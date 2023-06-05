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Kavgada rastgele açtığı ateş sonucu yeğenini öldürdü... Kahreden detay olay sonrası ortaya çıktı!

05.06.2023 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada dayısının açtığı ateş sonucu İpek Çiçek hayatını kaybetti. Olayda 9 yaşındaki Azat O. ise yaralandı. Kahreden ölüm sonrası İpek Çiçek'in 3,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

Kavgada rastgele açtığı ateş sonucu yeğenini öldürdü... Kahreden detay olay sonrası ortaya çıktı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki aile arasında kız isteme mevzusu yüzünden husumet çıktı. Ailelerden birinin oğullarına, diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca çıkan tartışma kavgaya döndü.

ACI GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI...

Olay, dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkisinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.’nun sol koluna isabet etti. Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Çiçek ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi. Kavga sırasında Aydın Çiçek’in rastgele ateş açtığı, mermilerden birinin yeğeni İpek Çiçek ile Azat O.’ya isabet ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri kaçan Aydın Çiçek’in yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Kocaeli kavga

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