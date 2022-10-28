İzlediğiniz dizi ve filmlerin görüntü kalitesini arttıracak en iyi Philips TV modelleri

Film izlemek bazıları için büyük bir hobi olabilir. Bu hobiden en iyi seviyede zevk alabilmek için görüntü kalitesi yüksek bir televizyona sahip olmak gerek. Philips; üstün görüntü kalitesi ve geliştirilmiş Dolby sinematik sistemiyle görsel ve işitsel bir şölen yaratıyor. Eğer televizyon almayı düşünüyor ancak ne alacağınıza karar veremiyorsanız sizin için seçtiğimiz en iyi Philips televizyon modellerine göz atabilirsiniz!

1. Evinizin tüm havasını değiştirecek: Philips The One Performans Serisi 50PUS8506/62 50'' 4K UHD LED Android TV

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En iyi Philips TV seçenekleri arasında yer alan Philips The One Performans Serisi 50PUS8506/62 50'' 4K UHD LED Android TV, üstün özellikleriyle gönülleri çalan cihazlardan biri. Akıllı LED şerit teknolojisini kullanan ürün, evinizdeki ortamı tamamen değiştirmeyi garanti ediyor. Film izlerken veya oyun oynarken TV'nin arkasında yer alan LED ışıklar, ambilight özelliğiyle ekrandaki renklere göre ortamın ambiyansını değiştiriyor. 4K görüntü desteği sağlayan cihaz; UHD özelliği ve HDR desteği ile sahnedeki gölgeleri daha derin, renkleriyse daha gerçekçi gösteriyor.

2. Bütçe dostu bir model: Philips 32PFS6805 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

Televizyon alırken herkesin beğendiği modeller yerine bütçenizi de dikkate alarak ihtiyacınıza göre bir ürün seçmeniz daha doğru olur. Philips 32PFS6805 32" 80 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, uygun fiyatına rağmen makul özellikleriyle dikkat çeken ürünler arasında yer alır. Küçük boyutuyla mutfak ve teraslar için de tercih edilebilen ürün, Full HD LED TV ekranı ile beğeni kazanır. Philips TV özelliğine tek bir düğme ile ulaşabileceğiniz cihaz, böylece Netflix'ten Prime Video'ya kadar onlarca farklı uygulamaya erişim imkânı sunar.

3. Ambilight teknolojisinin tadını çıkarın: Philips 55PUS7906/62 55'' (139 cm) 4K UHD LED Android TV

En iyi Philips TV seçeneklerinden olan Android tabanlı Philips 55PUS7906/62 55'' (139 cm) 4K UHD LED Android TV, üstün özellikleriyle dikkat çeken ürünlerden bir diğeri. Birinci sınıf Dolby ses ve video format desteği sunan ürün, HDR içerikleri inanılmaz bir görüntü kalitesi ile izleme imkânı sunuyor. Tüm HDR formatlarıyla uyumlu olarak çalışmasıyla sahnelerdeki derinliği daha net algılamanızı sağlıyor. Sadece film izlerken değil, oyun oynarken de sahnede yer alan renklere göre odanın atmosferini değiştiren cihaz; gelişmiş HDMI bağlantısı sayesinde görüntüleri en düşük gecikmeyle aktarıyor.

4. Akıllı televizyon almak isteyenler için en ideal seçenek: Philips 50PUS7506/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Smart TV

Philips 50PUS7506/62 50'' (126 cm) 4K UHD LED Smart TV, akıllı televizyon arayanlar için ideal seçeneklerden biri olabilir. Her zaman mükemmel görüntü kalitesi sunan ürün; sadece film izleyenleri değil, aynı zamanda oyun oynayanları da canlı sahneleri ile büyüler. Philips TV en iyi görüntü ayarları, cihazın kumandasıyla menü üzerinden kolayca yapılabilir. Bunun için öncelikle ayarlar seçeneğine tıklamak, daha sonra "Tüm Ayarlar"ı seçip ardından "Görüntü Ayarları" sekmesini kullanmak gerekir. Buradan renk, sıcaklık, beyaz nokta hizalama gibi birçok seçenek kişiselleştirilebilir.

