Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine Fatih Portakal'dan canlı yayında tepki: CHP'nin neden kaybettiğini anlıyorsunuz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez canlı yayına çıkarak dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Sözcü TV'de yayına katılan Kılıçdaroğlu, seçim dönemiyle ilgili bir pişmanlık yaşamadığını belirterek, "Benim açımdan yapılan her şey doğruydu. Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak değerlendirmeyi asla kabul etmem, sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. " demişti. Aynı kanalda haber bülteni sunan gazeteci Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"CHP'NİN NEDEN KAYBETTİĞİNİ ANLIYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı da yapan Portakal, "CHP'nin neden kaybettiğini anlıyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nu izlerken gerçekten şunu düşündüm. Bir lider kendini bu kadar dibe çekebilir. Cuma günkü sözlerinizle hayal kırıklığı yarattınız. Adaletsiz bir yarıştı benim gördüğüm oydu. Gururlu bir şekilde ayrılabilirdiniz." dedi.

"HANGİ DÜNYADA YAŞIYORSUNUZ SİZ?"

Fatih Portakal konuşmasında şunları söyledi:

"Ayrılmıyorsunuz insanları küçümsüyorsunuz. Doğudaki, batıdaki, ortadaki, kıyıdaki diye. Böyle bir bakış açısı olabilir mi? Demek ki İç Anadolu'yu tamamen bırakmışsınız, köylü veya kasabadaki insanları tamamen bırakmışsınız. Şehirlerde mi oynayacaksınız? Böyle bir bakış açısı olabilir mi olamaz olmaması gerekiyor. 'Ortaya çıkan tablo ağır yenilgi değildir' diyor. Bunu söyleyen kişi ana muhalefet lideri. Eğer iktidar değişmiyorsa iktidarı değiştirecek de muhalefettir. O zaman sizin değişmeniz için elimden gelen tüm mücadeleyi göstereceğim. Çünkü bu kibirle o koltuklarda oturamazsınız. Çünkü seçmenle dalga geçiyorsunuz bu bakış açısıyla. Faik Öztrak gibi kimseler de çıkıyor, yok 'Ağır yenilgiye uğratacağız'. Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Değişmeniz gerekiyor değişeceksiniz. Bu kibirli tavrınızdan da vazgeçeceksiniz. Yoksa bırakın CHP'yi, seçmeni umutsuz mutsuz bırakıyorsunuz. Partinin üst kademesi kesinlikle liderini değiştirmek istemiyor."

"MERAL HANIM SİZ DE O KOLTUKTA OTURAMAYACAKSINIZ"

"Seçimde değişim istediğim için sizi destekledim ama şimdi o koltukta oturmamanız için bilinçli bir yurttaş olarak mücadelemi vereceğim. Çünkü kaybettiriyorsunuz, umutları yok ediyorsunuz. Bir partiyi bitiriyorsunuz. Sadece lider değişikliği yetmez, CHP'nin rotasını da değiştirmesi gerekiyor. O koltukla oturamayacaksınız, istediğiniz kadar direbilirsiniz. Gururla ayrılabilirsiniz. Bu şekilde pişkinlik içerisinde bulunuyorsunuz. Meral Hanım siz de oturamayacaksınız. Bu kafayla bu zihniyetle devam edersiniz yerel seçimlerde de başarılı olmanız mümkün değil. Size akıl veriyorum öneride bulunmuyorum. Lütfen yeter artık."