Muharrem İnce ile yola çıkmıştı, "yuvaya" döndü! Seçimlere günler kala kritik hamle: Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası yorumu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi sürecinde en çok tartışılan konulardan biri de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime rakip olarak girmesi oldu. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'ndan kendine teklif gelmediği savunarak seçime ayrı girme kararı aldı. CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer alan, geçtiğimiz yıl haziran ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Gaye Usluer bu sırada kritik bir adıma imza attı.

KILIÇDAROĞLU İLE KRİTİK GÖRÜŞME

HaberTürk'te yer alan habere göre Gaye Usluer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve CHP'ye geri döndü.

"YUVAYA" DÖNDÜ!

Usluer, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından gazetecilere CHP'ye dönüşüyle ilgili de çarpıcı bir yorum yaptı. Usluer'e göre CHP'ye dönüş "yuvaya dönüş" oldu.

Usluer, 2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilmişti.