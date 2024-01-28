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Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında fark bıçak sırtı! Son seçim anketi geldi: İpler onların elinde

28.01.2024 16:50 | Son Güncelleme:
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Yerel seçim anketlerinin sonuncusundan çok çarpıcı sonuçlar geldi! Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı olarak açıklanan son isim Cengiz Topel Yıldırım olmuştu. Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş ile AK Partili rakibi Turgut Altınok arasındaki farkın bıçak sırtı olduğu görüldü. Diğer adaylara vermeyi düşünen veya kararsız seçmenler ise seçimin sonucunu belirleyecek oranda.

Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında fark bıçak sırtı! Son seçim anketi geldi: İpler onların elinde

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında kıyasıya geçen rekabetin bir benzeri de başkent Ankara'da yaşanıyor. Cumhur İttifakı'nın ortak aday olarak Turgut Altınok'u göstermesinin ardından İYİ Parti'de Mansur Yavaş'ın karşısına Cengiz Topel Yıldırım'ı çıkardı. Tablo böyleyken ORC Araştırma'nın paylaştığı anket sonuçları dikkat çekti.

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MAKAS KAPANIYOR

ORC Araştırma 24-26 Ocak aralığında 3 bin 800 katılımcıyla ABB seçimine yönelik anket gerçekleştirdi. Anket sonucunda ortaya çıkan tabloda mevcut başkan Mansur Yavaş 1. sırada yer aldı.

Katılımcıların yüzde 43,7'si CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ı tercih etti. Yavaş'ı az farkla Cumhur İttifakı'nın ortak adayı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok izledi.

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Anket sonucuna göre Altınok'u tercih edenlerin oranı yüzde 40,9. Buna göre Yavaş ile Altınok arasında yüzde 2,8'lik fark oluştu.

SEÇİMİN İPLERİ ONLARIN ELİNDE

Seçimin sonuçları açısından kritik önem taşıyan kararsız seçmenlerin oranı oldukça yüksek çıktı. Katılımcıların yüzde 7'si henüz kararını belirlemediğini belirtti.

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İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım ise yüzde 5,2'lik katılımcının tercihi oldu. Diğer adayları tercih etmeyi düşünenler ise yüzde 3,2 oranında.

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