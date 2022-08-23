HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

22.08.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulaklıklar, uzun zamandır hayatımızdalar ve her geçen gün yeni bir özellikle karşımıza çıkıyorlar. Sevdiğiniz müziği gittiğiniz her yere götürmek ve kablolarla uğraşmadan müziğin keyfini çıkarmak için kablosuz kulaklıkları tercih edebilirsiniz. Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getiren ve müziği her an dinlemek isteyenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklık modellerini inceledik. Göz atmaya ne dersiniz?

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

İçindekiler

  • 1. Kesintisiz müziğin keyfini çıkarın: Sony WH1000XM4B.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık
  • 2. Yüksek ses kalitesiyle: JBL Tune 510bt Multi Connect Wireless Kulaklı
  • Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (23.08.2022)
  • 3. Kaliteli bir müzik deneyimi için: Sennheiser HD 450BT Kablosuz Bluetooth ANC Kulaklık
  • 4. Bası hissedin: Philips TAH4205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık
  • 5. Stil sahibi bir kulaklık: Urbanears Plattan II BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
  • 6. Cilt dostu bir ürün: Baseus Uzun Şarjlı Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık
  • 7. CD kalitesinde müzik dinleyin: Anker Soundcore Life Q10 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Çalışırken, yürürken veya toplu taşımada yolculuk ederken sevdiğiniz müziği ses kalitesinden ödün vermeden dinlemek istiyorsanız iyi bir kulaklığa ihtiyacınız olabilir. Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşamak için kablosuz kulak üstü kulaklıklar imdadınıza koşuyor. Siz de "Müzik ruhun gıdasıdır." diyor ve müzik dinlemekten vazgeçemiyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi kablosuz kulak üstü kulaklık modellerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Kesintisiz müziğin keyfini çıkarın: Sony WH1000XM4B.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

İster yolculukta ister yürürken veya çalışırken keyifle müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık arıyorsanız Sony WH1000XM4B.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık, sizin için harika bir seçim olabilir. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi sayesinde çevredeki gürültüleri engelleyerek müziğin tadını çıkarmanıza olanak tanıyan kulaklık, ortam sesi kontrolü özelliğiyle dikkat çekiyor. Sony kulaklık bağlantısı uygulamasıyla siz hareket hâlindeyken ortam sesini ayarlayarak ulaşım duyuruları gibi temel seslere izin vererek gürültüyü engelleyebiliyor. Ayrıca speak-to-chat özelliği sayesinde sesinizi algılayarak konuşmaya başladığınızda müziği durdurarak sohbet etmenize izin veren ürün, telefon görüşmeleriniz için de ideal bir seçim oluyor.

Ürünü İncele

2. Yüksek ses kalitesiyle: JBL Tune 510bt Multi Connect Wireless Kulaklı

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Her ortamda sevdiğiniz müzikleri yüksek ses kalitesiyle dinleyebileceğiniz kaliteli bir kulaklık arıyor ve kablosuz kulaklıkları tercih ediyorsanız ses ekipmanları denildiğinde akla ilk gelen markalardan JBL'in Tune 510bt Multi Connect Wireless Kulaklı modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Bluetooth özelliği olan tüm bilgisayar, telefon ve tabletlere kablosuz olarak bağlanan ürün, üzerinde bulunan mikrofonu sayesinde görüşmelerinizi de rahatlıkla yapmanıza olanak tanıyor. Yumuşak ve ergonomik tasarımı ile başınızı ve kulaklarınızı ağrıtmayan kulaklık modeli, son derece konforlu bir kullanım sunarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

Ürünü İncele

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (23.08.2022)

