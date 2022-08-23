Müzik dinlemeyi hayat tarzı hâline getirenler için en iyi kablosuz kulak üstü kulaklıklar

Çalışırken, yürürken veya toplu taşımada yolculuk ederken sevdiğiniz müziği ses kalitesinden ödün vermeden dinlemek istiyorsanız iyi bir kulaklığa ihtiyacınız olabilir. Müzik keyfinizi kablolarla boğuşmadan yaşamak için kablosuz kulak üstü kulaklıklar imdadınıza koşuyor. Siz de "Müzik ruhun gıdasıdır." diyor ve müzik dinlemekten vazgeçemiyorsanız sizin için hazırladığımız en iyi kablosuz kulak üstü kulaklık modellerini inceleyebilirsiniz. İşte detaylar!

1. Kesintisiz müziğin keyfini çıkarın: Sony WH1000XM4B.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık

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İster yolculukta ister yürürken veya çalışırken keyifle müzik dinleyebileceğiniz bir kulaklık arıyorsanız Sony WH1000XM4B.CE7 Gürültü Engelleme Özellikli Kablosuz Kulaklık, sizin için harika bir seçim olabilir. Gelişmiş gürültü engelleme teknolojisi sayesinde çevredeki gürültüleri engelleyerek müziğin tadını çıkarmanıza olanak tanıyan kulaklık, ortam sesi kontrolü özelliğiyle dikkat çekiyor. Sony kulaklık bağlantısı uygulamasıyla siz hareket hâlindeyken ortam sesini ayarlayarak ulaşım duyuruları gibi temel seslere izin vererek gürültüyü engelleyebiliyor. Ayrıca speak-to-chat özelliği sayesinde sesinizi algılayarak konuşmaya başladığınızda müziği durdurarak sohbet etmenize izin veren ürün, telefon görüşmeleriniz için de ideal bir seçim oluyor.

2. Yüksek ses kalitesiyle: JBL Tune 510bt Multi Connect Wireless Kulaklı

Her ortamda sevdiğiniz müzikleri yüksek ses kalitesiyle dinleyebileceğiniz kaliteli bir kulaklık arıyor ve kablosuz kulaklıkları tercih ediyorsanız ses ekipmanları denildiğinde akla ilk gelen markalardan JBL'in Tune 510bt Multi Connect Wireless Kulaklı modeline mutlaka göz atmanızı öneriyoruz. Bluetooth özelliği olan tüm bilgisayar, telefon ve tabletlere kablosuz olarak bağlanan ürün, üzerinde bulunan mikrofonu sayesinde görüşmelerinizi de rahatlıkla yapmanıza olanak tanıyor. Yumuşak ve ergonomik tasarımı ile başınızı ve kulaklarınızı ağrıtmayan kulaklık modeli, son derece konforlu bir kullanım sunarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor.

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3. Kaliteli bir müzik deneyimi için: Sennheiser HD 450BT Kablosuz Bluetooth ANC Kulaklık

En iyi kablosuz kulak üstü kulaklık modeli denildiğinde akla ilk gelen bir diğer marka ise ses teknolojilerinde adından sıklıkla söz ettiren Sennheiser. Markanın HD 450BT adını verdiği kablosuz kulak üstü kulaklık modeli, aktif gürültü engelleme özelliği ile kesintisiz bir müzik deneyimi yaşamanıza olanak tanıyor. Aynı zamanda 30 saatlik batarya ömrü ile uzun saatler şarj endişesi yaşamadan müziğin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Podcast modu, firmware güncellemeleri, ekolayzer ayarları gibi özellikleri ile Smart Control uygulama desteği sunan kablosuz kulaklığı dilerseniz ek analog kablo ile dilediğiniz zaman kablolu olarak da kullanabilirsiniz.

4. Bası hissedin: Philips TAH4205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık

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Tatilde veya çalışırken en sevdiğiniz müzikleri en yüksek kalitede dinleyebileceğiniz kaliteli bir kablosuz kulak üstü kulaklık arıyorsanız Philips TAH4205 Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık'a şans verebilirsiniz. Üzerinde bulunan bas artırma düğmesi sayesinde tek dokunuşla daha güçlü bas elde edebileceğiniz kulaklık modeli, 29 saatlik oynatma süresi ile müzik keyfinizi kesintisiz yaşamanıza olanak tanıyor. Yumuşak ve ayarlanabilir kafa bandının yanı sıra yumuşak kulak kapağı yastıkları sayesinde son derece konforlu bir kullanım sunan ürünü, katlanabilir tasarımı sayesinde kullanmadığınız zamanlarda rahat şekilde çantanızda muhafaza edebilirsiniz.

5. Stil sahibi bir kulaklık: Urbanears Plattan II BT Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Müziğin keyfini stil sahibi bir kulaklık ile çıkarmak istiyorsanız Urbanears markasının Plattan II BT Kulak Üstü Bluetooth kulaklık modeli tam size göre! 30 saate kadar kullanım süresi ile uzun süreler müziğin keyfini sürmenize olanak tanıyan ürün; dokunmatik tuşları, 3D esnek kulaklık yapısı ve rahat kulak yastıkları ile son derece konforlu kullanım sunuyor. Dâhilî mikrofonu sayesinde telefon ve video konferans görüşmelerinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz kulaklık modeli, katlanabilir yapısı ile taşıma kolaylığı sağlıyor. ZoundPlug özelliği sayesinde müziğinizi sevdiklerinizle paylaşmanıza yardımcı olan bu kulaklık modelini yanınızdan ayırmak istemeyeceğinize eminiz.

6. Cilt dostu bir ürün: Baseus Uzun Şarjlı Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık

Müziğin keyfini çıkarırken cildinizin tahriş olmasından endişe ediyorsanız Baseus Uzun Şarjlı Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık, aradığınız ürün olabilir. PC + PU + silikon malzemeden üretilen kulaklık, yumuşak dokusuyla cildinize zarar vermez. V5.O Bluetooth sürümü sayesinde 10 metreye kadar kapsama alanı sunan model, 300 saat bekleme 25 saat ise müzik dinleme ve konuşma süresine sahip. 90 dakika gibi bir sürede tamamen şarj olabilen ürün, gelişmiş gürültü azaltma özelliği sayesinde müzikle baş başa kalmanıza olanak tanırken dâhilî mikrofonu ile tüm telefon görüşmelerinizi ve video konferanslarınızı konforlu şekilde gerçekleştirmenizi sağlar.

7. CD kalitesinde müzik dinleyin: Anker Soundcore Life Q10 Kablosuz Bluetooth Kulaklık

Müziğinizi gittiğiniz her yere götürmek ve CD kalitesinde müzik dinlemek istiyorsanız Anker Soundcore Life Q10 Kablosuz Bluetooth kulaklık sizin için harika bir seçim olabilir. 60 saate varan çalma süresi ile tek şarjla uzun süre müziğin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyan ürün, Bluetooth 5.0 bağlantı özelliği sayesinde 15 metreye kadar kablosuz kapsama alanı sunar. Ayrıca AUX modu ile 3.5 mm ses bağlantı noktası sayesinde sonsuz çalma süresi elde edebileceğiniz kulaklık modeli, üzerindeki dâhilî mikrofonu ile çağrılarınızı da konforlu şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.