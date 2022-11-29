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Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

28.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnatçı yağ ve kireç lekeleri onları iyice ovalamadan çıkmıyor. Fırın, ocak ve davlumbaz derken temizlik bitmek bilmiyor." diyorsanız artık endişe etmenize gerek yok. Bazı yardımcı ürünlerle mutfağınızı hızlı ve kolay bir şekilde pırıl pırıl yapabilirsiniz. "Bu ürünleri nereden bulabilirim?" diye merak ediyorsanız okumaya devam etmeniz yeterli.

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Yağ lekeleri, bulaşıklar ve kireç derken mutfak temizliği çok vakit alıyor. Neyse ki bu işi kolaylaştırmak için bazı ürünlerden yardım almanız yeterli. Bu sayede temizliği kısa sürede bitirebilir, artan vaktinizde canınız ne isterse onu yapabilirsiniz. Eğer siz de mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik ürünler arıyorsanız gelin, en etkili seçeneklere birlikte göz atalım.

1. Yağ lekeleri ile uğraşmaya son: Vim Güçlü Yağ Çözücü Sprey

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

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Mutfakta yağ lekelerini temizlemeye çalışırken çok zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki Vim Güçlü Yağ Çözücü Sprey, %100 yağda bile etkili üstün formülüyle yağ lekelerine karşı güçlü bir şekilde şekilde savaşıyor. Paraben, fosfat, klor veya boya içermeyen ürünü tezgâh, ocak ve bulaşıklarda kullanabilirsiniz. Sprey, yağları çözerken limon ve portakal esansları sayesinde etrafa hoş bir koku yayar.

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2. Avantajlı fiyatıyla: Silver Home Süper Emici 10'lu Mikrofiber Bez

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Temizlik bezleri, mutfakların olmazsa olmaz yardımcı ürünleri arasında yer alır. Mutfağınızda sürekli elinizin altında bulunacak, ihtiyaç duydukça yıkayarak kullanabileceğiniz, kaliteli bezler arıyorsanız Silver Home Süper Emici 10'lu Mikrofiber Bez tam size göre. Mikrofiber teknolojisi ile toz ve kirleri tutan bezleri, dayanıklı yapılarıyla uzun yıllar kullanabilirsiniz. Paketin içinde 10 adet bez olduğunu da belirtelim.

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3. Ocaktaki inatçı kirlere "Dur!" demenin zamanı geldi: Cif Perfect Power Ocak Sprey Temizleyici

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Fırın ve ocak üzerinde uzun süre bekleyen zorlu yağ lekeleri, mutfak temizliğinin en çok vakit alan kısmını oluşturur. CCif Perfect Power Ocak Sprey Temizleyici, fırının içinde yüksek sıcaklık sebebiyle yanmış ve yapışmış yağlarda dahi etkili yapısıyla lekeleri hızla çözerek temizliyor. Alerjen madde içermediği için cilde zarar vermiyor. İlk kullanımda dahi kalitesini hissettiren ürün, uzun ömürlü kullanıma sahip.

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4. Mutfakta pratik bir temizlik aracı arayanlara: Scotch Brite Kullan At Islak Mutfak Bezi

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Mutfağı temiz tutmanızı sağlayacak pratik bir yardımcı arıyorsanız Scotch Brite Kullan At Islak Mutfak Bezi tam size göre. 50 adet yapraktan oluşan ürün, yağ çözücü etkisiyle lekeleri kolayca çıkarıyor. Ovalamaya gerek kalmadan birçok kiri ortadan kaldırmasının yanında tortu bırakmıyor ve kireç oluşumunu önlüyor. Mutfak tezgâhları, ocak, fırın ve davlumbazda tek dokunuşla temizlik sağlıyor.

