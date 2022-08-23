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İYİ Parti'den iki gün içinde Kılıçdaroğlu'na ikinci salvo! 'Aynısını yapacaksak Tayyip Bey'den neden şikayet ediyoruz?'

23.08.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için hazırlıklar hızlanırken liderler de gündeme dair çıkışlarını artırdı. Muhalefetin lokomotif partilerinden İYİ Parti ile CHP arasındaki fikir ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı İYİ Parti'den gelen 'Mansur Yavaş' karşılığından sonra Kılıçdaroğlu'nun "Beşli çeteyle yapılan tüm anlaşmaları iptal edeceğim" şeklindeki söylemine de İYİ Parti'den itiraz geldi.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na gündem yaratacak çıkış! Partinin Ekonomi Başkanı Bilge Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken "Tayyip Bey'in aynısını yapacaksak niye şikayet ediyoruz?" dedi. Yılmaz'ın bu tepkisi, İYİ Parti'nin CHP'ye iki günde ikinci karşı çıkışı oldu.

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"KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI MANSUR YAVAŞ"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına dair açıklamalar yapan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kemal Bey hiçbir zaman 'aday olacağım' demedi. Ama aday olacaksa da olmayacaksa da adaylık algısına müsaade ediyor bu da çok normal. Olmaması anormal olurdu. Bu iddiayı muhafaza ediyor."

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Kavuncu öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş'ın ismini gündeme getirerek "Bizim sahada şubat ayından beri en çok duyduğumuz isim Mansur Başkan. Mansur Yavaş ile ilgili bir ağırlık var" şeklinde konuşmuştu.

BİR SALVO DAHA!

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun son dönemlerde sıklıkla yinelediği "Beşli çeteyle yapılan tüm anlaşmaları iptal edeceğim" şeklindeki söylemine de itiraz geldi.

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"DEVLETİN DEVAMLILIĞI ESASTIR"

İYİ Parti Ekonomi Başkanı Bilge Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yapılması gereken şu; orada devlet bir söz vermiş, yükümlülük altına girmiş. O yükümlülükler ekonomik açıdan mantıklı ve makul gözükmüyor. Ama devletin devamlılığı esastır. 'Biz bu anlaşmaları tanımıyoruz' diyemezsiniz. Ama bazı usulsüzlükler varsa o zaman iş değişiyor. Hakkınızı usulsüzce elde ettiyseniz o zaman bizim o hakkı dava etme kararımız var."

"'BEN BUNLARI YARGILAYACAĞIM' DERSE YANLIŞ OLUR"

Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilge Yılmaz veya herhangi bir politikacı 'Ben bunları yargılayacağım' derse yanlış olur. Biz o zaman Tayyip Bey'in yönetiminden niye şikayet ediyoruz aynısını yapacaksak?"

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