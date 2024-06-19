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  4. Küçük kız Salda Gölü'nün ortasında mahsur kaldı! Kameraya yansıyan paniği kanodaki sevinç anları takip etti: "Neredeyse batıyordu"

Küçük kız Salda Gölü'nün ortasında mahsur kaldı! Kameraya yansıyan paniği kanodaki sevinç anları takip etti: "Neredeyse batıyordu"

19.06.2024 11:46
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Salda gölünün ortasında can pazarı! Küçük kızı böyle kurtardılar

Salda gölünün ortasında can pazarı! Küçük kızı böyle kurtardılar

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19.06.2024 11:46
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Şişme botuyla Salda Gölü'ne giren 9 yaşındaki kız rüzgar ve dalgaların sürükleyince gölün ortasında mahsur kaldı. Küçük kız panik içinde bağırmaya başladı ancak kolayca ulaşılabilecek bir mesafede değildi. O sırada tatil için orada bulunan bir vatandaş, karavanındaki kanosuna atlayıp 2 bin metre kürek çekerek küçük kızı kurtardı. Küçük kızın yaşadığı korku ve kurtarılmanın verdiği sevinç kameraya anbean yansıdı.

Olay, Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salda Köyü’nden dayısı ve kuzenleri ile birlikte geldiği Doğanbaba köyü Orman plajında göle giren Ayşe Sıla G.(9) gölde üzerine bindiği şişme atın rüzgar ve dalgaların etkisiyle gölün ortasına doğru sürüklenmeye başladı.

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EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Durumu gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gölün karşı kıyısında bulunan Halk Plajı’ndan bot ile hareket eden AFAD ve cankurtaran ekipleri gölde sürüklenen kızı ararken jandarma ve sağlık ekipleri ise Doğanbaba plajında hazır beklemeye başladı.

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TATİLCİ, KÜÇÜK KIZI GÖRÜNCE 2 BİN METRE KÜREK ÇEKTİ

O sırada karavanıyla birlikte plajda tatil yapan Gökhan Aslan yanında bulunan kanosunu alarak kızı kurtarmak için bir cankurtaran ile göle açıldı. Yaklaşık 2 bin metre kadar kürek çektikten sonra boğulmak üzere olan küçük kıza ulaşarak kurtardı.

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ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Sahile doğru tekrar kürek çekerek ilerleyen Gökhan Arslan ve Ayşe Sıla G.’yi gören sahildeki vatandaşlar büyük bir sevinç yaşayarak alkışladılar. Sahile getirilen Ayşe Sıla G. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılmak üzere kucakta ambulansa taşındı.

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Ambulans içerisinde ilk müdahalesi yapılan küçük kız daha sonra fazla su yuttuğu ve uzun süre boyunca suda kaldığı için hipotermi geçirme riski bulunduğundan ambulans ile Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ayşe Sıla G.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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O ANLARI ANLATTI: NEREDEYSE BATIYORDU, 'YETİŞİN' DİYE BAĞIRIYORDU

Büyük bir cesaret örneği göstererek kanosuna atlayıp küçük kızı kurtaran Gökhan Aslan sosyal medya hesabına içerik üretmek için karavanı ile Salda Gölü’nde bulunduğunu ve küçük kızın sürüklendiğini görünce hemen harekete geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:

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“Daha önce buraya 2-3 defa kampa gelmiştim. Bu sefer karavanımla geldim. Normalde gölün karşı tarafındaydım. Dün karavanımın elektrik aksamı bozulunca bunda bir hayır olduğunu düşünerek buradaki işletmenin olduğu bölüme geldim. Bugün de gölde yüzdükten sonra yemek yediğim esnada çocuğun gölde oynadığını görmüştüm. Daha sonra birileri bağırınca rüzgarın çocuğu sürüklediğini öğrendim. Sonra baktım gelen giden kimse yok, yanımda bulunan şişme botum aklıma geldi. Onu alıp tam göle girerken bir cankurtaran arkadaş daha geldi yanımda. Onunla beraber kurtarmaya gittik. Bayağı açıldık ama çocuğu bir türlü göremedik. O an çok kötü oldum, üzüldüm bayağı. Şişme ata iyice yakınlaşınca çocuğun neredeyse suya batmak üzere olduğunu gördük. “Yetişin” diye bağırıyordu. Onu öyle görünce daha çok etkilendim. Arkadaşla hemen çocuğu kurtardık. Sağ salim teslim ettik.

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Tamamen şans işi. Allah beni bu tarafa gönderdi diye düşünüyorum. Yani ona hayra yoruyorum. Gölün tam ortasına gitmişti, hatta ortasını da geçmişti neredeyse. Rüzgar oraya kadar sürüklemiş. Ben de botumla kürek çekerek oraya kadar gittim. Cankurtaran arkadaş da benimle geldi. Gittik, aldık, geldik.

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Ama buraya bir cankurtaran lazım. Arkadaş öbür taraftan dolanıp geldi buraya kadar. Ben botumla burada olmasam kimsenin elinden bir şey de gelmezdi. Çünkü yüzülerek gidilecek bir mesafe değildi.”

AW230341_06Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Salda Gölü karavan kano
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