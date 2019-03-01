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Kadıköy'deki çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: Öldürülen kişinin başı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Kadıköy'de çöp konteynerinde bacakları bulunduktan sonra vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk'ün gövdesi de Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolu Uskumruköy civarında bulunmuştu. Bugün de Acıbadem'de bulunan bir çöp konteynerinden Öztürk'ün başı çıktı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’ün cesedinden eksik kalan kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ÖNCE GÖVDEYİ ATMIŞLAR

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu yapılan şüphelinin işlediği vahşi cinayetin detaylarını büyük bir soğukkanlılık içinde anlattığı öğrenildi. Fahrettin Öztürk'ün cinayeti işledikten sonra yanına çağırdığı arkadaşı Ferhat Y. ile birlikte cesedi parçaladığını ve iki ayrı bavula koyduğunu anlattığı kaydedildi. İki şüphelinin Hasanpaşa'da bulunan kafeteryaya giderken Yavuz Sultan Selim köprüsü yolunu kullandıkları, köprünün girişine yakın Uskumruköy civarında aracı durdurarak gövde kısmını yol kenarına attıkları öğrenildi. Polisin bu bilgi üzerine yaptığı araştırmada gövdeyi şüphelilerin söylediği yerde bulduğu belirtildi.

BAŞINI KUTUYA ELLERİNİ POŞETE KOYMUŞLAR

Poliste yapılan sorgusunda Hasanpaşa'daki kafeterya ya geldiklerinde cesedin ayaklarını bir çuvala, başını bir kutuya ellerini de bir poşete koyduğunu anlattığı öğrenildi. Şüphelilerin bu ceset parçalarını Acıbadem ve Hasanpaşa bölgesinde rastladıkları çöp konteynerlerine sırayla attıkları belirlendi.

"BİZ BÖYLE DOSTUZ" DEDİ

Cinayet Büro Amirliğinde oldukça soğukkanlı olduğu gözlenen şüphelinin cesedi yok etmek için arkadaşlarına para verip vermediği yönündeki bir soruya ise "Biz böyle dostuz" diyerek cevaplandırdığı öğrenildi.

Yetkililer diğer ceset parçalarının aranmasına devam edildiğini ancak şu ana kadar bulunamadığını söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadıköy çöp konteyneri cinayet

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