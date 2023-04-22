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Model tamamen transparan iç çamaşırıyla dışarı çıkarak göz kamaştırdı! Göğüslerini kapatmak için...

22.04.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pijamalarla sokağa çıkma trendinin ardından iç çamaşır ve korse ile yapılan kombinler oldukça dikkat çekiyor. Bir iç çamaşırı modeli olan Uma, sosyal medya hesabında tamamen transparan korseyi kombinlediği kıyafetiyle dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları iç çamaşırını sokağa giyme trendi hakkında düşüncelerini paylaştı.

Model tamamen transparan iç çamaşırıyla dışarı çıkarak göz kamaştırdı! Göğüslerini kapatmak için...

Ünlü modellerin yapmış oldukları sokak stilleri birçok kadın için ilham verici oluyor. Son yıllarda ev giyimini sokağa taşımakla başlayan ilgi çekici trendler Kendall Jenner'ın öncüsü olduğu sadece külotlu çorap ile dışarı çıkmak ve iç çamaşırlarını farklı kıyafetlerle kombinleyerek sokağa yansıtmak birçok kişinin alışık olmadığı kombinler arasında yer aldı. İç çamaşırı modeli Uma, giydiği transparan korseyi bol bir pantolon ile kombinledi.

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Stilini siyahtan yana seçen Uma, bu kombiniyle cesur paylaşımlarda bulundu.

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2023 trendleri arasında yer alan korseler birçok kadının dolabında bulunmaya başladı. Özellikle blazer ceketlerle oldukça cool kombinler yapılabilen korseler ile dışarıda iç çamaşırı giyme trendi yayılmaya başladı.

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Korse giyerken nasıl bir çamaşırı tercih edilmelidir sorusu kadınların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle transparan üstlerde göğüslerinin görünmesini istemeyen ancak sütyen görüntüsünden hoşlanmayan kadın göğüs ucu kapatıcı sütyenler kullanıyor. Uma'da transparan üstünü göğüs ucu kapatıcı sütyen ile tamamladı.

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