Kaç aylık bebek balık yiyebilir?

Bebeklere Ne Zaman Balık Verilir? Bebekler için ilk 6 ay boyunca tek besin anne sütüdür. Anne sütü, bebeğin ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir. Onu, hastalıklardan korur, doyurur, besler ve büyümesi ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Ayrıca bebek, emerken anne ile iletişim kurar - bağ kurar. Böylece sosyalleşir ve öğrenir. İlk öğrenme eylemi emme sırasında gerçekleşir. Bebeğin anne sütü alması ya da emmesi bu nedenle sanılandan çok daha önemlidir. Ancak altıncı aydan sonra hekimin de önerisiyle ek gıdaya veya halk arasındaki adıyla katı gıdaya geçilir. Bu dönemde yoğurt - elma püresi gibi alerjen etkisinin yaygınlığı az olan ve aroması çok keskin olmayan besinlerle ilerlenmesi önerilir. Bu besinleri de 3 günde bir olacak şekilde dikkatle vermek, her yeni ek gıda denemesinden sonra üç gün beklemek ve bebekte alerji belirtisi var mı diye bakmak gerekir. Bebeğe balık yedirmek için ise 7. veya 8. ayı beklemek önerilir. Ancak burada yine hekim önerisi esastır ve sağlık uzmanına danışmadan balık verilmesi önerilmez. Bebeklerde Balık Alerjisi Bebeklerde besin alerjisi nasıl anlaşılır ve bebeğimin balığa alerjisi var mı soruları da en çok merak edilenler arasında. Anne sütü ilk ay tek başına yeterli ama 6 ay sonra bebek, ek gıdaya geçebilir. Ek gıdaya geçişte bebeğin kolay sindirebileceği - alerji tepkisi nispeten az olan besinler seçilmeli. Aroması çok güçlü olmayan ve geleneksel mutfağa uyumlu besinler seçilmelidir. Bebeklerde her yeni gıda için 3 gün beklenmesi öneriliyor. Bebekte huzursuzluk - ishal - ciltte döküntü - gece uykusunda bozulma varsa verilen yeni gıdaya alerjisi olabileceği düşünülmeli.

Bebeğinize balık vermeden önce mutlaka sağlık uzmanına danışın. Ancak genel bir yaklaşımla aşağıdaki maddeleri dikkate alarak bebeğinize balık verebilirsiniz: Bebeklere balık vermek için 7-8 ay beklenmeli.

İlk balık verilirken iki anne sütü arasındaki saat aralığı seçilmeli.

Balık, baharatsız olarak ve çok az miktarda verilmeli.

Balığın ilk kez verildiği günün ardından üç gün boyunca farklı bir ek gıda denetilmemeli ki bebeğin balığa alerjisi olup olmadığı anlaşılabilsin. Bebeklere Hangi Balık Verilmeli? Deniz ürünleri, genel olarak oldukça değerli vitamin ve mineraller içerir. Hem gelişim hem de sağlıklı yaşam için önemlidir ama her dönemde her deniz ürünü uygun olmayabilir. Bebeklere verilebilecek balık türleri hakkında şöyle bir özet yapabiliriz: Kabuklu deniz ürünlerine henüz başlamayın!

Çok büyümüş balık vermemeyi tercih edin! Çünkü büyümüş balıklar (cinsi büyük değil - büyümüş balıklar) denizlerde uzun süre gezinmiş olacağı için civa almış olabilirler. Civa da bebeklerin beyin gelişimine ve sinirsel gelişimine olumsuz etki edebilir. Bebeklere verilebilecek balık türleri listesi: levrek

lüfer

mezgit

dil balığı

somon Ülkemiz, deniz ürünleri açısından zengin bir floraya sahip. Mevsimsel balık seçeneği olması açısından şanslıyız. Bu nedenle çocuklarınızı daha bebeklik çağından balık lezzetleri ile tanıştırın ve sevmelerini sağlayın. Bebekler İçin Balık Menüleri / Bebeklere Balık Tarifleri Pek çok anne, bebeklere balık nasıl verilir? Bebekler için balık pişirirken nelere dikkat etmeli sorularına yanıt arıyor. Öncelikle kılçıkları alındığı sürece ve çok tuzlu olmadığı takdirde bebeğiniz de sizinle birlikte balık yiyebilir. Ama kızarmış olmasın, sebzelerle zenginleşsin ve bu en minik olduğu dönemde balık bebeğe göre pişirilsin derseniz; size bebeklere özel balık tariflerinden birkaç örnek verelim:

Bebekler İçin Fırında Dil Balığı Tarifi Dil balığını temizleyip fileto haline getirin. Bu işi, balıkçınız da sizin için yapabilir. Ardından hızlıca yıkayın. Birer iri lokmalık parçalara bölün. Fırın tepsisine pişirme kağıdını yayın. Balıkları bir kase içinde biraz dilimlenmiş havuç, bir iki dilim patates, çok az sızma zeytinyağı ile harmanlayın. Şimdi pişirme kağıdına koyun ve kapalı bir zarf haline getirin. Fırında 45 dakikada 80 derecede pişecektir. Pişen lokum gibi olan balık parçaları ve havuç - patates parçalarını servis tabağına alın ve soğuyunca bebeğinize minik minik verin. Bu arada dil balığında kılçık olmadığı için kendisi de yiyebilir. Bırakın ortalığı batırsın ve kendisi keyifle yesin:) Bebeklere Somon Tarifi Bir parça somunu parçalayın, bir diş sarımsak ve minik bir soğanı rendeleyin ve zeytin yağında harmanlayın. Çok çok az tuz da koyabilirsiniz. Yine bu karşımı da pişirme kağıdına sararak fırında pişirin. Somonun onca faydasına ek olarak sarımsak ve soğanın antioksidan etkisi bebeğinize iyi gelecek. Ayrıca Türk yemeklerinde çok sık kullanılan bu ikiliye bebeğinizin alışması, ilerleyen dönemlerde yemek seçme konusunda da size yardımcı olacaktır. Bu arada bu tarifi fırın yerine buhar makinesinde de pişirebilirsiniz. Ama fırında biraz daha lezzetli oluyor.