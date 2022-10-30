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  4. Kadirov beğenmedi Putin biletini kesti! Şimdi akıbeti bilinmiyor

Kadirov beğenmedi Putin biletini kesti! Şimdi akıbeti bilinmiyor

30.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus birliklerinin, Ukrayna’nın doğusunda stratejik açıdan önem teşkil eden Lyman kentinden çekilmesi, Rusya’da, ülkenin önde gelen isimlerinin eleştirilerine neden olmuştu. Tepki gösterenlerden biri de Çeçenistan lideri Kadirov'du. Kadirov'un bu kayıptan sorumlu tuttuğu General Alexander Lapin'in Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındığı bildirilirken hakkında ortaya atılan çelişkili iddialar gündem oldu.

Kadirov beğenmedi Putin biletini kesti! Şimdi akıbeti bilinmiyor

Ukrayna'nın önemli bir kenti olan Lyman'dan Rus birliklerinin çekilmesi, savaş yanlılarının eleştirilerine neden oldu. Bu eleştirilerden belki en sert olanı Çeçenistan lideri ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başlıca destekçilerinden Ramazan Kadirov’dan geldi.

SERT BİR ELEŞTİRİ YAYINLADI

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Kadirov, bölgede görev yapan Rusya Merkez Bölgesi Komutanı General Alexander Lapin’in askeri denetimini yetersiz buldu ve Ukrayna şehri Lyman'ın teslim edilmesinin nedeninin Lapin'in başarısızlığı olduğunu savundu. Kadirov yayınladığı mesajda “Bana kalsaydı Lapin’in rütbesini er yapar, tüm ödüllerini elinden alır, utancını kanla yıkaması için eline bir tüfek verip, cepheye gönderirdim” diye konuştu.

YANLIŞ HABER DENİLDİ

FILE PHOTO: Russian President Putin attends a news conference in Astana

Sert eleştirilerin ardından, Lyman'ı teslim etmekle suçlanan Lapin'in Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındığı duyuruldu. Görevden alınmasından saatler sonra, Ukraynalı haber sitesi Channel 24, Rusya'nın batısından geçen Moskova Nehri'nde Lapin'in cesedinin bulunduğunu bildirdi. Ancak daha sonra yanlış haber olduğu açıklanarak bir düzeltme yapıldı.

AKIBETİ BİLİNMİYOR

Cumartesi günü erken saatlerde ise, Rus yerel medyası Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağın Lapin'in üç haftalık bir tatile çıktığını söylediğini aktardı. Kaynak, "Gelecek haftanın başında hastaneye uçacak, iyileşecek, sonra bir hafta daha dinlenip görevine geri dönecek" diye duyurdu. General'in akıbeti hala gizemini koruyor.

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