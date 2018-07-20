Mide Bulantısı Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

En ufak bir solunum olayının gerçekleşmesi için bile hücreler enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın çok büyük bir kısmı dışarıdan alınan besinlerle karşılanır. İlk olarak ağızda fiziksel sindirime uğrayan besinler daha sonra yemek borusundan geçerek mideye doğru yol alır ve mideye ulaştıktan sonra asıl sindirim başlar. Mide içerisindeki sindirim kimyasal ve fiziksel olmak üzere ikiye ayrılır. Kasılıp açılan mide bunun yanı sıra salgıladığı sıvı sayesinde de sindirimi gerçekleştirir. Bu açıdan son derece hayati bir önem taşıyan midede herhangi bir problem meydana geldiği zaman vücutta birçok komplikasyon ortaya çıkabilir. Bu aksiliklere bağlı olarak en çok meydana gelen semptomlardan birisi de mide bulantısıdır. Bulantılar birçok farklı sebep yüzünden oluşabilir. Dolayısıyla tedavi yöntemleri de oldukça çeşitlidir ve bulantının ana sebebinin bulunması ve ona göre tedavi yöntemi uygulanması gerekir. Mide Bulantısı Neden Olur? 1. Gribal enfeksiyon

Mide bulantısı nedenleri arasında en sık karşılaşılan faktörler soğuk algınlığı, nezle gibi gribal enfeksiyonlardır. Havaların soğuması ya da ani hava değişiklikleriyle birlikte salgın halinde ortaya çıkan bu enfeksiyonlar neticesinde vücutta gözlenen komplikasyonlardan birisi mide bulantısıdır. Enfeksiyon sebebiyle vücudun birçok yerinde çeşitli iltihapların oluşması ve vücudun bu iltihapları dışarı atmak istemesine bağlı olarak gelişen mide bulantısı oldukça rahatsız edicidir. Bu bulantı yüzünden sadece yetişkinlerde değil, aynı zamanda çocuklarda kusma da meydana gelebilir.

2. Gıda zehirlenmesi

Genelde tarihi geçmiş ürünler ya da sağlıksız koşullarda üretilen yiyecekler yüzünden ortaya çıkan zehirlenmeler, mide bulantılarına sebep olabilir. Zehirlenme neticesinde vücut, sağlıksız bazı organizmaları dışarı atmak için otomatik olarak mide bulantısı semptomunu ortaya çıkarır. Zehirlenme neticesinde sık ve seri şekilde kusma ile ishal problemleri gözlenebilir. Mide bulantısı halsizlik durumunu da beraberinde getirir ve bünye oldukça kısa bir süre içerisinde yorgun düşer. Bu yüzden en ufak bir zehirlenme şüphesinde bile doktora görünerek en hızlı çözüme ulaşmanız her zaman daha doğru olacaktır. 3. Ülser

Mideyle alakalı en sık rastlanan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alan ülserin, küçük yaşlarda ortaya çıkma ihtimali bulunsa da büyük bir çoğunlukla yetişkinlerde gözlenir. Ülser neticesinde mide yapısı için uygun bir sıvı olan asit, mide kapakçığı açıldıktan sonra geriye doğru kaçar. Buna bağlı olarak mide içerisinde ciddi bir hareketlilik ve bulantı ortaya çıkar. Midedeki seri kasılıp gevşeme hareketleri mide bulantısının oluşumuna sebebiyet verir. Buna bağlı olarak yetişkinlerde kusma vakaları gözlenebilir.

4. Hamilelik

Gebeliğin ilk belirtilerinden biri olan mide bulantısı, ilk aylarda görülmeye başlar. Hormonların dengesizleşmesine bağlı olarak meydana gelen bu bulantılar genelde ilerleyen dönemde hormonlar dengeye oturduğu için ortadan kalkmaya başlar. İlk dönemde sürekli mide bulantısı olmasına rağmen kusamama şikayetine rastlanabilir. Hamilelikte mide bulantısına ne iyi gelir merakı için bu konuyla alakalı tıbbi bir tedavi yönteminin olmadığını ve doktorların hamilelik döneminin hassasiyeti sebebiyle ilaç reçete etmediklerini belirtmek gerekir. Zira bu dönemde alınan her bir kimyasal madde bebeğin hem mevcut hem de gelecekteki sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği için hamilelerin bulantı problemi karşısında sabırlı olmaları beklenir. 5. Stres

Birçok sağlık probleminin ortaya çıkmasına sebep olan stres için çağımızın hastalığı demek yanlış olmaz. Büyüklü küçüklü çeşitli sonuçlara sebep olan birçok hastalığın altında yatan stres faktörü mide bulantısının da nedenlerinden biridir. Ruh sağlığı, midenin sağlıklı bir şekilde işlemesi için oldukça önemlidir. Kaygılı ve stresli bir durumda olan insan mide bulantısı ve ağrısı yaşayabilir.

6. Asitli içecekler

Mide yapısının bozulmasına sebep olan ve salgının nötrlük derecesini etkileyen asitli içeceklerin çok fazla tüketilmesi halinde mide zarar görür ve mide bulantısı başta olmak üzere çeşitli mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. 7. Migren

Migren sadece baş ağrılarına değil, aynı zamanda mide bulantılarına da sebep olur. Eğer çok ilerlemiş bir migren söz konusu değilse genelde ilaç tedavisiyle sorun çözülebilir. 8. Yolculuk yapmak

Hava, kara ya da deniz yolu fark etmeksizin birçok insan yolculuk esnasında mide bulantıları hisseder. Bunun çözümü için yola çıkmadan önce bulantı önleyici hap alınabilir ya da yolculuk esnasında uyku hapları tercih edilebilir. Mide Bulantısı Nasıl Tedavi Edilir? 1. Midenin yıkanması

Zehirlenme neticesinde meydana gelen mide bulantısını ne geçirir diye düşünüyorsanız en iyi çözüm derhal hastaneye giderek uzman tarafından midenin yıkatılması olacaktır. Eğer mide bulantısı neticesinde kusmalar yaşandıysa genelde mideyi yıkatmaya gerek kalmaz. Fakat kusma meydana gelmiyorsa zehirli maddeyi dışarı atmak için midenin yıkanması ve vücudun zararlı organizmalardan arındırılması gerekir.