Lavabonuzu ilk günkü hâle getirecek en iyi lavabo açıcı çeşitleri

Banyo ve mutfak giderlerinde biriken yağ, saç, sabun artığı ve peçete gibi atıklar zamanla tıkanıklığa neden oluyor. Tıkanan giderler ise bakteriler nedeniyle rahatsız edici bir koku oluşturuyor. Evde doğal yollarla lavabo açıcı yapımı mümkün fakat doğal açıcılar aşırı tıkanan giderlerde işe yaramayabiliyor. Lavabo açıcılar genel olarak kimyasal ürünlerden oluşuyor. İşte lavabonuzu yenileyecek en iyi lavabo açıcı ürünler ile karşınızdayız!

1. Mr Muscle Jel Lavabo Açıcı 1 Lt

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Tıkanmış evye ve lavabolarınız için en iyi lavabo açıcı markası olan Mr Muscle Jel Lavabo Açıcı 1 Lt'yi tercih edebilirsiniz. Her tür borularda güvenle kullanabileceğiniz ürün, borularınıza zarar vermeden tüm gideri temizliyor ve kötü kokuları gideriyor. "Peki, lavabo açıcı nasıl kullanılır?" diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Ürünün 1/3'ünü tıkanmış lavabonuza dökün ve 5 dakika bekletin. Bekleme süresinin sonunda gidere su akıtarak durulayabilirsiniz. Daha inatçı tıkanıklıklar için ürünün yarısını kullanarak 1 gece boyunca bekletebilirsiniz. Her hafta düzenli olarak kullanacağınız lavabo açıcı ile hem hijyen sağlayabilir hem kötü kokuları önleyebilirsiniz.

2. Porçöz Granül Lavabo Açıcı 2x75 Gr

Banyo ve mutfak giderlerindeki tıkanıklıklar rahatsız edici kötü kokulara neden olabiliyor. Evde kolayca uygulayabileceğiniz Porçöz Granül Lavabo Açıcı 2x75 Gr ile tıkanıklıkları giderebilmeniz mümkün. En etkili lavabo açıcı olan ürünü kullanmadan önce mutlaka eldiven kullanmalısınız. Lavabo açıcıyı uygulamadan önce 2 litre kaynar su hazırlamanız gerekiyor. Granül lavabo açıcıyı tıkanan drenaj ağzına dökün ve hazırlamış olduğunuz kaynar suyu hızlı bir şekilde drenajın içine boşaltın. 1-2 dakika bekleyin ve musluğu açarak soğuk suyun 3 dakika akmasını bekleyin. Kaynar suyu drenaja dökerken çıkan buharı solumamaya özen gösterin.

3. Mr Muscle Granül Lavabo Açıcı 2x50 Gr

Mutfak giderlerinde biriken yağlar zamanla lavabonuzun tıkanmasına yol açabiliyor. En iyi lavabo açıcı olmaya aday Mr Muscle Granül Lavabo Açıcı 2x50 Gr gidere hızlı bir şekilde etki ederek biriken yağı çözüyor. Hızlı ve kolay temizlik sunan ürün borularınıza zarar vermiyor ve her türlü boruda güvenle kullanılabiliyor. Aşırı tıkanan giderler için 1 paket ürün yeterli gelmeyebilir. Bu durumda işlemi 2-3 kez tekrar edebilirsiniz. ''Lavabo açıcı nerelerde kullanılır?'' diye merak ediyor olabilirsiniz. Lavabo açıcıları mutfak evyelerinin yanı sıra banyo ve tuvalet giderlerinde de kullanabilirsiniz.

4. Sgs Fixed Maximum High Wc-Banyo Lavabo Açıcı 200 Gr

''En iyi lavabo açıcı hangisi?'' diye soruyorsanız Sgs Fixed Maximum High Wc-Banyo Lavabo Açıcı 200 Gr tam size göre olabilir. Klozet, mutfak, banyo ve atık gider borularında kullanabileceğiniz ürünün kullanımı da oldukça kolay. Lavabo açıcı kullanımı sırasında dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Ürünü kesinlikle cildinize temas ettirmeyin ve kullanacağınız alandaki havalandırmayı açın. Öncelikle tıkanmış alanda su birikintisi varsa tahliye edin. Daha sonra ürünün yarısını tıkalı alana boşaltın ve 5 dakika sonra soğuk su dökün. Tıkanıklık açılmazsa işlemi tekrar edebilirsiniz.

5. Chemtex Lavabo Açıcı 500 Ml

Lavabo açıcılar genellikle zehirli gaz çıkmasına neden oluyor. Kimyasallara karşı alerjiniz bulunuyorsa doğal lavabo açıcı arıyor olabilirsiniz. Chemtex Lavabo Açıcı 500 Ml toz ürünlerdeki gibi zehirli gaz çıkışına neden olmuyor. Konsantre formdaki ürün, oldukça ekonomik. 5 ila 10 gidere kadar rahatlıkla yetiyor. Ürünü kullanmadan önce bir miktar suyu kaynatın. Tıkalı olan lavabo ya da gidere, tıkanıklık seviyesine göre 50 ila 100 ml arası ürünü dökün. Üzerine kaynar suyu da dökerek lavabo açma işlemini tamamlayabilirsiniz.

