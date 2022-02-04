Kış aylarında patili dostlarınızı rahat ettirip sıcacık hissettirecek ürün önerileri

Her ne kadar kürkleri olsa da ev hayvanlarımız kış günlerinde üşüyebilirler. Tabii sizin için çok değerli olan tüylü dostlarınızın üşüyüp hasta olmasını hiç istemezsiniz. Bu nedenle onları sıcak tutmak ve konforlarını artırmaya yardımcı olacak birkaç yeni ürün edinmek oldukça iyi bir fikir. Yumuşacık yatak ve uyuma minderleri, hem sevimli hem sıcacık giysilerle onları rahat ettirebilirsiniz. En kaliteli ve işlevsel ürünleri bulmak için hazırladığımız listeye göz atmayı unutmayın.

1. Sokaktaki dostlarımızı unutmayalım: Arsimo Su Geçirmez Kedi Evi

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Evcil hayvanlarınız için alışverişe başlamadan önce onlar kadar şanslı olmayan kardeşlerine iyilik yapmakla işe başlayabilirsiniz. Onların da ısınabilecekleri ve rahat edebilecekleri bir yaşam alanına ihtiyacı var. Arsimo Kedi Evi çeşitleri su geçirmez ve sıcak yapısıyla ilk önerimiz. Uygun fiyatlı bu kedi evi ile sokaktaki kedilerin soğuktan korunmasına yardım edebilirsiniz. %100 geri dönüşüm ürünü kedi evi; 40 cm derinliğe, 35 cm yüksekliğe, 30 cm genişliğe sahip. Üründe dostlarımızın rahat edebilmesi ve sıcak kalması için kalın, sünger bir taban bulunuyor. İçine bir ya da iki kedi sığacak boyuttaki bu evle sokaktaki dostlarımızı mutlu edebilirsiniz.

2. Bir klasik: MarinaAhşap Lüks Ahşap Köpek Kulübesi

Bahçeli evlerinizde kullanabileceğiniz ve köpek evi denilince akla ilk gelen klasik model, ahşap köpek evleri. MarinaAhşap Lüks Ahşap Köpek Kulübesi, 60x70 cm boyutları, 30x30 cm kapısı ile küçük ve orta boy ırk köpekleriniz için son derece konforlu bir alan yaratıyor. Suya dayanıklı olan ve soğuklardan koruyan bu köpek evinin kapısında bir de rüzgarlık bulunuyor. Demonte halde elinize ulaşan köpek evini kısa sürede ve kolayca kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Suya ve soğuğa dayanıklı bu ev sayesinde can dostunuz bu bütün kışları mutlu ve güvenli bir şekilde geçirecek.

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3. Evdeki patili dostlar için büyük boy yatak: Pet Comfort Alpha Mirandus 24 Köpek Yatağı

Kilosu 26 ile 44 arasında değişen patili dostlar için tasarlanmış Pet Comfort Alpha Mirandus 24 XL Köpek Yatağı, 95x120 cm boyutlarında. 1,5 kg ağırlığı, 28,5 cm yüksekliği olan ürün; kış günlerinde köpeğinizin kalorifer, soba ve şömine yanında keyif yapması için biçilmiş kaftan. Evcil hayvan sahiplerinin ortak sorunlarından biri olan temizlik konusu da Pet Comfort tarafından atlanmamış. 30 derecede makinede yıkanabilen ya da düşük ısıda kuru temizleme yapılabilen dış kılıf, büyük bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Bu yatağa hem köpeğiniz hem siz bayılacaksınız.

4. İhtişam sevenlerin tercihi: HEDEFX Kedi ve Köpek Yatağı

"Evimin ihtişamlı tasarımına uygun bir kedi, köpek yatağı arıyorum." diyenlerdenseniz HEDEFX Kedi ve Köpek Yatağı tam size göre! Havalı görünümüyle tüylü dostunuzun asil ruhunu yansıtan ürün; 53 cm en, 53 cm boy, 17 cm taban yüksekliği ve 45 cm sırt uzunluğu ile kedileriniz ve küçük boy köpekleriniz için son derece konforlu. Koku ve leke tutmayan yatak, silinerek temizlenebiliyor. Diş ve tırnak geçirmeye dayanıklı Dallas kumaş ürünün kullanım ömrünü uzatmak için özel olarak seçilmiş. En kaliteli sünger kullanılarak üretilen bu yatakta kediniz ya da köpeğiniz çok keyifli vakitler geçirecek.

