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Minik bikinisinin uygunsuz olduğunu söyleyenlere tangasını göstererek cevap verdi

28.04.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların bikinilerine, dekolteli kıyafetlerine gelen yorumlar ve rahatsız edici bakışlar oldukça rahatsız edici olabiliyor. Bu kötü durumlara engel olmak isteyen bir kadın minik bikinisini eleştirenlere tangasını göstererek yanıt verdi. TikTok'ta kadın kıyafetleri üzerindeki baskının azalmasını isteyen birçok sosyal medya kullanıcısı bu meydan okumaya destek verdi.

Minik bikinisinin uygunsuz olduğunu söyleyenlere tangasını göstererek cevap verdi

Profesyonel bir model olan Nicole, mayo ve bikinilerle dolu gardırobunu sık sık paylaşıyor. TikTok'ta açık giyinenlere karşı çıkan kesimler Nicole'nin bikinilerinin uygunsuz olduğunu belirtti. Nicole, bu eleştirileri umursamadığını belirtirken tangasını giyerek eleştiren kişilere yanıt verdi.

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Model, izleyicileri bikinilerinin en müstehcen kısımlarının üst kısımlarının bile olmadığı konusunda uyardı. Videonun açıklamasında "Büyük gerçekler. Arkasını görmelisin" dedi.

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Videoyu izleyen kadınlar birbirlerine destek olarak kötü eleştirilere karşı durdular.
Biri "Birbirimize destek olalım" dedi. Bir başkası ise modelin vücudunu överek "Onun yerinde olsam sıfır şikayetim olurdu. Böyle göründüğünü hayal et." dedi.

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