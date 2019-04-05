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İYİ Parti, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına itiraz etti

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 16:54 | Son Güncelleme

İYİ Parti, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulundu. İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna, "15 ilçede oyların tamamının tekrar sayılmasını istiyoruz. Ankara ve İstanbul'da hak, hukuk ve adalet nasıl işliyorsa Balıkesir'de de aynı şekilde işlemesini istiyoruz" dedi.

İYİ Parti, Balıkesir'deki seçim sonuçlarına itiraz etti

Balıkesir Adliyesine giden Millet İttifakı'nın İYİ Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok, İYİ Parti İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer, İl Seçim Kuruluna itiraz dilekçelerini verdi.

Tuna, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce İl Seçim Kuruluna 5 ilçe için müracaat ettiklerini, bugün de 10 ilçe için daha itiraz dilekçelerini sunduklarını söyledi.

Milli iradenin sandığa tam yansımadığını düşündükleri için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Tuna, "16 ilçede ilçe seçim kurullarına yaptığımız itirazlarımız reddedildiği için daha önce 5 ilçemiz için itiraz yapmıştık, bugün de 10 ilçe için daha başvurularımızı yaptık. 15 ilçede oyların tamamının tekrar sayılmasını istiyoruz. Ankara ve İstanbul'da hak, hukuk ve adalet nasıl işliyorsa Balıkesir'de de aynı şekilde işlemesini istiyoruz." diye konuştu.

"MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

İsmail Ok'a verilen her oyun peşinde olduklarını dile getiren Tuna, "Bununla ilgili mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. AK Parti'nin diğer illerde itirazlarını kabul eden seçim kurullarının Balıkesir'de de aynı şekilde davranmasını bekliyoruz." şekline konuştu.

Ok da Balıkesir halkının iradesinin yansıması için mücadele verdiklerini vurgulayarak, "Vicdan sahibi herkes adaletin, Balıkesir halkının iradesinin yansımasını istiyor. Bu konuda ciddi bir şaibe var." ifadelerini kullandı. (AA)

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