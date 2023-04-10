Kurdeşene ne iyi gelir, nasıl geçer? Kurdeşene sirke iyi gelir mi, bitkisel çözümler nelerdir?

Günlük hayatta çeşitli rahatsızlıklara sebep olan kurdeşen bir diğer ismiyle ürtiker olarak adlandırılır. Ayrıca kaşıntıdan depresyona kadar ciddi fiziksel ve ruhsal hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Kaşıntı ve vücutta beliren kızarıklıklar bünyeden bünyeye göre değişiklik gösterir. Kızarıklıklar birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar ulaşabileceği gibi yayılıp birleşme özelliklerine de sahiptir. Kızarık lekeler, 24 saat içerisinde belirip kaybolabileceği gibi altı hafta ve daha uzun süre zarfında, aylar ve yıllar boyunca tekrar tekrar nüksedebilir. Bu duruma kronik ürtiker denir. Bu tür hastalıkları geçirmek amacıyla kurdeşen hastalığına ne iyi geldiği ve nasıl geçeceği soruları kafalarda belirir.

Kurdeşene ne iyi gelir?

Kurdeşen, günümüzde insanlar arasında oldukça sıkıntılara sebep olabilecek hastalık türüdür. Bu durumda ürtikeri çözmek amacıyla “Ürtikere ne iyi gelir?" ve "Kurdeşen kaşıntısına ne iyi gelir?” gibi soruların çözümü sık sık araştırılır. Bu durumda yapılacak önlemlerden birisi ilk olarak bünyenin neye hassas olduğunu bulmaktır. Bu süreçte alerjik reaksiyonu tetikleyecek ürünler kullanılmamalıdır. Sebep ortadan kalktığında ise ürtikerin de yavaş yavaş geçebilme ihtimali vardır. Hızlı olarak kurdeşene kesin çözüme ulaşmak istenirse ise bazı çeşitli bitkisel ve doğal yöntemler bulunur:

Soğuk, ürtikere oldukça faydalıdır. Özellikle soğuk duş almak, bölgeye kızarıklıkları yaymamak şartıyla soğuk kompres uygulamak kurdeşene çözüm olarak uygulanabilir.

Maydanoz, zencefil, greyfurt , domuz otu, papatya, soğan, zerdeçal, elma sirkesi, incir, süpürge tohumu, karbonat gibi bitkisel kaynaklar da kurdeşen evde tedavisi olabilecek yöntemler arasında bulunur.

Aloe vera, kurdeşene iyi gelen ve vücudu rahatlatan bitkisel çözümlerin başında gelir. Aloe veranın içerisinde bulunan katımsı sıvı sayesinde kurdeşen dinebilir. Herhangi bir alerji durumunda ise uzmana başvurulması gerekir.

Yulaf ezmesi banyosu, ciltte bulunan kaşıntı ve rahatsızlıklar bakımından rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bir miktar yulafı alıp tülbent ya da çorap içerisine koyulup ve yulafların dökülmemesi için ağzını bir lastikle kapatarak yulaf banyosu yapabilirsiniz. Küveti de ılık suyla doldurup içerisine yulaf ezmesini de koyulduğunda içerisinde biraz durulması gerekir.

Soğan, kurdeşene iyi gelen yiyecekler arasında yer alır. Özellikle yakıcı etkisi bilinen soğanın bu etkisini de göz önünde bulundurarak kullanmak gerekir. Herhangi bir alerji durumunda mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

Tüm bu çözüm önerilerinin yanında Zerdeçal, Elma sirkesi, İncir ve Süpürge tohumunun da kurdeşene iyi geldiği bilinir. Tüm bu bitkisel ve doğal yöntemler sayesinde kurdeşen kaşıntısı dinebilir. Şiddetli ve sebepli kurdeşen kaşıntılarında ise uzman yardımı alınmalıdır. Uzman yardımı eşliğinde kaşıntı ve rahatsızlık problemleri geçirilmeye çalışılmalıdır.

Kurdeşen nasıl geçer?

Kurdeşen hastalığı, birçok sebepten meydana gelebilir. Kimi zaman alerjik mekanizmalar yolu ile, bazı iltihaba sebep olacak enfeksiyonlar sebebiyle veya sonrasında, soğuk, sıcak, basınç ve efor gibi fiziksel etkiler sebebiyle de kurdeşen oluşumu tetiklenebilir. Böylece “Kurdeşen hastası ne yemeli?", "Kurdeşene ne iyi gelir bitkisel çözümü bulunur mu?” soruları akıllarda yer edinir. Bu durumda kişinin kullandığı ve tükettiği yemekler, içecekler, tatlı ve tuzlu atıştırmalıklar son derece etkilidir. Ayrıca kurdeşenin nasıl geçeceği kaşıntı ve rahatsızlığın seviyesine göre de değişiklik gösterir. Kurdeşen kaşıntısı şiddetli ve dayanılmaz bir halde ise kurdeşen bitkisel çözüm yöntemlerini denemekten ziyade mutlaka uzman kontrolü eşliğinde çözüm aranmalıdır. Eğer kaşıntı ve rahatsızlık normal veya az bir seviyede ise belirtmiş olunan kurdeşen doğal tedavi yöntemlerine başvurulabilir ve uygulanabilir.

Kurdeşene sirke iyi gelir mi?

Halk arasında “Ürtiker kaşıntısına ne iyi gelir?” sorusuna çeşitli bilinen yanıtlar verir. Sirke ise kurdeşene kesin çözüm olarak kullanılabilir ancak bu kullanımdan önce mutlaka doktora danışılması önerilir. Kurdeşene bitkisel çözüm yöntemlerinden biri de elma sirkesidir. Kurdeşen bitkisel tedavi uygulamalarından birisi olan elma sirkesi, ciltte bulunan enflamasyonu azaltır. Ayrıca kurdeşenin yarattığı rahatsız edici kaşıntıyı dindirmeye yardımcı olur. Kronik ürtiker kesin çözüm olarak ise kurdeşen doğal tedavi yöntemleri yerine bir uzman yardımı alınması gerekir.