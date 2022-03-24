Konya iftar vakti ne zaman? 2022 Konya iftar, imsak ve sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayı yaklaşırken Konya'da yaşayan vatandaşlar iftar saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilmiş olacak. Kadir Gecesi ise 27 Nisan 2022 Çarşamba gecesinde idrak edilmiş olacak.

KONYA İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Konya'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 19:27'de olurken, son iftar 1 Mayıs'ta saat 19:52'de yapılacak.

İlk imsak vakti ise 2 Nisan 2022 gününde saat 05:14'de olacak.

İşte Konya 2022 Ramazan ayı imsakiyesi:





