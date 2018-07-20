Mide Bulantısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

En ufak bir solunum olayının gerçekleşmesi için bile hücreler enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmı dışarıdan alınan besinlerle karşılanır. İlk olarak ağızda fiziksel sindirime uğrayan besinler daha sonra yemek borusundan geçerek mideye doğru yol alır ve mideye ulaştıktan sonra asıl sindirim başlar. Mide içerisindeki sindirim kimyasal ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Kasılıp açılan mide bunun yanı sıra salgıladığı sıvı sayesinde de sindirimi gerçekleştirir. Bu açıdan son derece hayati bir önem taşıyan midede herhangi bir problem meydana geldiği zaman vücutta birçok komplikasyon ortaya çıkabilir. Bu aksiliklere bağlı olarak en çok meydana gelen semptomlardan birisi de mide bulantısıdır. Bulantılar birçok farklı sebep yüzünden oluşabilir. Dolayısıyla tedavi yöntemleri de oldukça çeşitlidir ve bulantının ana sebebinin bulunması ve ona göre tedavi yöntemi uygulanması gerekir.
1. Gribal enfeksiyon
Mide bulantısı nedenleri arasında en sık karşılaşılan faktörler soğuk algınlığı, nezle gibi gribal enfeksiyonlardır. Havaların soğuması ya da ani hava değişiklikleriyle birlikte salgın halinde ortaya çıkan bu enfeksiyonlar neticesinde vücutta gözlenen komplikasyonlardan birisi mide bulantısıdır. Enfeksiyon sebebiyle vücudun birçok yerinde çeşitli iltihapların oluşması ve vücudun bu iltihapları dışarı atmak istemesine bağlı olarak gelişen mide bulantısı oldukça rahatsız edicidir. Bu bulantı yüzünden sadece yetişkinlerde değil, aynı zamanda çocuklarda kusma da meydana gelebilir.
2. Gıda zehirlenmesi
Genelde tarihi geçmiş ürünler ya da sağlıksız koşullarda üretilen yiyecekler yüzünden ortaya çıkan zehirlenmeler, mide bulantılarına sebep olabilir. Zehirlenme neticesinde vücut, sağlıksız bazı organizmaları dışarı atmak için otomatik olarak mide bulantısı semptomunu ortaya çıkarır. Zehirlenme neticesinde sık ve seri şekilde kusma ile ishal problemleri gözlenebilir. Mide bulantısı halsizlik durumunu da beraberinde getirir ve bünye oldukça kısa bir süre içerisinde yorgun düşer. Bu yüzden en ufak bir zehirlenme şüphesinde bile doktora görünerek en hızlı çözüme ulaşmanız her zaman daha doğru olacaktır.
3. Ülser
Mideyle alakalı en sık rastlanan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan ülserin, küçük yaşlarda ortaya çıkma ihtimali bulunsa da büyük bir çoğunlukla yetişkinlerde gözlenir. Ülser neticesinde mide yapısı için uygun bir sıvı olan asit, mide kapakçığı açıldıktan sonra geriye doğru kaçar. Buna bağlı olarak mide içerisinde ciddi bir hareketlilik ve bulantı ortaya çıkar. Midedeki seri kasılıp gevşeme hareketleri mide bulantısının oluşumuna sebebiyet verir. Buna bağlı olarak yetişkinlerde kusma vakaları gözlenebilir.
4. Hamilelik
Gebeliğin ilk belirtilerinden biri olan mide bulantısı, ilk aylarda görülmeye başlar. Hormonların dengesizleşmesine bağlı olarak meydana gelen bu bulantılar genelde ilerleyen dönemde hormonlar dengeye oturduğu için ortadan kalkmaya başlar. İlk dönemde sürekli mide bulantısı olmasına rağmen kusamama şikayetine rastlanabilir.
Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir merakı için bu konuyla alakalı tıbbi bir tedavi yönteminin olmadığını ve doktorların hamilelik döneminin hassasiyeti sebebiyle ilaç reçete etmediklerini belirtmek gerekir. Zira bu dönemde alınan her bir kimyasal madde bebeğin hem mevcut hem de gelecekteki sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği için hamilelerin bulantı problemi karşısında sabırlı olmaları beklenir.
