Kılıçdaroğlu'na "Hayır, izin vermiyoruz" diye bağıran ismin kim olduğu ortaya çıktı: İmambakır Üküş sosyal medyada gündem oldu! Kurultaydaki görüntüler çok konuşulmuştu

CHP'de hafta sonu kurultay heyecanı yaşandı. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda yeni genel başkanı seçmek için delegeler oy kullandı. İlhan Cihaner ve Örsan Öymen'in adaylıktan çekilmesi sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel genel başkan olabilmek için yarıştı.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Gece yarısına kadar süren ilk tur oylamasında Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy almıştı. İlk tur oylaması sonrasında Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiği ancak sonrasında ikna edildiği iddia edilmişti. İlk tur sonrası partililerle yapılan görüşmede "Kılıçdaroğlu'na mücadeleye devam edeceğiz, adaylıktan çekilmeyin" denildiği aktarılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

CHP Kurultayında, ilk tur oylama sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilme tartışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

'GİZLİ PROTOKOL' GÖRÜŞMESİNDE DE O VARDI

Görüntülerde yer alan bir ismin Kılıçdaroğlu'na "Hayır, hayır, hayır böyle bir şey olmaz. İzin vermiyoruz, mücadele edeceğiz, kaybedeceğiz" dediği anlar yer aldı. O kişinin İmambakır Üküş olduğu ortaya çıktı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile imzaladığı ve tartışmaları beraberinde getiren 'gizli protokol' görüşmesinde bulunan isimlerden biriydi.

"ASLINDA SAYGISIZLIK KEMAL BEYE"

Sosyal medya kullanıcıları görüntülerde Üküş'ün tutumuna yönelik eleştirilerde bulundu. Yorumlardan birinde "Üzücü olan Kemal beyin sessizce beklemesi. Orada yapması gereken İmambakır beye 'Bir müsaade edin. Buranın lideri, genel başkanı benim. Benim adıma kimse konuşmasın' demesi. Aslında saygısızlık Kemal beye" dendi.

Bir başka kullanıcı ise "Buradaki niteliksiz danışmanların yönlendirmesiyle aldığı hatalı kararın kendinden başka kimseye zararı yok. Bundan öncekiler ise hayatımızı kararttı" sözleriyle eleştiri getirdi.

"PARTİDE GÖREVİ YOK, KILIÇDAROĞLU'NA BAĞIRIP SİNDİREREK YÖNLENDİREBİLİYOR"

Yorumlardan bir diğer ise "İmambakır Üküş'ün partide herhangi bir görevi yok ama parti iktidarından ne çıkarı varsa Kemal Kılıçdaroğlu'na bağırıp sindirerek yönlendirebiliyor" oldu.