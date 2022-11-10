L tipi cezaevi nedir? L tipi cezaevi hangi suçları kapsar, kimler yatar?

Türkiye'de 384 tane cezaevi bulunur. Cezaevi çeşitleri ve özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. L tipi cezaevi geniş kapasiteye sahip bir cezaevidir. Bireysel veya toplu olarak mahkumların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir. Yüksek güvenlikli özelliğe sahiptir. Türkiye'de büyük şehirlerde bulunan eski hapishanelerin yerine yapılan kapalı infaz kurumu olarak da bilinir. Türkiye'de 22 tane L tipi cezaevi olduğu bilinmektedir.

L tipi cezaevi nedir?

L tipi cezaevi teknik ve kapasite bakımından geliştirilmiş ve donanımlı cezaevi çeşitlerinden birisidir. Türkiye'de sadece büyük şehirlerde bulunur. L tipi, İzinsiz giriş çıkışların bulunmaması için elektronik arama ve tanıma sistemi bulunan bir cezaevidir. Cezaevi girişleri belirli saatler ile ayarlanmıştır, kamera sistemi mevcuttur. Mahkûmların yakınlarıyla görüşme günleri ve süreleri idare tarafından ayarlanmaktadır. Kurum müdürü ve kurumda çalışan personeller için idare bölümü de mevcuttur. Öncellikle cezaevinde telefon kullanılması yasaktır. Cezaevine ait ankesörlü telefonların kullanımı da belirli günleri kapsar. Mahkûmların yakınlarından idare tarafından izin almadan eşya almak yasaktır. Cezaevinde kesici veya delici alet kullanımı da yasaktır.

L tipi cezaevleri 3 kişilik 4 oda ve 40 tane tek kişilik oda düzenine sahiptir. Bireysel odalar ve açık avlu çeşitlerinin bulunduğu cezaevi tiplerinden biridir. Bireysel oda olarak adlandırılan hücreler 12 metre kare alana sahiptir. Avlular ise daha geniş olup 7 kişilik kapasiteye sahiptir. Bireysel odalar belirli saatlerde aktiftir. Gündüz açılan oda kapıları geceleri belirli bir saatten sonra kapatılmaktadır. Pencereler ve kapılar yüksek güvenlikli sisteme sahiptir. Yemekhane ve banyo gibi alanların bulunduğu cezaevi çeşitlerinden biridir. Cezaevi içerisinde eğitim ve çeşitli aktiviteler de yapılmaktadır. Koğuş ve hücre sistemi bulunan L tipi cezaevleri de bulunur. İçerisinde disiplin hücresi veya toplu alan olarak adlandırılan avlu sistemi vardır.

L tipi cezaevi hangi suçları kapsar?

Türkiye’de aktif durumda olan 22 tane L tipi cezaevi bulunmaktadır. Türkiye'de eski cezaevlerini değerlendirmek adına yapılan cezaevi çeşitlerinden birisidir ve kapalı cezaevidir. L tipi cezaevinde genellikle birden fazla suç işleyenler ya da çok kapsamlı suçları işleyen kişiler sevk edilir. Bu noktada terör örgütü üyeleri, terör suçu işleyenler, cinayet ve taciz/tecavüz suçluları, çocuk ve bebek taciz suçluları buraya yollanır.

L tipi cezaevine hangi suçtan girerler?

Terör ve tecavüz zanlılar L tipi cezaevinde kalmaktadır. Bu nedenle cezaevinin idare tarafından belirli kuralları bulunmaktadır. Kurallara uymayanlara belirli ceza sistemleri bulunur. L tipi cezaevi yada ceza infaz kurumlarına giren zanlılar çok kapsamlı ya da birden fazla suç işleyen kişilerin yollandığı cezaevidir. Bu bağlamda terör üyeleri, terör suçu işleyenler, bu suçlara yardım ve yataklık yapanlar, cinayet, taciz ve tecavüz zanlıları L tipine yollanır.

L tipi cezaevinde kimler yatar?