HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Muharrem İnce ile yola çıkmıştı, "yuvaya" döndü! Seçimlere günler kala kritik hamle: Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası yorumu dikkat çekti

Muharrem İnce ile yola çıkmıştı, "yuvaya" döndü! Seçimlere günler kala kritik hamle: Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası yorumu dikkat çekti

12.04.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi kurulurken Muharrem İnce ile yola çıkan Gaye Usluer, "yuvaya" döndü. Usluer'in seçime kısa süre kala gelen bu hamlenin yanı sıra, Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası gazetecilere CHP'ye dönüşüyle ilgili yaptığı yorum da dikkat çekti.

Muharrem İnce ile yola çıkmıştı, "yuvaya" döndü! Seçimlere günler kala kritik hamle: Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası yorumu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenmesi sürecinde en çok tartışılan konulardan biri de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçime rakip olarak girmesi oldu. Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'ndan kendine teklif gelmediği savunarak seçime ayrı girme kararı aldı. CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi'nin kurucuları arasında yer alan, geçtiğimiz yıl haziran ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Gaye Usluer bu sırada kritik bir adıma imza attı.

KILIÇDAROĞLU İLE KRİTİK GÖRÜŞME

HaberTürk'te yer alan habere göre Gaye Usluer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve CHP'ye geri döndü.

"YUVAYA" DÖNDÜ!

Usluer, Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından gazetecilere CHP'ye dönüşüyle ilgili de çarpıcı bir yorum yaptı. Usluer'e göre CHP'ye dönüş "yuvaya dönüş" oldu.

Usluer, 2015 seçimlerinde Eskişehir’den CHP milletvekili seçilmişti.

İlginizi Çekebilir

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

ORC'nin son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar!

 Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

 Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı!

Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı!Mansur Yavaş'tan çok sert 'PKK' çıkışı!
Ebubekir Sofuoğlu'nun paylaşımı tepki çekti! Özlem Zengin'den açıklama: 'Bunlar AK Partili falan değiller'Ebubekir Sofuoğlu'nun paylaşımı tepki çekti! Özlem Zengin'den açıklama: 'Bunlar AK Partili falan değiller'
Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan startı verdi! Vaatleri tek tek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Gaye Usluer Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Memleket Partisi

En Çok Okunan Haberler

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

Süper minili poz! "Altında etek yok sandım"

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

'Enteresan' diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Bünyamin Sürmeli 'Kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! 16 il için uyarı

Bünyamin Sürmeli 'Kar bekliyoruz' diyerek duyurdu! 16 il için uyarı

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Cumhur İttifakı’nı desteklemek için seçimlerden çekildiklerini duyurdular!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

Milli takımı reddetti, Türk yetkilileri çılgına çevirdi!

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

'Şehir efsanesi' diyerek açıkladı! Seçim anketinde son durum

İlginizi Çekebilir

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Karısı galaya gelmedi! Yüzünün hali gündemde: "Makyaj fazla kaçmış"

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Rus kadın barda bir anda öpmeye başlayınca...

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Ömür boyu garantili! İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslar

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Resmen 3 metrelik pitonla güreşti! Yerden yere vurdu

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Zamanı takip etmenin en şık yolu! Ünlü saat markalarındaki fırsatları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.