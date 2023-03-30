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  4. Kimse gerçek yaşını bilemiyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergileyen kadının gençlik sırrı merak ediliyor

Kimse gerçek yaşını bilemiyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergileyen kadının gençlik sırrı merak ediliyor

30.03.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam nedeniyle vücudun fit ve kıvrımlı görünümünü korumak oldukça zorlu olabiliyor. Özellikle 20'li yaşların bitiminden sonra fit vücudu korumak çok daha zorlu hale geliyor. TikTok'ta yaptığı bikinili paylaşımıyla vücudunu sergileyen bir kadının gerçek yaşını duyanlar fiziğine hayran kalıyor.

Kimse gerçek yaşını bilemiyor! Minik bikinisiyle vücudunu sergileyen kadının gençlik sırrı merak ediliyor

TikTok'ta sık sık paylaşım yapan OnlyFans modeli Sophie, düzgün fiziği ve kızıl saçlarıyla ilgi çekiyor. TikTok yıldızının hayranları Sophie'nin en fazla 25 yaşında olduğunu düşünüyor. Yaptığı paylaşımlara aldığı övgüler saymakla bitmeyen Sophie, gerçek yaşını açıkladığında inanmayan birçok kişi bulunuyor.

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Sophie, 39 yaşında olduğunu söylediğinde bir takipçisi, "Mümkün değil, 39 yaşında olamazsın" yorumunu yaptı.

KIZIL SAÇ DAHA GENÇ BİR GÖRÜNÜM SAĞLIYOR

Başka bir takipçisi ise kızıl saçlara sahip kadınların diğer kadınlara göre çok daha genç göründüğünü belirtti. Saç stilistlerine göre kızıl saç doğru stil ve makyajla tamamlandığında genç ve dinamik bir görünüm sağlıyor.

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YALAN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

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Buna rağmen Sophie'nin bazı hayranları kadının yaşı hakkında yalan söylediğini düşündüler. Biri 39 yaşında olmasını kanıtlaması gerektiğini söyledi.

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Sophie'nin kıvrımlı fiziğini nasıl koruduğu merak konusu oldu.


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