Kadirov beğenmedi Putin biletini kesti! Şimdi akıbeti bilinmiyor

Ukrayna'nın önemli bir kenti olan Lyman'dan Rus birliklerinin çekilmesi, savaş yanlılarının eleştirilerine neden oldu. Bu eleştirilerden belki en sert olanı Çeçenistan lideri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başlıca destekçilerinden Ramazan Kadirov’dan geldi.

SERT BİR ELEŞTİRİ YAYINLADI

Kadirov, bölgede görev yapan Rusya Merkez Bölgesi Komutanı General Alexander Lapin’in askeri denetimini yetersiz buldu ve Ukrayna şehri Lyman'ın teslim edilmesinin nedeninin Lapin'in başarısızlığı olduğunu savundu. Kadirov yayınladığı mesajda “Bana kalsaydı Lapin’in rütbesini er yapar, tüm ödüllerini elinden alır, utancını kanla yıkaması için eline bir tüfek verip, cepheye gönderirdim” diye konuştu.

YANLIŞ HABER DENİLDİ

Sert eleştirilerin ardından, Lyman'ı teslim etmekle suçlanan Lapin'in Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındığı duyuruldu. Görevden alınmasından saatler sonra, Ukraynalı haber sitesi Channel 24, Rusya'nın batısından geçen Moskova Nehri'nde Lapin'in cesedinin bulunduğunu bildirdi. Ancak daha sonra yanlış haber olduğu açıklanarak bir düzeltme yapıldı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Cumartesi günü erken saatlerde ise, Rus yerel medyası Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağın Lapin'in üç haftalık bir tatile çıktığını söylediğini aktardı. Kaynak, "Gelecek haftanın başında hastaneye uçacak, iyileşecek, sonra bir hafta daha dinlenip görevine geri dönecek" diye duyurdu. General'in akıbeti hala gizemini koruyor.