5. Hem kedi evi hem tırmalama duvarı: Orj Minderli Yüzey Tırmalamalı Kedi Evi

Kedinizin halı ve koltukları tırmalaması sizin için büyük bir sorun mu? Çözümü Orj Minderli Yüzey Tırmalamalı Kedi Evi ile bulabilirsiniz. Kaşınma ve tırmalama bölümü olan, 1. kalite malzemeden üretilmiş, tamamen el yapımı. Ayrıca evin tabanında keyfine düşkün dostlarınızın rahat etmesi için peluş minder bulunuyor. Minder çıkarılıp yıkanabiliyor. Doğa dostu malzemelerden üretilen kedi evi, sizin ve evcil dostlarınızın sağlığını olumsuz etkileyecek kimyasallar içermiyor. Demonte olarak gönderilen bu ürünü bir an önce hazır hale getirmeniz de oldukça kolay.

6. Otantik görüntüsüyle herkesi büyüleyen yatak: Emek Hasır Kedi Evi

Çadır görüntüsüyle Emek Hasır Kedi Evi, hem çok şık hem çok kullanışlı. 70 cm yüksekliğe, 40 cm ene ve boya sahip bu kedi yatağı, kedinizin yalnız kalmak istediği zamanlar için tasarlanmış. Dekoratif görüntüsüyle dikkat çeken ürün, aynı zamanda %100 PP keten kumaş kalitesiyle çok iyi bir seçim. Evin kumaş örtüsünün 30 derecede çamaşır makinesinde yıkanabilmesi ise ürünü daha cazip hale getiriyor. Demonte halde gelen ürünü kolayca birleştirin ve patili dostunuzu huzurla uyurken izlemenin tadını çıkarın.

7. Kalorifer peteğine takılabilen yatak: Boareal X Petwood Oscar Ahşap Asma Kedi Evi

Bilindiği üzere kediler sıcağa bayılan hayvanlar. Evin en sıcak yerini bulma ustası kedileriniz için Boareal X Petwood Oscar Ahşap Asma Kedi Evi harika bir seçenek. Kalorifere asılarak kullanılan bu ürün, Şile bezinden bir minder ve ahşap bir iskeletten oluşuyor. Minderin kılıfını çamaşır makinesinde yıkayabiliyorsunuz. İskeletinde kayın ağacı kullanılan yatakta, tırnak izlerine önlem olarak doğal içerikli koruyucu, mat vernik kullanılmış. Demonte olarak gönderilen bu ürünün kurulum şemasını kullanarak kısa sürede kullanıma hazır hale getirebilirsiniz.

8. Hem estetik hem sıcak uykular: TASARYUM Kedi & Köpek Kalorifer Petek Yatağı

Kalorifere monte edilen diğer bir model de TASARYUM Kedi & Köpek Kalorifer Petek Yatağı. Etnik motiflerle oluşturulmuş bu ürün; estetik görünümüyle dikkat çekiyor. Ortalama 25 kg'a kadar taşıyabilen bu yatak, 55 cm ene ve boya, 40 cm derinliğe sahip. Tamamen el işçiliği olan Tasaryum kedi köpek yatağının ana halterleri metal aksamdan yapılmış. Tüylü dostunuzun daha rahat etmesi için içerisinde içi boncuk elyafla doldurulmuş bir minder bulunuyor. Sıcacık ve yüksek konforlu bu yatak, kedi ya da köpeğinizin vazgeçemediği bir mekan olmaya aday!

9. Sıcak tutan sevimli bir kıyafet: Pet Costume dinozor kostüm

Cadılar Bayramı için tasarlanmış bu kıyafet, sadece Cadılar Bayramı için değil her gün kullanılabilecek tatlılıkta! Pet Costume Köpek Kıyafetleri, küçük ırk köpeğiniz için son derece sevimli ve kaliteli bir alternatif. Uzunluğu 25 cm, boyu 26 cm ve göğüs ölçüsü 37 cm olan bu dinozor kostümü, yumuşak dokusu ve kapüşonu ile köpeğinizi sıcak ve rahat tutacak. Bu eğlenceli ve sevimli köpek kıyafetini giyen patili dostunuz, soğuk kış günlerinde sevimliliği ile de sizin içinizi ısıtacak.

10. Dostlarınız dışarıda gezerken üşümeyecek: Prasacco Evcil Hayvan Ceketi

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Köpeğinizle soğuk havalarda keyifli gezintiler yaparken kullanabileceğiniz Prasacco Evcil Hayvan Ceketi, onları soğuktan korumak için en iyi yöntemi sunuyor. Turuncu-kahve, mavi-sarı, mor-yeşil, pembe-gri ve kırmızı-mavi renk seçenekleri bulunan bu ürün aynı zamanda çift taraflı kullanımıyla fazladan seçenek yaratıyor. Karın ve boyun kısmı cırt cırtlı olan bu ürün, köpeğin bedenine göre ayarlanabiliyor. Hafif pamuk dolgulu olan bu ürün, su geçirmez. Yani yağışlı havalarda da kullanılabilir. Ayrıca ürünün temizliği de gayet kolay.