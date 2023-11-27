Kahve severlerin gözdesi Melitta F840-100 Barista T Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi yarı fiyatına düştü

Kahvenin tüm inceliklerini deneyimlemek isteyenler için özel olarak üretilen Melitta F840-100 Barista T Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi ile kahve keyfinizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz. Hem göz alıcı bir tasarım sunan hem de son derece işlevsel bir kahve makinesi arayanların ilk tercihleri arasında yer alan bu cihaz; otomatik kahve öğütme özelliği sayesinde taze kahve çekirdekleriyle her defasında mükemmel aromaları yakalamanıza ve 18 eşsiz kahve türü hazırlamanıza imkan tanıyor. Siz sadece istediğiniz içeceği seçin ve dokunmatik ekran üzerinden kahve makinesini yönlendirin, gerisini Melitta F840-100 Barista T Smart halletsin. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmenizi sağlayan bu cihaza indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

Evinizdeki barista: Melitta F840-100 Barista T Smart Tam Otomatik Kahve Makinesi

Öne çıkan özellikler

Otomatik kahve öğütme özelliği bulunur.

18 farklı kahve türü ile özelleştirilebilir içecek seçenekleri sunar.

Dokunmatik ekran kullanımıyla kolay bir şekilde kontrol edilebilir.

İki kahve bardağı veya bir kahve ve süt haznesi ile aynı anda iki içecek hazırlama imkanı sağlar.

15 bar basınç ile profesyonel espresso kalitesi sunar.

Kullanıcı profilleri oluşturarak kişiselleştirilmiş kahve ayarları yapılabilir.

Entegre süt sistemi sayesinde süt bazlı içecekler hazırlanabilir.

Otomatik temizleme özelliği bulunur.

Kablosuz internet bağlantısı ile uygulama üzerinden kahve makinesini kontrol etme imkanı sağlar.

Kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

Bu içerik 27 Kasım 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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