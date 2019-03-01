Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’ün cesedinden eksik kalan kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ÖNCE GÖVDEYİ ATMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.

BAŞINI KUTUYA ELLERİNİ POŞETE KOYMUŞLAR

Poliste yapılan sorgusunda Hasanpaşa'daki kafeterya ya geldiklerinde cesedin ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya ellerini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğrenildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rastladıkları çöp konteynerlerine sırayla attıkları belirlendi.