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5. Pratik, kolay ve hızlı temizlik: MissClean Sihirli Inox Paslanmaz Telli Bulaşık Süngeri

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

İnatçı kirlerle mücadele etmenin pratik yollarından biri de MissClean Sihirli Inox Paslanmaz Telli Bulaşık Süngeri. Ovalanan yüzeyi çizmeyen ürün hem sünger hem tel görevi görüyor. Bu sayede kirlere ekstra kuvvet uygulayarak lekeleri kolayca çıkarıyor. Ürünü teflon, seramik ve ocak üstü gibi alanlarda çizme ve zarar verme endişesi olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz.

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6. Mutfağınız mis gibi portakal çiçeği koksun: Asperox Gün Işığı Portakal Limon Çiçeği Yüzey Temizleyici

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Mutfak sadece tezgâhtan ve bulaşıktan ibaret değil. Yüzeyleri de temizlemek, yerleri silmek gerekiyor. Tam da bunun için kullanabileceğiniz Asperox Gün Işığı Portakal Limon Çiçeği Yüzey Temizleyici, hoş kokusu ve etkili formülüyle beğeniliyor. Yüksek oranda doğal ürünlerden elde edilen Gün Işığı, evcil hayvan dostu ürünler arasında yer alıyor. Tozlanmayı geciktirdiği gibi 24 saat boyunca kalıcı koku sağlıyor.

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7. Kâğıt havlu olmazsa olmaz: Selpak Süper Emici Üç Katlı Kağıt Havlu

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Mutfak temizliğinde en çok kullanılan yardımcı ürünler arasında Selpak Süper Emici Üç Katlı Kağıt Havlu da yer alıyor. Kullan-at özelliği ile çok pratik olan kâğıt havlular, mutfak temizliğinde en çok kullanılan seçeneklerden biri. Üç katlı yapısıyla yüksek emici performans sergiliyor ve suya dayanıklı yapısıyla işlevsellik sunuyor. Böylelikle kurulama ve silme işlemleri için kullanılabiliyor.

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8. Ellerinizi her türlü kimyasaldan koruyun: Vileda %100 Doğal Lateks Standart Eldiven

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

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Eldivensiz temizlik olur mu? Her ne kadar temizlik maddeleri cilt dostu olarak üretilse de eldivenler, iyi bir temizliğin en önemli gerekliliklerinden biri. Vileda %100 Doğal Lateks Standart Eldiven, elleri hem fiziksel hem kimyasal etkilere karşı koruyarak istenmeyen rahatsızlıkların ortaya çıkmasını engelliyor. Ürünün özel pamuklu iç kaplaması, ellerinizi tahrişten korurken lateks dokusu ise su geçirmeyerek ellerinizin kuru kalmasını sağlıyor.

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9. Bulaşıkları ve lavaboyu temizlemek çok kolay: Arnillo Silikon Başlıklı Bulaşık Yıkama ve Lavabo Temizleme Fırçası

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Arnillo Silikon Başlıklı Bulaşık Yıkama ve Lavabo Temizleme Fırçası, çizme ve zarar verme endişesi olmadan bütün bulaşıklarda kullanabileceğiniz kaliteli ürünler arasında yer alıyor. Silikon başlığı sayesinde kirleri derinlemesine söken ürünü, mutfakta lavabo temizliğinde kullanabilirsiniz. Fırça, pratik tasarımı ile kolayca kullanılıyor ve tezgâh ile lavaboyu pırıl pırıl yapıyor.

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10. Temizlik için doğal çözüm: Ernet Temizlik Karbonatı

Mutfağınızı tertemiz hale getirmeniz için gereken yardımcı ürünler

Tamamen sodyum bikarbonattan oluşan EErnet Temizlik Karbonatı ile henüz tanışmadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Ürün; mutfak tezgâhı, lavabo, kimyasal maddelerin kullanılmaması gereken beyaz eşyalarda gönül rahatlığıyla kullanılabiliyor. Çaydanlık ve tencerelerde biriken kireci kolayca söküp atıyor. Tamamen doğal olan ve çevreye zarar vermeyen ürün, ince granüllü yapısıyla lekelere hızla nüfus ediyor.

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