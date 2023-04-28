Minik bikinisinin uygunsuz olduğunu söyleyenlere tangasını göstererek cevap verdi

Profesyonel bir model olan Nicole, mayo ve bikinilerle dolu gardırobunu sık sık paylaşıyor. TikTok'ta açık giyinenlere karşı çıkan kesimler Nicole'nin bikinilerinin uygunsuz olduğunu belirtti. Nicole, bu eleştirileri umursamadığını belirtirken tangasını giyerek eleştiren kişilere yanıt verdi.

Model, izleyicileri bikinilerinin en müstehcen kısımlarının üst kısımlarının bile olmadığı konusunda uyardı. Videonun açıklamasında "Büyük gerçekler. Arkasını görmelisin" dedi.

Videoyu izleyen kadınlar birbirlerine destek olarak kötü eleştirilere karşı durdular.

Biri "Birbirimize destek olalım" dedi. Bir başkası ise modelin vücudunu överek "Onun yerinde olsam sıfır şikayetim olurdu. Böyle göründüğünü hayal et." dedi.

