olsaydı bu durum çok tehlikeli, çok daha sıkıntılı olabilirdi. Ama İBB'ye kalmadığı için bu iş, UKOME bu işi yoluna koydu ve çözdü. Bundan sonra da zaten böyle bir fırsatı yakalayamayacak. Şimdi 2023 ardından 2024, el ele vermek suretiyle bu süreci devam inşallah ettirmeliyiz, dayanışma halinde olarak yolumuza devam etmeliyiz. Ve bu konuda kararlılığınızı biliyorum, bu kararlığınızı tüm halkımıza yansıtırsanız, halkımızın da size karşı olan muhabbeti daha da artacaktır. Bunda da bizim endişemiz yok. El ele omuz omuza şunu bilin ki yanınızda olan bir bakanınız, cumhurbaşkanınız var. Ve sizlerle beraber bu yola devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, "Sorunların çözümleri konusunda bakanlık olarak biz de çalışıyoruz. Minibüslerin taksiye dönüşümünü onayı alındı. Esnaf onun da memnuniyeti içinde" diye konuştu.
Erdoğan daha sonra Şanlıurfa'ya hareket etti. (DHA)

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İstanbul Recep Tayyip Erdoğan UKOME ibb

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