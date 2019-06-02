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Katar'dan Mekke'deki olağanüstü zirvelerle ilgili "çekince" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 21:13 | Son Güncelleme

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani: -"Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor"

DOHA (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde düzenlenen olağanüstü Arap ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvelerinin kapanış bildirgeleri konusunda çekinceleri olduğunu belirtti.

Londra merkezli Al-Arabi televizyonuna açıklama yapan Dışişleri Bakanı Al Sani "Katar'ın Arap ve KİK zirvelerinin kapanış bildirgelerine ilişkin çekincesi bulunuyor çünkü bu iki bildirgenin bazı maddeleri Katar'ın dış politikasıyla çelişiyor." ifadesini kullandı.

"Mekke'deki zirvelerde İran ile gerginliği azaltmak için diyalog temellerinin atılmasını umuyorduk." diyen Al Sani, her iki zirvenin sonuç bildirgesinin de önceden hazırlanmış olduğunu ve kendileriyle istişare edilmediğini aktardı.

Katarlı Bakan, bu iki zirvenin, Filistin meselesi, Libya ve Yemen'deki savaş gibi bölgedeki önemli meseleleri görmezden geldiğini kaydetti.

Katar, Mekke'de 30 ve 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Arap, KİK ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvelerine Başbakan Abdullah bin Nasır Al Sani'nin başkanlık ettiği üst düzey bir heyetle katılmıştı.

Mekke'de 30 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü Arap ve KİK zirvelerinde, İran'ın bölgedeki müdahaleleri ve Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze saldırıları kınanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Mekke zirveleri

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