6. Plus Proline Dök-Aç Lavabo Banyo Wc Gider Açıcı 500 Gr

Özellikle dış mekânlardaki Wc giderleri; tuvalet kağıdı, izmarit ve bez gibi atıklardan dolayı sıkça tıkanıyor. Plus Proline Dök-Aç Lavabo Banyo Wc Gider Açıcı 500 Gr bu atıkları kimyasal eritme yoluyla açıyor ve borulara zarar vermiyor. Lavabo açıcıları kullanmak oldukça kolay fakat kimyasal olan bu ürünleri kullanırken vücudunuza temas ettirmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Tıkalı olan gidere ürünün yarısını dökün ve bir süre bekledikten sonra diğer yarısını da boşaltın. Ardından gidere bol miktarda soğuk su dökün. Bu işlem sırasında asla sıcak su kullanmamalısınız.

7. Domol Sıvı Lavabo Açıcı 1 Lt

Lavabonuzda biriken sabun kalıntıları, yağ ve saç gibi atıklar giderinizi tıkıyor. Tıkanan lavabolarda ise su giderden çıkamıyor ve etrafa kötü kokular yayılıyor. Alman kalitesiyle üretilmiş olan Domol Sıvı Lavabo Açıcı 1 Lt lavabolarınızı açarken hijyen de sağlıyor ve kötü kokuları engelliyor. Sıvı formda olan lavabo açıcı 1 Lt'lik ambalajı sayesinde pek çok kez kullanabilmenize imkân sağlıyor. Ev, işyeri ve tüm yaşam alanlarında kullanabileceğiniz ürün, gider borularınıza zarar vermiyor. Bu sayede geniş kullanıcı kitlesine de hitap ediyor.

8. Porçöz Ekstra Güçlü Jel Lavabo Açıcı 1 Lt

En iyi lavabo açıcı olan Porçöz Ekstra Güçlü Jel Lavabo Açıcı 1 Lt'yi küvet, klozet, evye, banyo ve mutfak lavaboları gibi alanlarda kullanabilirsiniz. Yağ, saç ve benzeri atıklar nedeniyle tıkanan giderleri sıcak su kullanmadan rahatlıkla açabilmeniz mümkün. Pvc ve plastik tahliye borularına zarar vermeyen ürünün üçte birini tıkalı olan gidere boşaltın ve 15 dakika sonra gidere soğuk su dökerek açılıp açılmadığını kontrol edin. İnatçı tıkanıklıklar için jelin yarısını tıkalı olan gidere dökerek gece boyu bekletebilirsiniz.

9. Polisil Biyolojik Gider Temizleyici 500 Ml

"Evde kolaylıkla kullanabileceğiniz lavabo açıcı nedir?" diye merak ediyorsanız cevaplayalım. Lavabo açıcılar tıkalı olan giderlerin açılması için kullanılan kimyasal ürünlere deniyor. İçerisinde bulunan kimyasal nedeniyle kullanacağınız ürünün cildinize temas etmemesine özen göstermelisiniz. Polisil Biyolojik Gider Temizleyici 500 Ml tıkanıklık nedeniyle oluşan kötü kokulara anında etki ederek onları ortadan kaldırıyor. Enzimler ve mikroorganizmalar içeren ürün, ortama hoş bir koku da veriyor. Gideri açarken aynı zamanda borulara ve giderlere önleyici bakım yapıyor. Düzenli olarak kullanacağınız gider temizleyici ile lavabolarınızın tıkanmasını önceden önleyebilmeniz de mümkün.

10. Ultra Drain Granül Gider Açıcı 100 Gr

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En iyi lavabo açıcı yorumları incelendiğinde Ultra Drain Granül Gider Açıcı 100 Gr ön plana çıkıyor. Sürekli lavabo tıkanıklığı yaşayan kullanıcıların çoğunluğu giderlerinin açıldığını ve sorunun tamamen ortadan kalktığını bildiriyor. En güçlü lavabo açıcı ürünleri arasında bulunan granül gider açıcı, zararlı kimyasallar içermiyor ve 10 saniye içerisinde kesin sonuç göstererek tıkanıklıkları anında açıyor. Güçlü formülü sayesinde saç ve peçete gibi katı atıkları anında eritiyor. Lavabolarınızı açarken bakterileri öldürerek kötü kokuyu da ortadan kaldırıyor. Bir kutu ürünü gidere döktükten sonra üzerine kaynar su dökerek lavabo açma işlemini tamamlayabilirsiniz.

11. Gojo Profesyonel Lavabo Açıcı 1 Lt

Tıkanmış olan lavabolarda tıkanıklık nedeniyle su birikiyor ve çoğu lavabo açıcıda bu suyu tahliye etmeniz gerekiyor. Gojo Profesyonel Lavabo Açıcı 1 Lt ile bu suyu boşaltmanıza gerek kalmadan uygulama yapabilmeniz mümkün. Kaynamış suya da gerek duymayan lavabo açıcının kullanımı oldukça kolay. Bu ürünü düzenli olarak kullandığınız takdirde kötü kokuların oluşumunu engelleyebilirsiniz. Tıkanmış olan gidere ürünün üçte biri kadarını dökün ve 15 dakika bekletin. Ardından musluğu açarak giderin açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz. Aşırı tıkanmış olan giderlerde en iyi sonuç için biriken suyu tahliye edebilirsiniz.