Asus oyuncu laptoplarda indirim

Nike, New Balance, Converse'de sezon sonu fırsatı

Kırtasiyeden modaya okula dönüş fırsatları

Bilgisayar aksesuar ürünleri

Erkek çocuk giyimde sepette indirim

Kız çocuk giyimde sepette indirim

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

3. Kaliteli bir müzik deneyimi için: Sennheiser HD 450BT Kablosuz Bluetooth ANC Kulaklık

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

En iyi kablosuz kulak üstü kulaklık modeli denildiğinde akla ilk gelen bir diğer marka ise ses teknolojilerinde adından sıklıkla söz ettiren Sennheiser. Markanın HD 450BT adını verdiği kablosuz kulak üstü kulaklık modeli, aktif gürültü engelleme özelliği ile kesintisiz bir müzik deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda 30 saatlik batarya ömrü ile uzun saatler şarj endişesi yaşamadan müziğin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Podcast modu, firmware güncellemeleri, ekolayzer ayarları gibi özellikleri ile Smart Control uygulama desteği sunan kablosuz kulaklığı dilerseniz ek analog kablo ile dilediğiniz zaman kablolu olarak da kullanabilirsiniz.

Ürünü İncele

4. Bası hissedin: Philips TAH4205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Tatilde veya çalışırken en sevdiğiniz müzikleri en yüksek kalitede dinleyebileceğiniz kaliteli bir kablosuz kulak üstü kulaklık arıyorsanız Philips TAH4205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık'a şans verebilirsiniz. Üzerinde bulunan bas artırma düğmesi sayesinde tek dokunuşla daha güçlü bas elde edebileceğiniz kulaklık modeli, 29 saatlik oynatma süresi ile müzik keyfinizi kesintisiz yaşamanıza olanak tanıyor. Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandının yanı sıra yumuşak kulak kapağı yastıkları sayesinde son derece konforlu bir kullanım sunan ürünü, katlanabilir tasarımı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda rahat şekilde çantanızda muhafaza edebilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Stil sahibi bir kulaklık: Urbanears Plattan II BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müziğin keyfini stil sahibi bir kulaklık ile çıkarmak istiyorsanız Urbanears markasının Plattan II BT Kulak Üstü Bluetooth kulaklık modeli tam size göre! 30 saate kadar kullanım süresi ile uzun süreler müziğin keyfini sürmenize olanak tanıyan ürün; dokunmatik tuşları, 3D esnek kulaklık yapısı ve rahat kulak yastıkları ile son derece konforlu kullanım sunuyor. Dâhilî mikrofonu sayesinde telefon ve video konferans görüşmelerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz kulaklık modeli, katlanabilir yapısı ile taşıma kolaylığı sağlıyor. ZoundPlug özelliği sayesinde müziğinizi sevdiklerinizle paylaşmanıza yardımcı olan bu kulaklık modelini yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz.

Ürünü İncele

6. Cilt dostu bir ürün: Baseus Uzun Şarjlı Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müziğin keyfini çıkarırken cildinizin tahriş olmasından endişe ediyorsanız Baseus Uzun Şarjlı Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, aradığınız ürün olabilir. PC + PU + silikon malzemeden üretilen kulaklık, yumuşak dokusuyla cildinize zarar vermez. V5.O Bluetooth sürümü sayesinde 10 metreye kadar kapsama alanı sunan model, 300 saat bekleme 25 saat ise müzik dinleme ve konuşma süresine sahip. 90 dakika gibi bir sürede tamamen şarj olabilen ürün, gelişmiş gürültü azaltma özelliği sayesinde müzikle baş başa kalmanıza olanak tanırken dâhilî mikrofonu ile tüm telefon görüşmelerinizi ve video konferanslarınızı konforlu şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

Ürünü İncele

7. CD kalitesinde müzik dinleyin: Anker Soundcore Life Q10 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Müziğinizi gittiğiniz her yere götürmek ve CD kalitesinde müzik dinlemek istiyorsanız Anker Soundcore Life Q10 Kablosuz Bluetooth kulaklık sizin için harika bir seçim olabilir. 60 saate varan çalma süresi ile tek şarjla uzun süre müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan ürün, Bluetooth 5.0 bağlantı özelliği sayesinde 15 metreye kadar kablosuz kapsama alanı sunar. Ayrıca AUX modu ile 3.5 mm ses bağlantı noktası sayesinde sonsuz çalma süresi elde edebileceğiniz kulaklık modeli, üzerindeki dâhilî mikrofonu ile çağrılarınızı da konforlu şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktıBu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı
Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!Yengesini öldüren katilin itirafları ortaya çıktı!
Kaza görüntüleri Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Şoförler dehşet anlarını anlattıKaza görüntüleri Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Şoförler dehşet anlarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
kablosuz kulaklık jbl kablosuz kulaklık kulaklık bluetooth kulaklık kablosuz xiaomi kablosuz kulaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Tümünü Gör
Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Sağlıklı bir yaşam için vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenleyecek gıda ürünlerini keşfedin

