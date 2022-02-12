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6 lider aynı masada! Görüşmeden ilk kareler geldi

12.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine 6 muhalefet partisinin temsilcileri bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve DEVA partisi lideri Ali Babacan'ın bir araya geldiği toplantı öncesi fotoğraflar da paylaşıldı. Görüşmede, 2023'te gerçekleşecek olan Genel Seçimler için yol haritası belirlenecek.

6 lider aynı masada! Görüşmeden ilk kareler geldi

6 muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması için bir araya geldi. Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Parti liderleri güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi. Çalışma yemeği şeklindeki toplantı için tesisin önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Basın mensupları tesisin bahçesinin dışında kendileri için ayrılan bölümde çalıştı.

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EV SAHİBİ OLARAK KILIÇDAROĞLU KARŞILADI

Ev sahibi olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplantı saatinden yaklaşık yarım saat önce tesise geldi. Kılıçdaroğlu'na tesise girişte bir koruma aracı eşlik etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra sırayla tesise gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu karşıladı. Karamollaoğlu, saat 19.15'te başlayacağı duyurulan toplantıya 3 dakika gecikmeyle geldi. Tüm liderler koruma ekipleriyle tesise giriş yaptı.

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GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Partilerden toplantıya ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı. Kayıtlarda, genel başkanların ayakta fotoğraf verdikleri görülüyor.

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TOPLANTIDA NELER KONUŞULACAK?

6 muhalefet partisi liderinin yuvarlak masadaki çalışma yemeği saat 19.20'de başladı. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının yanında seçim sürecinde ittifak olanakları, seçimin kazanılması halinde parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası ve cumhurbaşkanı adayını belirlenme yöntemlerinin de ele alınacağı belirtildi. Toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistem metninin kamuoyuna nasıl ve ne zaman açıklanacağı da netleşmiş olacak. (DHA)

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