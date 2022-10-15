Kılıçdaroğlu "Dünyanın başka yerinde maden çıkarılmıyor mu" diye sordu, sert tepki gösterdi: Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına?

Türkiye'nin gözü kulağı Bartın'ın Amasra ilçesine çevrilmiş durumda. Yaşamını yitiren 41 işçinin acılarını tüm Türkiye paylaşırken yaralı işçilerden gelecek iyi haberler bekleniyor. Siyasi parti liderleri ve devletin üst kademesi de olay yerini ziyaretlerine devam ediyor. Son olarak bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu "Arkadaşlar, gerçekten öfkeliyim, gerçekten üzgünüm" ifadelerini kullandığı konuşmasında sert tepki gösterdi.

"O İNSANLARIN CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK DEVLETİN GÖREVİDİR"

İşte Kılıçdaroğlu'nun facianın yaşandığı bölgeden yaptığı açıklaması:

"Öncelikle hayatını kaybeden bütün işçi kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Ya arkadaşlar, gerçekten öfkeliyim, gerçekten üzgünüm. Biz 21. yüzyıldayız. Ben bir yılbaşı gecesini maden işçilerinin çalışma koşullarını görmek için yerin yüzlerce metre altında maden işçileriyle geçirdim. O insanların can güvenliğini sağlamak sosyal devlet dediğimiz devletin görevidir. "

"'ÖNLEM ALACAĞIZ' DİYORLAR, 20 YILDIR NEREDESİNİZ?"

"Burada 41 kardeşimiz hayatını kaybetti. Hangi çağda yaşıyoruz Allah aşkına? Neden bu maden kazaları, kitle ölümleri sadece Türkiye'de oluyor? Dünyanın başka yerinde maden çıkarılmıyor mu? "Önlem alacağız" diyorlar, 20 yıldır neredesiniz siz? Hayat Türkiye'de bu kadar ucuz mu? "



