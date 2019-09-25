İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ise mahkemenin, Başbakan'ın parlamentoyu tatil ederek yasaları çiğnediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Başbakan Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler zorlu geçse de ilerleme kaydettiklerini öne sürdü.

Johnson, Brexit'in gerçekleştirilmesi gerektiğini savunarak, muhalefetteki İşçi Partisi'nin "bir fantezi dünyasında yaşadığını", halkın ikinci bir referandum istemediğini söyledi.

"(Muhalefetin) Hükümet hakkında güvensizlik oylaması önergesi vermesi için bugünkü parlamento oturumları bitene kadar süresi var. Bunu yapacak cesaretleri var mı?" diyen Johnson, verilmesi durumunda önergenin yarın görüşülebileceğini ifade etti.

Parlamentonun tatil edilmesi kararını hukuka aykırı bulan mahkemeye katılmadığını belirten Johnson, kendisini eleştiren muhalefete de adeta meydan okudu.

Başbakanı "onurlu bir şey yaparak" istifa etmeye çağıran Corbyn, Johnson'ın AB ile müzakereler konusunda ise neredeyse hiç çaba göstermediğini savundu.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Ancak eski Başbakan May'in AB ile vardığı anlaşma, 3 kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.

May'in istifası sonrası göreve gelen Johnson, hükümet programını hazırlayabilmek gerekçesiyle parlamentoyu tatil etme talebini Kraliçe 2. Elizabeth'e sunmuş, Kraliçe'nin onayıyla parlamento 9 Eylül-14 Ekim için tatil edilmişti.

Ancak Johnson'ın kararını, Brexit sürecinde parlamentoyu devre dışı bırakmaya yönelik bir "anayasal darbe" diye nitelendiren muhalefet partileri, konuyu yargıya taşımıştı.

Anayasa Mahkemesinde görülen davada karar, dün açıklanmış ve Johnson'ın parlamentoyu tatil etme konusunda Kraliçe'ye sunduğu gerekçenin yasa dışı olduğu ifade edilerek tatil kararı yok hükmünde sayılmıştı. Bunun üzerine parlamentonun bugün açılmasına karar verilmişti.