5. Yüksek kontrastı sayesinde harika detaylar: Philips 58PUS8507 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Üç taraflı Ambilight TV teknolojisi sunan Philips 58PUS8507 58" 147 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV, filmleri izlerken sizi içine çeken etkileyici bir atmosfer oluşturur. Sorunsuz bir TV deneyimi yaşamak için tercih edilebilen cihaz, P5 Perfect Görüntü Motoru sayesinde sahnelerde yer alan cilt renklerini daha doğal gösterir. Kontrast sayesinde görüntülerde oluşan derinlik artar ve sahnelerde yer alan her ayrıntıyı görebilirsiniz. İnce bir kasa üzerine zarif ayaklarla tasarlanan ürünün neredeyse çerçevesiz yapısını çok beğeneceksiniz.

6. Küçük alanlar için ideal: Philips 43PFS5505/62 5500 Series 43 inç LED TV

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Televizyon izlerken görüntünün net olmasına önem verenler için ideal bir seçenek olan Philips 43PFS5505/62 5500 Series 43 Inç Led TV ile tanışmaya ne dersiniz? Pixel Plus HD motoru sayesinde görüntülerdeki performansı artırır ve sahneleri otomatik olarak optimize eder. Sadece televizyon yayınlarında değil, çevrim içi stream uygulamaları veya platformlarda yayınlanan içeriklerde de keskin görüntüler oluşturmak için ayarlamalar yapar. Görüntülerde olduğu kadar ses konusunda da iyileştirme yapan Philips TV, konuşmaları daha net hâle getirir.

7. Derinlik algınızı değiştirecek: Philips 43PUS7805 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

"Philips TV alınır mı?" diye merak edenlerin Philips 43PUS7805 43" 108 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV'nin özelliklerine bakması yeterli. Ambilight özelliği sayesinde bulunduğu ortamı görüntülerle birleştiren cihaz, ekrandaki ışık tonlarını odaya bire bir yansıtabiliyor. Bunun yanında 4K UHD TV ve canlı HDR özelliği sayesinde hayran bırakacak seviyede netlik sunuyor. Oyunlarda ve filmlerde derinlik algısının değişmesine yol açıyor. Aynı zamanda sinematik seviyede ses ve görüntü kalitesi sunarak filmlerden sinemaya gitmiş gibi keyif almanızı sağlıyor.

8. Philips'in kendi yazılımını kullanıyor: Philips 50PUS7556 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Philips 50PUS7556 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, markanın kendi yazılımını kullanan akıllı televizyon seçeneklerinden biri. Bu yazılım sayesinde onlarca farklı uygulamaya erişmek ve onları tek tuşla açmak mümkün. Cihaz güncellemelerini Philips markası kendi gerçekleştiriyor. Philips TV güncelleme için cihazı internete bağlamak veya markanın resmî sitesi üzerinden son güncelleme sürümünü flash belleğe yüklemek gerekiyor. Sonraki adımda TV üzerinden "Menü" ve "Kurulum" bölümüne girmelisiniz. Buradan da "Yazılım", ardından "Mevcut Yazılım" sekmesine girerek güncellemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

9. Filmi odanıza taşıyın: Philips 55PUS8007 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Philips 55PUS8007 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV gibi bir televizyonu almanın altında yatan motivasyon, filmleri sinema kalitesinde izleme isteği olabilir. Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliğini barındıran bu cihaz, filmleri ve dizileri muhteşem bir kalitede izleme imkânı sunar. Böylece çok karanlık sahnelerde bile yapımın her detayını yakalayabilirsiniz. Filmdeki konuşmaları yanı başınızda yapılıyor gibi duymaya, sahneleri ise uzansanız dokunacakmış gibi görmeye hazırlanın!

10. En sevilen modellerden: Philips 43PUS7505 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Philips 43PUS7505 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV de Philips'in en beğenilen modellerinden biri. Philips TV yorumları açısından olumlu yönleriyle dikkat çeken cihaz, ses ve görüntü kalitesi açısından üstün performans sunuyor. SAPHI işletim sistemi sayesinde hızlı ve sezgisel çalışabiliyor. Farklı platformlardan içerikler izlemek isteyenler için YouTube ve Netflix gibi popüler uygulamalara tek tuşla erişim imkânı sağlıyor. Üstelik yine tek tuşla açılan simge tabanlı menü sayesinde ürünün kullanımı çok kolay. Parlak siyah çerçevesi ve ince ayaklarıyla her türlü dekora kolayca uyabilmesi de cabası!

