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Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Rakibimiz ihmalkarlıktır, ilgisizliktir…

09.01.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul’daki yerel seçimler öncesinde yarış AK Parti’nin de adayını açıklaması ile resmen başladı. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulara dikkat çeken yanıtlar verdi. Kurum açıklamasında “Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir rakibimiz ihmalkarlıktır. Rakibimiz İstanbulluya söz verip çözmeyen yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Rakibimiz ihmalkarlıktır, ilgisizliktir…

AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu ilgili sorulara yanıt verdi.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

‘İSTANBUL’UN TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTACAĞIZ’

Esnafımızla oturacağız, karar alacağız ve uygulayacağız. Esnafımızla aldığımız kararı hayata geçiriyor olacağız. İstanbul'daki yüke baktığınızda, trafiğin arttığını görüyoruz.
İstanbul'umuzun trafik yükünü azaltacak lojistik merkezler kuracağız. İstanbul'un nüfusunu çoğaltmak niyetimiz yok. Mevcuttaki sıkışıklığı şehrin çeperlerine yaymak zorundayız.

'İSTANBUL'A YENİ ÜRETİM ALANLARI KAZANDIRACAĞIZ'

Yeni üretim alanlarını, pazarlama alanlarını da İSTOÇ da olduğu gibi yaygınlaştıracağız. Sadece İSTOÇ esnafıyla çalışmayacağız.

Gençlerimize iş yeri açma, iş yerlerinde çalışma imkanları sunacağız. İstanbul zaten ticaretin, ekonominin öncüsü. Her gittiğimiz yerde bu talepleri ve istekleri alıp not ediyoruz. Hep birlikte düşünüyoruz, hep birlikte karar alıyoruz. Her gittiğimiz yerde de şunu söylüyoruz. İstanbul'a yeni eserler kazandıracağız.

‘KAYBOLAN BİR 5 YILDAN BAHSEDİYORUZ’

İstanbul'da değişim zamanı gelmiştir. 16 milyon İstanbullunun kardeşi olacağız. Bu çalışmaları hep birlikte yapacağız. Sadece İstanbul diyeceğiz. Tek gündemimiz İstanbul olacak. Kaybolan bir 5 yıldan bahsediyoruz. Yatırım yapılmadan geçen 5 yıldan bahsediyoruz. İstanbullular bizi çalışırken görecek. Bugünkü ziyaretimiz gibi ziyaretlerimizi yapacağız.

"RAKİBİMİZ İHMALKARLIKTIR, İLGİSİZLİKTİR"

Öncelikle kendisine başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları var bu seçimde de özne İstanbul olmalı. Rakibimiz İstanbul'a karşı olan ilgisizliktir rakibimiz ihmalkarlıktır. Rakibimiz Mahmutbey'deki trafik sorununu çözmeyen iradedir. Rakibimiz İstanbulluya söz verip çözmeyen yönetim anlayışıdır. Biz sadece İstanbul'un meselelerine odaklanacağız bizi İstanbullular polemik içerisinde görmeyecek. Biz sahada olacağız çalışacağız, çözüm ortaya koyacağız.

Anlaşılan mevcut belediye bizim çalışmalarımızdan rahatsız.

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‘BİZİM YAPTIĞIMIZ HİZMETTEN RAHATSIZ’

Mevcut yönetim bizim yaptığımız hizmetten rahatsız. Bunlara odaklanacaklarına işlerine odaklansalar sorun kalmayacak.

İstanbul'un 39 ilçesinde bir proje gerçekleştirmişiz. Deprem olmuş, 3 ayda 180 bin konutun inşasına başlamışız. Tüm dünyada örneği yok. Deprem olmuş bir tane TOKİ konutunda yaşayan vatandaşımızın burnu bile kanamamış. Biz milletimize ne söz verdiysek o sözü hep tuttuk.

Bu irade mi bizi eleştirecek. Dönüp aynaya bakacaksınız. İş bilenin kılıç kuşananın. Biz eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Vatandaşa ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya devam edeceğiz.

Bizim sosyal konutla ilgili sözleşmelerimiz bellidir. TOKİ Başkanlığımızın uygulaması hep vatandaşımızın lehine olmuştur. TOKİ'de oturan vatandaşlara sorun memnunlar mı? Biz TÜFE'ye gelen artışları yansıtmadık. Nasıl kirada düzenleme yaptıysak sosyal konutta da yaptık.

‘TOPLU ULAŞIMA ZAMLA İLGİLİ GÜNDEMİMİZ YOK’

Toplu ulaşıma zamla ilgili bir gündemimiz yok. Bırakın zam yapmayı biz trafiği azaltmak istiyoruz. Biz sosyal medya belediyeciliği yapmayacağız.

İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar belediyelerimizle, vatandaşlarımızın rızasına dayanarak çalışacağız.

Yapılabilecek tüm karalama kampanyalarını başlattılar. Bizim alnımız ak öyle de geziyoruz. Dolayısıyla rahatsız olabilir. Biz kendi işimize bakacağız bu polemiklerle vatandaşlarımızı meşgul etmeyeceğiz. Her konuya verecek cevabımız var.

Biz sadece İstanbul’a odaklanacağız. İstanbul bir basamak olamaz. Gelecek için bir basamak olarak kullanılamaz.

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Ekrem İmamoğlu Murat Kurum ak parti
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