LEGO New York City Yapım Seti'nin fiyatı 1496 TL'ye düştü

İster kendinize ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye vermenin şimdi tam zamanı! Bahar Fırsatları kapsamında LEGO yapım setleri indirime girdi. Mimari ve tarih tutkunlarının favorileri arasında yer alan LEGO Architecture New York City 21028 Yapım Seti'nin fiyatı da düştü! İkonik New York City yapılarını detaylı bir şekilde içeren bu setin parçalarını bir araya getirmesi çok zevkli! Bu eşsiz bir yapım deneyimi yaşamak ve New York City'de keyifli bir yolculuğa çıkmak isterseniz acele etmenizi öneririz.

İndirimdeki tüm LEGO ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

LEGO Architecture New York City 21028 - Seyahat, Mimari ve Tarih Meraklısı Yetişkinler için Koleksiyonluk Yapım Seti (598 Parça)

LEGO Architecture New York City 21028, mimari ve tarih tutkunları için özel olarak tasarlanmış bir yapım seti. 598 parçadan oluşan bu set, New York City'nin ünlü simgelerini minyatür formunda içerir. Empire State Building, One World Trade Center, Chrysler Building, Statue of Liberty, Flatiron Building ve daha birçok ikonik yapıyı detaylı bir şekilde içeren set; Manhattan, Times Square ve Central Park gibi sembolik alanları temsil ediyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi, Amazonla dahada iyi,alın yapın ve aşık olun."

"Genel yorumlara nazaran paket çok sağlam geldi. İçeriği de tamdı. Başarılı."

"Ürün çok kaliteli, tam yazıldı gibi."

Bu içerik 12 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.