11. Her şey için tek bir televizyon: Philips 55PUS7956 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Philips 55PUS7956 55" 139 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, Philips kalitesinde ama Android işletim tabanlı TV seçeneği arayanlar için ideal modellerden. 55 inç genişliğinde ekranı bulunan cihaz, standart bir salon için yeterli büyüklüğe sahip. Bunun yanında 3840x2160 çözünürlükte görüntü sunuyor. Android TV işletim sistemi sayesinde Google tarafından Android TV'ler için onaylanmış bütün uygulamalara kolaylıkla erişme şansı tanıyor. Televizyon sayesinde uygulamalar üzerinden yayın izleyebilir, internette gezinebilir veya HDMI bağlantısıyla oyun oynayabilirsiniz.

12. Renklerin netliğine hayran kalacaksınız: Philips 50PUS8807 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV

Yeni nesil akıllı televizyonlar arasında yer alan Philips 50PUS8807 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart LED TV, sıklıkla incelenen modellerden biri. Geniş ekranlı cihaz, 120 Hz ekran yenileme hızı sayesinde görüntülerin çok daha akıcı ve pürüzsüz bir şekilde oluşmasını sağlıyor. Philips TV almak isteyenler beğendikleri televizyonun model numarasını nereden öğreneceğini merak edebilir. Philips TV model öğrenme işlemi için cihazın arkasında yer alan seri numarasına veya ayarlar menüsünden "Cihaz Hakkında" sekmesine bakmak yeterli.

13. Daha canlı renkler ve daha net kontrast: Philips 75PML9507 75 190 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart MiniLED TV

Philips 75PML9507 75 190 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart MiniLED TV, yeni nesil ekran ve teknolojilere sahip cihazlar arasında. IMAX onaylı olarak size ulaşan cihaz, adından da anlaşılacağı gibi miniLED teknolojisi içeriyor. MiniLED, arka aydınlatma teknolojisinde 0,2 milimetreden daha küçük diyotları içeren cihazlarda kullanılan bir tabir. Bu sebeple miniLED içeren televizyonlar, rakiplerine nazaran binlerce farklı aydınlatma noktası içerir. Böylece televizyon; size çok daha derin siyahlar, daha canlı renkler ve daha net kontrast sunar.

14. MiniLED teknolojisi aklınızı başınızdan alabilir: Philips 75PML9506 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart MiniLED TV

Philips 75PML9506 75" 190 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Android Smart MiniLED TV, son teknoloji televizyon seçeneklerinden bir diğeri. Çok ince bir çerçeveye ve hafif bir gövdeye sahip olan cihaz, akılları baştan alacak netlikte görüntüler sunuyor. 16:9 ekran oranına sahip ürün, yüksek dinamik aralığı sayesinde kontrastı daha yüksek görüntüler sağlıyor. Televizyon kumandasından ayaklarına kadar her noktada en iyi malzemeler kullanılarak üretiliyor. Yumuşak dokulu deri malzeme kullanılan kumandayı elinize aldığınızda bile farkı hissedebilirsiniz. Her noktasında kaliteye şahit olacağınız bir televizyon arıyorsanız bu ürüne göz atmalısınız.

15. İnce çerçeve, kaliteli görüntü: Philips 50PUS6704 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV

Film saatlerini daha keyifli hâle getirmek istiyorsanız Philips 50PUS6704 50" 127 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV ile tanışmanıza fayda var. İnce minimalist çerçevesiyle evinizin dekoruna mükemmel şekilde uyum sağlar. Zengin renkleri sayesinde film izlemeyi şölen hâline getirir. Böylece sinema keyfini evinizde sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Aynı şey oyuncular için de geçerli! Eğer oyun oynamayı seviyorsanız kendinizi sahnelerde kaybetmeye hazır olur. Ambilight özelliğinden Dolby Vision teknolojisine kadar sizi her alanda büyüleyecek cihaz, üstün ses kalitesi sayesinde oyunları televizyondan çıkararak salonunuza taşıyor.