5. Stres
Birçok sağlık probleminin ortaya çıkmasına sebep olan stres için çağımızın hastalığı demek yanlış olmaz. Büyüklü küçüklü çeşitli sonuçlara sebep olan birçok hastalığın altında yatan stres faktörü mide bulantısının da nedenlerinden biridir. Ruh sağlığı, midenin sağlıklı bir şekilde işlemesi için oldukça önemlidir. Kaygılı ve stresli bir durumda olan insan mide bulantısı ve ağrısı yaşayabilir.
6. Asitli içecekler
Mide yapısının bozulmasına sebep olan ve salgının nötrlük derecesini etkileyen asitli içeceklerin çok fazla tüketilmesi halinde mide zarar görür ve mide bulantısı başta olmak üzere çeşitli mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir.
7. Migren
Migren sadece baş ağrılarına değil, aynı zamanda mide bulantılarına da sebep olur. Eğer çok ilerlemiş bir migren söz konusu değilse genelde ilaç tedavisiyle sorun çözülebilir.
8. Yolculuk yapmak
Hava, kara ya da deniz yolu fark etmeksizin birçok insan yolculuk esnasında mide bulantıları hisseder. Bunun çözümü için yola çıkmadan önce bulantı önleyici hap alınabilir ya da yolculuk esnasında uyku hapları tercih edilebilir.
1. Midenin yıkanması
Zehirlenme neticesinde meydana gelen mide bulantısını ne geçirir diye düşünüyorsanız en iyi çözüm derhal hastaneye giderek uzman tarafından midenin yıkatılması olacaktır. Eğer mide bulantısı neticesinde kusmalar yaşandıysa genelde mideyi yıkatmaya gerek kalmaz. Fakat kusma meydana gelmiyorsa zehirli maddeyi dışarı atmak için midenin yıkanması ve vücudun zararlı organizmalardan arındırılması gerekir.
2. İlaçlar
Ani gelişen zehirlenmenin ilk etkilerini ortadan kaldırmak için yıkanan midenin ardından doktor tarafından gerekli görülmesi halinde ilaç tedavisi de uygulanabilir. Ayrıca ilaç tedavisinin gribal enfeksiyona ya da diğer komplikasyonlara bağlı olarak gelişen bulantıları için de uygulanması mümkündür. Genelde ilaç tedavisi sonrasında kısa vadede iyileşme gerçekleşir. İlaçlar hap ya da şurup şeklinde olabilir.
3. Ameliyat
Midedeki bir probleme bağlı olarak gerçekleşen mide bulantılarına ve sürekli kusmaya ne iyi gelir sorusunun yanıtı ne bazı durumlarda ameliyattan söz edilebilir. Eğer midenin fizyolojik yapısında ilaçla ya da diğer yöntemlerle tedavi edilemeyecek bir durum varsa cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Genelde ilerlemiş ülser vakalarında bu yöntem uygulanır.
l Genelde mide bulantısından önce ani bir sıcaklık basması hissedilir. Böyle bir durumda temiz ve ferah bir ortama geçmeniz bulantının şiddetiniz azaltacaktır.
l Nane çayı ya da papatya çayı içerek bulantı ve kusma şikayetlerini azaltabilirsiniz.
l Bol bol su içerek toksin maddeleri vücudunuzdan dışarı atmayı kolaylaştırabilirsiniz, bu sayede bulantı şikayetlerini engellemiş olursunuz.
l Limonata, zencefilli gazoz ya da herhangi bir ekşi içecekten birkaç yudum alarak şikayetlerinizin azalmasını sağlayabilirsiniz.
l Yolculuk esnasında ya da hamileliğe bağlı bulantı yaşıyorsanız tuzlu çubuk kraker tüketebilirsiniz.
l Limon, nane, lavanta ya da zencefil koklayabilirsiniz.
l Papatya suyuna havluyu batırın ve bu havluyla karnınıza yirmi dakika kadar kompres uygulayın.
l Ihlamur demleyerek gün içerisinde birkaç çay bardağı içmeye çalışın.
l Zencefil köklerini su içine atıp kaynatarak günde 3-4 bardak tüketin.
l Bir bardak kaynar suyun içerisine 2-4 gram kadar anason tohumu ilave edin. 10 dakika beklettikten sonra için.
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