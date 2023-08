Mikserden dijital mutfak tartısına kullanıcılardan tam puan alan ve mutfakta harikalar yaratan ürünler

Mutfağa her girdiğinizde tadı damakta kalacak tarifler hazırlayarak konuklarınızı büyülemek istiyorsanız en fonksiyonel mutfak yardımcılarını devreye sokmanız gerekir. Pişirmek, kesmek, şekillendirmek ve daha birçok işlemi kolayca yapabilmek için size büyük avantajlar sunan ve kullanıcılar tarafından bol bol övgü alan o mucizevi ürünleri bir araya getirdik. Mutfağınızı şenlendirecek modelleri incelemeye hazır mısınız?

1. Kahvaltıların vazgeçilmezi: Smeg TSF01RDEU Ekmek Kızartma Makinesi

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Kahvaltıda sofraya konulan çıtır çıtır kızarmış ekmeklere kim hayır der ki? Siz de bu klasikleşen lezzetten vazgeçemiyorsanız Smeg TSF01RDEU Ekmek Kızartma Makinesi hayallerinizi süsleyen ürün olabilir. Ekstra geniş iki ekmek yuvasına sahip olan cihaz üzerinde istediğiniz ısı ve süre ayarını yapabilirsiniz. Ekmeklerinizi damak tadınıza göre kızartabilmenize imkân sağlayan kaliteli ürün, aynı zamanda dikkat çeken tasarımıyla mutfağınızı renklendirmeye aday!

2. Uzun ömürlü paslanmaz çelik: Zwilling Twin Gourmet Blok Bıçak Seti

Mutfaktaki yemek hazırlığı malzemeleri kesip doğramakla başlar. Bu hazırlık sürecini sorunsuz şekilde tamamlayabilmek için Zwilling Twin Gourmet Blok Bıçak Seti'ni deneyebilir ve istediğiniz malzemeleri tek seferde kolayca kesebilirsiniz. Özel formüllü paslanmaz çelikten üretilen bıçaklar üst düzey kesme deneyimi sunar. Farklı malzemeler için çeşitli boyutlarda ve şekillerde hazırlanan bıçakları uzun yıllar mutfağınızın başköşesinde konuk edebilirsiniz.

3. Lezzetli yemekler için vazgeçilmez seçenek: Tefal G26006 Titanyum 3X UltimateOne Tava 28 Cm

Mutfağa her girdiğinizde birbirinden lezzetli yemekler pişirebilmek ve tüm işlemleri keyifli şekilde yapabilmek için kullanıcılardan tam not alan Tefal G26006 Titanyum 3X UltimateOne Tava 28 Cm'den yardım alabilirsiniz. Çizilmeye karşı dayanıklı, yapışmaz kaplamasıyla öne çıkan titanyum tava; sahip olduğu teknolojiyle her seferinde harika yemekler pişirmenize olanak sağlar. Siz de çok beğenilen ürünle leziz tarifler hazırlamaya ne dersiniz?

4. Sağlıklı kızartmanın sırrı: Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz

Son zamanların en popüler mutfak aletlerinden biri olan airfryer fritözlerinden hâlâ almadıysanız size harika bir öneride bulunacağız. Kullanan herkesi kendine hayran bırakan ve övgü dolu yorumlarla öne çıkan Philips HD9252/90 Airfryer Fritöz'le siz de mutfağınızda harikalar yaratabilirsiniz. 4,1 litrelik pişirme kapasitesine sahip olan ürünle çok az miktarda yağ kullanarak lezzetli ve sağlıklı yemekler hazırlayabilirsiniz.