Sağlıklı bir yaşam için vücudunuzdaki elektrolit seviyesini düzenleyecek gıda ürünlerini keşfedin

Çocuğunuza bisiklet keyfini aşılayacak en iyi bisikletleri keşfedin!

Çocuğunuza bisiklet keyfini aşılayacak en iyi bisikletleri keşfedin!

Kendinize ait alanları korumanızı sağlayacak dayanıklı ve uygun fiyatlı tel çitler

Kendinize ait alanları korumanızı sağlayacak dayanıklı ve uygun fiyatlı tel çitler

Sağlıklı bir cildin anahtarı güneş kremi kullanmaktan geçiyor! En iyi koruyan güneş kremleri

Sağlıklı bir cildin anahtarı güneş kremi kullanmaktan geçiyor! En iyi koruyan güneş kremleri

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Tümünü Gör
Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı! Pınar Deniz'in L'Oréal reklamı için giydiği o elbiseye alternatif öneriler

Nike, GAP, Oysho... Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri...

Nike, GAP, Oysho... Yüzünüzü güldürecek sezon sonu indirimleri...

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Kusursuz görünümlü bir cilt için her cilt tipine uygun kapatıcı önerileri

Tam bir omega 3 deposu! Çocuğunuzun gelişimine fayda sağlayacak en iyi balık yağları

Tam bir omega 3 deposu! Çocuğunuzun gelişimine fayda sağlayacak en iyi balık yağları

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Şıklığıyla göz kamaştıran en kaliteli hasır şapkalara bakmadan geçmeyin!

Hediye seçerken zorlananlar buraya! Herkese hitap eden harika hediye önerileri

Hediye seçerken zorlananlar buraya! Herkese hitap eden harika hediye önerileri

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Gelinliği çok beğenildi! Oyuncu Özge Gürel'in düğününde giydiği gelinliği beğenenler buraya!

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Varlığı yokluğu bir! Üzerinizde yokmuş gibi hissedeceğiniz en rahat yüksek bel taytlar

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Minimum yağ maksimum lezzet! Mutfağınıza sağlık getirecek en kaliteli air fryer fritözler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Okula ilk adımda olmazsa olmaz: Çocukların çok seveceği okul sırt çantası önerileri

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Hem spor hem şık güneş gözlükleriyle stilinize hava katın!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'i görüntüledi! En ayrıntılı fotoğraflar ortaya çıktı

Bu defa o gezegeni görüntüledi! En net fotoğrafları ortaya çıktı

Apple'dan ters köşe gelebilir! iPhone 14 Max'i bekleyenlere kötü haber

Bekleyenlere kötü haber

Tüm dünyada infiale yol açmıştı! Casus yazılım Pegasus'u üreten şirketin CEO'su istifa etti

Yazılımı infiale yol açmıştı! CEO'su istifa etti

Instagram ve Facebook'un sahibi Meta, Datça'da açtı! Türkiye'de ilk...

Instagram ve Facebook'un sahibi Datça'da açtı! Türkiye'de ilk...

23 Ağustos'ta yapılması planlanıyordu! WhatsApp'ın sahibi Meta'nın Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı ertelendi

WhatsApp'ın sahibi Meta'nın sözlü savunması ertelendi

Saçlarına her gün kolayca şekil vermek isteyenler için Dyson marka en iyi ve ucuz saç şekillendiriciye alternatif öneriler

Kuaför salonlarına elveda! Saçlarınıza istediğiniz şekli vermenizi sağlayacak Dyson marka saç şekillendiriciler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.