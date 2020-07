Kaç aylık bebek balık yiyebilir?

Bebeklere Ne Zaman Balık Verilir?

Bebekler için ilk 6 ay boyunca tek besin anne sütüdür. Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir. Onu, hastalıklardan korur, doyurur, besler ve büyümesi ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Ayrıca bebek, emerken anne ile iletişim kurar - bağ kurar. Böylece sosyalleşir ve öğrenir. İlk öğrenme eylemi emme sırasında gerçekleşir. Bebeğin anne sütü alması ya da emmesi bu nedenle sanılandan çok daha önemlidir. Ancak altıncı aydan sonra hekimin de önerisiyle ek gıdaya veya halk arasındaki adıyla katı gıdaya geçilir. Bu dönemde yoğurt - elma püresi gibi alerjen etkisinin yaygınlığı az olan ve aroması çok keskin olmayan besinlerle ilerlenmesi önerilir. Bu besinleri de 3 günde bir olacak şekilde dikkatle vermek, her yeni ek gıda denemesinden sonra üç gün beklemek ve bebekte alerji belirtisi var mı diye bakmak gerekir.

Bebeğe balık yedirmek için ise 7. veya 8. ayı beklemek önerilir. Ancak burada yine hekim önerisi esastır ve sağlık uzmanına danışmadan balık verilmesi önerilmez.

Bebeklerde besin alerjisi nasıl anlaşılır ve bebeğimin balığa alerjisi var mı soruları da en çok merak edilenler arasında. Anne sütü ilk ay tek başına yeterli ama 6 ay sonra bebek, ek gıdaya geçebilir. Ek gıdaya geçişte bebeğin kolay sindirebileceği - alerji tepkisi nispeten az olan besinler seçilmeli. Aroması çok güçlü olmayan ve geleneksel mutfağa uyumlu besinler seçilmelidir. Bebeklerde her yeni gıda için 3 gün beklenmesi öneriliyor. Bebekte huzursuzluk - ishal - ciltte döküntü - gece uykusunda bozulma varsa verilen yeni gıdaya alerjisi olabileceği düşünülmeli.