5. Formunu korumaya özen gösterenlere: Russell Hobbs 23470-56 Mix&Go Mikser

Formunuzu koruyabilmek veya kilo verebilmek için kendinize sağlıklı içecekler hazırlamak istiyorsanız Russell Hobbs 23470-56 Mix&Go Mikser işinizi kolaylaştıracak ürün olabilir. 300 Watt motor gücüyle çalışan ve kaliteli paslanmaz malzemelerden üretilen cihazla serinletici tarifleri çok kısa süre içinde hazırlayabilirsiniz. 600 mililitre hacimli iki adet şişeyle satışa sunulan ürünü çok uzun yıllar sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

6. Kaliteli bıçaklarla uzun ömürlü kullanım: OXO Good Grips Profesyonel Meyve ve Sebze Dilimleme Aleti

Bazen hem çocuklarınız hem kendiniz için özel tarifler ve farklı yemek sunumları hazırlamak isteyebilirsiniz. Tam da bu aşamada devreye giren OXO Good Grips Profesyonel Meyve ve Sebze Dilimleme Aleti, meyve ve sebzeleri farklı şekillerde dilimleyebilmenize yardımcı olur. Çeşit çeşit bıçakları bulunan aletle düz, dalgalı ve waffle dilimler yapabilirken aynı zamanda jülyen şeritler ve iri çubuklarla da gıdaları şekillendirebilirsiniz.

7. Kahvesiz yapamayanların tercihi: Arzum Okka Minio Kahve Makinesi

Şöyle bol köpüklü ve lezzetli bir Türk kahvesine kim hayır diyebilir ki? Geleneksel lezzetler arasında gösterilen Türk kahvesinin bağımlısıysanız hemen Arzum Okka Minio Kahve Makinesi'ni sipariş edebilirsiniz. Kahve tutkunları arasında popüler hâle gelen makineyle tek seferde dört fincana kadar kahve pişirebilirsiniz. Ürünün akıllı taşma önleyici sisteme sahip olmasıyla güvenli pişirme avantajı sunduğunu da belirtelim.

8. Ölçülü tariflerin kurtarıcısı: WMF Dijital Mutfak Tartısı

Hazırladığınız bazı yemeklerde ve ikramlıklarda gramaj hesabına dikkat etmeniz gerekiyorsa mutfağınıza bir tartı almanın zamanı gelmiş demektir! Eğer kaliteli ve uzun ömürlü bir ürün arayışındaysanız size WMF Dijital Mutfak Tartısı'nı önerebiliriz. Popüler seçenekler arasında yer alan aletle 5 kilograma kadar ölçüm yapabilirsiniz. Tariflerinizde yer alan tüm malzemeleri tek tek tartabilir ve sonucunda harika lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz.

9. Güvenli ve kolay kullanım: AnySharp Vantuzlu Bıçak Bileyici

Her mutfağın vazgeçilmez ürünlerinden olan bıçaklar sürekli kullanım sonucunda zamanla körelebilir. Bu gibi durumlar yaşadığınızda bıçaklarınızı yenileriyle değiştirmek yerine AnySharp Vantuzlu Bıçak Bileyici'yi kullanarak pratik şekilde keskinleştirebilirsiniz. Kullanım için hafif baskı gerektiren ürünün üzerine bıçağınızı doğru şekilde yerleştirdikten sonra güvenli şekilde işlem yapabilirsiniz. Ürünün iki farklı renk alternatifinden dilediğinizi seçebilirsiniz.

10. Lezzetli ikramlar hazırlayabilmek için: Zenker Creme Noir 26 Cm Kelepçeli Düz Tabanlı Ilag Kek Kalıbı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sık sık misafir ağırlıyorsanız ve bu sebeple kısa sürede leziz ikramlıklar hazırlamanız gerekiyorsa size kusursuz bir yardımcı önereceğiz. Zenker Creme Noir 26 Cm Kelepçeli Düz Tabanlı Ilag Kek Kalıbı sayesinde birbirinden lezzetli kekler, pastalar ve tartlar yapabilirsiniz. Kalıbın kaliteli malzemelerden üretilmiş olması ve güvenli bir kullanım seçeneği sunması kullanıcılar tarafından tam not almasını sağlıyor.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.