Model 2023 trendi göğüs altı dekolteli bikinisiyle göz kamaştırdı! "Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kadını!"

Bikini seçimlerinde iddialı modelleri tercih edenler bu sene göğüs altı dekoltesi veren bikini modellerine bakıyor. Farklı ve ilgi çekici desenlere sahip olan göğüs altı dekolteli bikini modelleri genellikle brezilya kesimli altlarla kombinleniyor. Model Valerie C, havuz başında verdiği pozlarda brezilya kesimli leoparlı bikinisiyle hayranlarından ilgi topladı.

Model Valerie C,'nin fotoğraflarını gören hayranları "Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel kadını" , "Küçük ama sevimli bir bikini!" yorumlarını yaptı. Bir kadın takipçisi ise "Bu bikiniyi seviyorum. Bronzluğumu daha da ortaya çıkarıyor ve çok güzel." yorumunu yaparak bu trendi takip ettiğini paylaştı.

2023 BİKİNİ TRENDLERİ

HAYVAN BASKILARI

Leopar, zebra ve yılan desenleri 2023 yazının modası. İster klasik leopar desenli bir bikini, ister daha cüretkar bir yılan derisi tek parça tercih edin, herkese göre bir hayvan desenli mayo var.

RETRO ESİNTİSİ

Retro esintili baskılar, 2023'te geri dönüş yapan bir başka trend. Puantiyelerden desenli desenlere kadar bu eğlenceli ve sıra dışı baskılar, kalabalığın arasından sıyrılmak isteyenler için mükemmel.

TEK OMUZLU MAYOLAR

Tek omuzlu mayolar, çok fazla belli etmeden biraz tenini göstermek isteyenler için şık ve sofistike bir seçenek. Ekstra bir zarafet dokunuşu için asimetrik kesimlere veya ayrıntılara sahip stilleri arayın.



